Nové hlasování odhalilo důvěru Čechů vůči ruské vakcíně. Mediální analytik Fencl přišel s nečekaným vysvětlením

Čerstvé hlasování čtenářů zjistilo, že největší zájem čeští občané projevují o vakcíny Pfizer/BioNTech a Sputnik V. Přitom k ruské vakcíně je nakloněno jen o necelou třetinu méně lidí než k americko-německé. Nyní dostupné vakcíny od Moderny a AstraZenecy mají podstatně menší počet příznivců. Zmíněná čísla jsou zajímavá, když se bere v potaz vesměs negativní postoj mainstreamových médií a řady českých politiků vůči ruské vakcíně.

Nakloněnost obyvatelstva k očkování přitom postupně roste. Koncem ledna dle dat průzkumu Život během pandemie činila přes padesát procent. Začátkem března agentura Median pro Radiožurnál zjistila, že již 64 % Čechů si přeje nechat se naočkovat. Současně pětina lidí dle Medianu vakcinaci proti koronaviru zcela odmítá. Dle průzkumu Medianu největší zájem projevují senioři. Stupnice preferencí typu vakcín se liší od výsledků podobného průzkumu na portálu TN.cz

Svůj názor na výsledky preferencí typu vakcín a pořadatelech podobných průzkumů pro Sputnik okomentoval nezávislý mediální analytik Jiří Fencl.

V českých médiích se Sputnik V prezentuje převážně v negativním světle jako neregistrovaná vakcína s nedostatečným množstvím vědeckých podkladů. Čím lze vysvětlit poměrně dobré výsledky ruské vakcíny v hlasování?

Pokud jde o vztah propagandy a důvěry, nedivím se, že Sputnik V má u Čechů takové výsledky. Tato část Čechů je vůči propagandě odolná, nezapomíná a řídí se delšími datovými řadami. Všechny dosavadní takřka více než tisícileté pokusy o rozdělení Slovanů selhaly, selže i tento. O tom není diskuse. Češi mají s Rusy mnohem silnější vazbu, než si kdokoli dokáže představit. Máme ji silnou ale i s Američany nebo Angličany a Němci. Mám za to, že invazivní zásah do genetické informace v zemích EU a USA je dalším a posledním atakem také na příbuznost obyvatel obou břehů Beringovy úžiny, zkoušenou světovými válkami a brutálním rozdělením na dvě hemisféry – západní a východní. Tyto války a rozdělování nás celkově naopak posílily a vyjde to najevo. Myslím si, že většina západníků si dávno své kořeny uvědomila a západní a východní Slované se sbližují. A to asi stále někdo považuje za hrozbu ztráty svého pohodlí a moci. Znepřátelování přestává fungovat.

Kromě Pfizeru jsou v České republice dostupné americká Moderna a britsko-švédská AstraZeneca. Před dvěma týdny proběhla dokonce tisková konference o AstraZenece. Proč podle Vás mají tyto vakcíny o hodně menší počet zájemců o očkování?

Mám dojem, že je to právě například kvůli genetické technologii a řadě znepokojujících informací z klinických testů, praxe nebo např. získanou indemnitou, tedy nežalovatelností západních producentů vakcín v EU a USA (Na jaře roku 2020 vláda Spojených státu zrušila zákon o právní zodpovědnosti farmaceutických korporací za následky využití jimi vyvinutých vakcín. Britská AstraZeneca následně získala ochranu před budoucí právní odpovědností za výrobky související s vakcínou proti covidu-19. V prosinci minulého roku vláda Spojeného království udělila farmaceutické společnosti Pfizer právní pojištění, které ji chrání před žalováním a tím umožnila zahájení očkování v zemi; pozn.red.). To je velmi silný důvod pro zachování dobrovolnosti očkování. Než si někdo nechá něco vpíchnout do těla, o čem nemá dostatečné informace, tak musí mít možnost se tomu vyhnout. Pokud by stát tuto možnost lidem bral, stala by se z očkování čistě politická záležitost a ze státu totalita.

Lidé se dočtou o hrozných důsledcích očkování západními vakcínami a o tom, že jsou farmaceutické firmy nežalovatelné a pak vidí, jak se k tomu postaví česká média, včetně veřejnoprávních, která si platí. Ta tvrdě prosazují jen jejich výhody a možná rizika ignorují. Přitom špičkoví komentátoři žalují na Sputnik V, že je to ruská zbraň . Zkušenosti s českými médii máme v ČR takové, že nás čím dál spíše napadá, jestli to třeba není úplně naopak. Třicet let oficiální nesnášenlivosti vůči Rusku přináší své plody – totální diskreditaci tradičních polistopadových médií, kterým jsme přitom zpočátku plně důvěřovali.

Nakolik výsledky podobných hlasování souvisí s platformou/médiem, které je provádí?

Ankety mají v posledních letech stále vyšší vypovídající hodnotu, když pozorovatelé vidí, jak a kudy probíhá informační válka. Vedou ji ti, kteří zcela rezignovali na novinářská pravidla ověřování a nestranění. Lhostejno, kdo je to naučil a kdo za nimi stojí. Zodpovědnost mají zejména novináři. Je to otázka vysoce morální, nikoli jen řemeslná.

Mám jednoduchou zkušenost, která se ale nezrodila přes noc. Byl jsem vychován v českém prozápadním novinářském prostředí. Sleduji tradiční média, včetně veřejnoprávních, ale i ta ruská a západní alternativní média, která jsem si nezakázal. Protože nejsem v ničím žoldu a nepodléhám hloupému antiruskému sentimentu, mohu zodpovědně a autoritativně prohlásit, že zdaleka nejlepší přístup ke globálnímu informačnímu poli mají právě Russia Today nebo Sputnik. Zdůrazňuji, že to není o sympatiích nebo antipatiích k tomu či onomu národu – všude žijí lidé od rodin. Je to o poctivé službě vůči obecenstvu a o mizerné novinařině.

Nechat si píchnout vakcínu je otázka zodpovědnosti vůči sobě samému a vůči rodině.

