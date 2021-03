Kdyby v Česku existovala funkční opozice, tak by Chcípl PES nikdy nevznikl. Zástupce strany ostře smetl vládu a opozici

Iniciativa Otevřeme Česko-Chcípl PES se před týdnem stala oficiální politickou stranou a má namířeno do podzimních voleb. Středopravicové hnutí sdružuje podnikatele a zaměstnance a hodlá vytvořit optimální podmínky pro hospodaření. Zástupce Jiří Janeček v komentáři Sputniku vysvětlil důvody vzniku strany usilující o vytvoření činné opozice v ČR.

Iniciativa, původním jménem Chcípl PES, vznikla jako protest proti vládním opatřením v prosinci minulého roku. Dle slov podnikatele a jejího zástupce Jiřího Janečka iniciativa vznikla spontánně.

„Otevřeme Česko - Chcípl PES vznikla proto, že neexistuje relevantní opozice, která by dokázala vzdorovat Babišově vládě. Kdyby opozice fungovala, nikdy by Chcípl PES nevznikl a neměl takovou podporu. Chcípl PES hájí zájmy podnikatelů, živnostníků a lidí zasažených protipandemickými opatřeními. Jsme hnutí plných manažerů s 30letou zkušeností a víme, na rozdíl od vlády, jak se řídí kolektiv,“ řekl podnikatel a majitel pivovaru Janeček.

Opozice je málo činná, domnívá se strana

Dle jeho slov v zemi chybí činná opozice , která by hájila zájmy podnikatelů a jejich zaměstnanců. Ostře se vyjádřil k výsledkům práce současných opozičních stran po roce, kdy se v České republice začala šířit epidemie covid-19.

„Kdyby v Česku existovala funkční opozice, rok křičela a bojovala za nás a nosila jeden pozměňovací návrh za druhým ve snaze nás zachránit, tak bychom nikdy nevznikli. Jenomže ta současná opozice seděla, přes rok dostávala svých sto tisíc měsíčně na platech a bylo jí všechno jedno. Teprve teď začínají trochu ožívat, protože se blíží volby,“ vysvětlil podnikatel.

Dle jeho slov bylo vrcholem činnosti Sněmovny to, že se navýšily odměny pro své kluby místo toho, aby se peníze šetřily. Minulou středu 3. března rozhodla Sněmovna o navýšení o desetinu odměn pro provoz každé frakce v porovnání s minulým rokem. Dle ČTK základní částka na každého poslance byla stanovena na 5845 korun místo 5314 Kč.

Janeček následně doplnil důvod vzniku strany: „Chcípl pes vznikl proto, že je tady obrovská poptávka a vakuum po hnutí, které je opravdovou opozicí a kterému opravdu lidé věří, že je schopné v případě, že uspěje, dát ekonomiku zpátky dohromady.“ Navíc jednou z klíčových osob hnutí, která se podílí na hospodářských otázkách, je bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.

Koho hnutí hodlá zastupovat

Do akcí Chcípl PES je současně zapojeno přes 1200 podniků a podnikatelů. Ptali jsme se Janečka, jaké další skupiny voličů hodlají reprezentovat.

„Jsme opravdu středo-pravicově založení. To znamená, že se primárně snažíme obnovit živnostenské podnikání v ČR a chránit střední třídu. Jde o zastupování lidí, co pracují, mají své rodiny, mají své podnikání a dokázali se 30 let živit bez toho, aby byli přisátí na státní rozpočet,“ uvedl podnikatel.

Připomněl, že v České republice je přes 1,5 milionu živnostníků. Strana Otevřeme Česko zastupuje i zaměstnance v živnostech a firmách. Podotkl, že v současné době opatření způsobila zavření četného množství podniků: „Jsme převážně lidé, kteří něco vytvořili a budovali. Spousta firem se kvůli této vládě dostala na pokraj krachu.“

Chcípl PES během relativně krátké doby získal podporu po celé České republice a rozšířil tak plány na školství a plán pro zvládnutí epidemie nového koronavíru. Zajímali jsme se proto, zda vidí podobu s hnutím Žluté vesty ve Francii.

Cíle politické strany

Janeček s tímto přirovnáním nesouhlasil: „Já bych se nechtěl k nikomu přirovnávat, jsme v Čechách a na Moravě. Máme velkou podporu právě proto, že selhala tradiční opozice.“

Dle zveřejněných stanov nového hnutí je cílem otevření ČR a napravení škod způsobených vládními opatřeními. Podnikatel se znovu kritický postavil k činnosti současné vlády. „Bohužel Babišova vláda tady napáchala neuvěřitelné škody a ty budou muset dát dohromady lidi jako my. Moc se nám nechce se zvednout od svých živností, ale sáhli nám na svobodu a na majetky. Hlavním cílem je samozřejmě svrhnout Babišovu vládu,“ řekl podnikatel.

Hlavní cíle výstižně shrnul Jiří Janeček těmito slovy: „Chceme být u rekonstrukce státu, chceme pomoci s obnovou živnostenského podnikání v ČR.“

