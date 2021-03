Velitel lodi Sojuz-28 Alexej Gubarev: Remka nebylo možné odtrhnout od průzoru

Není to kulaté výročí, ale přece! V březnu si připomínáme 43 let od startu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a velitele lodi Sojuz-28 Alexeje Gubareva.

Ten už, bohužel, není mezi námi. Pan Remek pravděpodobně pozvedne číši, aby si připomněl svého ruského kolegu, který, jak sám dříve říkal, se choval ke svému tehdy 29letému palubnímu technikovi jako k vlastnímu synovi.

Gubarevovi v tom dalekém roce 1978 bylo již 46 let. Do odřadu kosmonautů přišel v roce 1963, procházel přípravu v rámci „Měsíčního programu“, a také v rámci projektu vojenských výzkumů, o němž se v SSSR snažili příliš nahlas nemluvit. Jeho první let proběhl v roce 1975, kdy letěl spolu se svým kolegou Georgijem Grečkem v lodi Sojuz-17 k orbitální stanici Saljut-4.

Remek s Gubarevem byla historicky první mezinárodní posádka. Československo se po tomto letu stalo po SSSR a USA třetí zemí na světě, která poslala svého člověka do vesmíru. Let trval necelých 8 dní (od 2. do 10. března). Předtím ale bylo potřeba projít měsíce náročných cvičení.

Takto hovořil v rozhovoru pro naši redakci o svém československém kolegovi Alexej Gubarev:

Největší dojem od prvního setkání byl takový, že se jedná o velmi skromného, hluboce pořádného a pracovitého člověka. A jaké měl pracovní schopnosti! Před letem jsme s ním prošli zkouškami na „výbornou“. Voloďa (Remek) si dokázal poradit s pekelně náročnými cvičeními, a potom i s divokými přetíženími při startu. Dva dny na orbitě, jak se u nás říká, „byl nemocný“. Stav bez tíže je hrozná věc. Všechno se mění, nemáte chuť k jídlu, máte slabost, někdy se lidé stávají velmi podrážděnými. Remek si s tím ale rychle dokázal poradit a hned se zapojil do práce. Povedli jsme sérii experimentů, udělali jsme skutečné vědecké objevy. Například jsme zjistili, jaký má vliv stav bez tíže na růst řas, které pohlcují oxid uhličitý a produkujících kyslík. Sledovali jsme růst krystalů. Ukázalo se, že krystaly které jsou pěstované v kosmu, jsou menší než krystaly, které se pěstují na Zemi. Také jsme zkoumali kyslíkový režim, výměnu tělesného tepla kosmonauta, změny v jasnosti hvězd při jejich přechodu za noční horizont Země. Voloďu tehdy nebylo možné odtrhnout od průzoru…

Byly nějaké složité momenty během letu? Jak se Vladimír Remek v nich projevoval?

Složité momenty? Let do vesmíru je jeden velký složitý moment! Každou minutu je potřeba dávat pozor. Pohotovost, disciplinovanost mého českého kolegy mě často udivovaly. Tyto kvality, mu, myslím si, dovolili i v občanském životě dosáhnout mnohého. Já vím, že byl poslancem Evropského parlamentu. Z celého srdce jsem přivítal jeho jmenování velvyslancem v Rusku. Vždyť on dokonale ovládá ruštinu. V Moskvě také pracoval jako zástupce ČZ Strakonice pro výrobu turbokompresorů, a potom i jako obchodní představitel své země. Má v Rusku mnoho dobrých přátel. My s manželkou Voloďu vždy s radostí přijímáme u nás ve Hvězdném městečku. On nás vždy navštěvuje, když přijíždí do Ruska.

Za chrabrost, kterou projevil během letu na kosmické lodi Sojuz-28 dostal Vladimír Remek vyznamenání Hrdina Sovětského svazu. A nikdy se ho nevzdal. Takto vysvětlil svůj vztah k tomuto vyznamenání v jednom z rozhovorů (v ruštině) pro naši redakci sám Vladimír Remek:

Často jsem říkal a zopakuji to znovu: Toto vyznamenání je pro mě závazkem a obrovskou ctí. Do dnešního dne si pamatuji pořadové číslo hvězdy Hrdiny Sovětského svazu, kterou jsem dostal – 11299. Já si stále pamatuji, kdo dostal tohle vysoké vyznamenání jako první. Prvními hrdiny Sovětského svazu se stali piloti, kteří zachránili v roce 1934 z plovoucího kusu ledu v Severním ledovém oceánu pasažéry i posádku, kteří se účastnili polární expedice na potopené lodi Čeljuskin. Hvězdy Hrdiny Sovětského svazu se dávali jen za ty největší zásluhy, například, za hrdinství projevené v průběhu druhé světové války. Jsem hrdý, že jsem jedním z nich, a snažím se vyrovnat se míře cti, které se mi dostalo, v mé osobní i profesní činnosti.

