Generace hlupáků? Co bude ze studentů po zrušení maturit? Názor

Školy jsou zavřené a domácí vyučování má své hranice. Můžeme tu mudrovat nad sociální otázkou, že ne každé dítě školou povinné má doma počítač, ne každý rodič na home office se může věnovat školákovi nebo studentovi, tak jak se mu věnují ve vzdělávacím zařízení. Po roce koronavirové epidemie to už je jasné.

Co ale není jasné, je to, co z těch dětí bude? Vtipů o distanční výuce je už hromada. Asi nejlepší je ten s těmi zedníky, jak staví křivou zeď. „Představujeme první absolventy distanční výuky," hlásá titulek. Jako vtip dobrý, jako realita hrozné.

Koronavir může nejen za 22 tisíc mrtvých Čechů, může i za zhloupnutí generace, která přijde po nás. A to bude jízda. Nejhorší na tom je, že politici dělají všechno proto, aby mladí byli skutečně blbouni. Čerstvě se vytáhl premiér Andrej Babiš.

„Zaměstnával jsem 35 000 lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal. Zeptal jsem se: Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Jsi urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školu?“ vyjmenoval, co je podle něj při hledání zaměstnání podstatnější než maturita. Podle Babiše je potřeba vést o nutnosti maturity celospolečenskou debatu. Prohlásil to ve svém webovém pořadu Čau lidi.

Studenti jsou podle jeho názoru současnou obtížnou situací v pandemii stresovaní, mnozí pomáhají jako dobrovolníci, dostávají se do kontaktu s těžce nemocnými i se smrtí. Jednotlivci snad ano, ale většina studentů a žáků sedí doma a musí se učit s počítačem. To není žádný stres.

A co na to středoškoláci? Myslíte, že se budou bouřit? No jasně, že ne. Jsou Babišem posvěcenému flinku nakloněni.

Podle České středoškolské unie (ČSU), která zastupuje asi 30 000 středoškoláků v ČR, je návrh Babiše správný. Kvalita distanční výuky je podle žáků často horší než prezenční vzdělávání, takže dosavadní úpravy v maturitách považují za nedostatečné, uvedl předseda ČSU Viktor René Schilke. Zájemci by podle ČSU zároveň neměli přijít o možnost složit klasickou zkoušku.

Nejde se nepodívat do kalendáře. V říjnu jsou volby a tak politici předvádí různé triky a veletoče. Pro důchodce, pro pracující, pro nezaměstnané a teď i studenty. Tyhle volby a covid-19 zanechají hlubokou rýhu v naší společnosti.

O nápadu premiéra Babiše s faktickým zrušením maturit Sputnik hovořil s Lukášem Beličkou, expertem ze státní správy.

„S tím zásadně nesouhlasím. Jedná se o populismus. V situaci, kdy u nás kvalita vzdělanosti setrvale klesá, čelíme dravé konkurenci asijských studentů z jejich čím dál více špičkových škol a univerzit, to pokládám za velice nebezpečné,“ říká pan Belička.

Nezasadila se vláda už tak o zhoupnutí mladé generace, když zavřela školy?

„Myslím, že pokud to pomůže v boji s pandemií a zvládne se distanční výuka, takový problém to nebude. Ale pokud by to mělo vést k hloupostem typu úřední maturita, už by to problém byl," míní pan Belička.

Není to cíl vlády? Hloupý volič rovná se spokojený volič? Pan Belička si myslí, že tak zákeřná vláda není. „Takový zlý úmysl bych jim prozatím nepřisuzoval,“ říká.

Pana Beličky jsme se také zeptali na osobní věc. A to, jak zvládl první týden tvrdého lockdownu.

„Asi jako většině lidí. Mám režim do práce a domů. Sociální kontakty jsem omezil, chodím v podstatě jen za jedním známým. Zvládám to zatím dobře, našel jsem si náhradní koníčky. Více cvičím, chodím běhat, koukám na zajímavé filmy, poslouchám internetová rádia," říká Lukáš Belička, expert ze státní správy.

