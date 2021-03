Pražská kavárna se vzpouzí Bruselu. Jde o vakcíny z Východu. Názor

A jéje, pražská kavárna se dostala do křížku s Evropskou unií. Jde o vakcíny proti koronaviru. Ty z Východu. Naši liberálové by ji nejraději zakázali, Brusel je mírnější. Z toho bude ještě mrzení.

O co jde? Evropská unie se začíná kát. Velká část unijních zemí se od zahájení vakcinace na přelomu roku potýká s nedostatkem očkovacích látek. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová v únoru přiznala, že komise špatně odhadla nedostatečné výrobní kapacity některých firem, zejména britsko-švédské společnosti AstraZeneca, které nyní nedokážou naplnit své závazky.

Vůdkyně Evropské unie zároveň jmenovala unijního koordinátora pro očkování. Stal se jím komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Má se starat o koordinaci s firmami a státy a stará o urychlení dodávek.

Breton vyrazil na turné po evropských zemích, které se snaží přesvědčit, že nemusejí shánět ruské nebo čínské vakcíny, neboť dříve budou mít k dispozici dostatek očkovacích látek již nasmlouvaných Bruselem. Komisař přesvědčuje, ale měkce.

„Pokud země chtějí koupit ruský Sputnik V nebo čínský Sinopharm, je to v pořádku," řekl unijní očkovací koordinátor.

Samotný nákup dosud neschválených vakcín podle něj není problém. Problém vidí v tom, že například Rusko je nebude schopno dodat dříve, než bude v Evropě k dispozici dostatek společně nakoupených vakcín. To si alespoň Breton myslí.

A teď se vraťme k našim liberálům. Jakmile se řekne Sputnik V nebo Sinopharm, pražská kavárna se začne vzpouzet, frkat a šířit výmysly.

„Celé je to geopolitika. Je to boj o vliv připomínající někdejší poválečný Marshallův plán. To, že jsme se k němu tehdy nepřipojili, bylo předzvěstí toho, co následovalo a do jaké sféry jsme potom padli," řekl někdejší diplomat Petr Kolář a otec skandálně známého starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře.

Parlamentní opozice hledá v souvislosti s očkováním novou definici slova kolaborace. Rusko a Čína podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové chápou očkování právě jako nástroj, ze kterého lze geopoliticky těžit. „Kdo to nevidí, či vidět nechce, je naivní, nebo záměrně kolaboruje," prohlásila.

Je děsivé, jak liberálové manipulují naší veřejností. Místo, aby měli starost o naší společnost, děsí lidi nepodloženými příběhy o politice, o dělení sfér vlivu. Ani slovo o tom, že právě koronavir by měl sjednotit celý svět v boji proti pandemii. To by pražské kavárně asi nechutnalo.

Bude spílat Evropské unii, když povolí užívání vakcín z Východu? Bylo by komické, kdyby liberálové požadovali, aby Česko vystoupilo z EU kvůli Sputniku V.

Svůj názor na ideologický přístup k vakcínám z Ruska a Číny pražské kavárny Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Komisaři Thierry Bretonovi zůstali alespoň poslední zbytky soudnosti, na rozdíl od jiných komisařů a představitelů EU, a nezasahuje do vnitřních věcí členských států a jejich práv.

Liberálové si pletou pojmy s dojmy. V minulosti rozprodali naši kritickou infrastrukturu zahraničním soukromým společnostem (např. vodu, plyn a mimo jiné Ústav sér a očkovacích látek, ze kterého zbyla jen továrna Novavax). Teď se snaží o totéž v dalších komoditách – elektřina. Bohužel se jejich obchodním artiklem stalo i naše zdraví. A před rychlostí, spolehlivostí a účinností dodávek vakcín dávají přednost ideologii a nejdražší ceně.

Důkazem toho je, že srovnávají nesrovnatelné, tj. Marshallův plán (půjčka peněz a budování poválečné infrastruktury) s očkováním obyvatel, které probíhá za státní peníze, tedy peníze nás všech," říká expert.

Proč jsou naši liberálové papežštější než papež, tedy EU? Co tím sledují?

„Domnívám se, že tím sledují co největší zisk pro zahraniční společnosti a potažmo zisk či nějaké výhody pro sebe. Jejich cílem je zadlužit Českou republiku tak, aby se z chomoutu Evropské unie již nikdy nemohla vymanit," míní politik.

Neprohlubují tím liberálové skeptický postoj k EU v ČR, který tak vehementně kritizují?

„Samozřejmě. Lidé si tuto skutečnost uvědomují čím dál víc. Uveďme si například jejich skeptické názory na to, že bychom mohli v ČR vyvinout účinnou vakcínu a nebyli závislí na zahraničních dodavatelích. Přitom nás pravděpodobně čeká mnoho dalších virologických problémů a zahraničním výrobcům by se nehodilo, abychom byli v této oblasti (stejně jako jsme závislí v řadě dalších) samostatní a podstatně levnější," říká expert.

Nehazardují takovým postojem naši liberálové zdravím české veřejnosti?

„To bych si nedovolil tvrdit. Myslím, že článek 31 naší Listiny práv a svobod o tom, že každý má právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči, je dodržován.

Otázkou je, kolik prostředků je vynakládáno a zda je dostatečně realizována kvalita a dostupnost za co nejnižší ceny, tak, aby se systém veřejného pojištění nezhroutil. Jsem zvědav, jaké výsledky oznámí zdravotní pojišťovny za loňský rok a zda budou mít dostatek prostředků čelit dalším mimořádným výdajům," říká Lubomír Pána.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.