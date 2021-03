Je zadržanie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského len koaličnou hrou, alebo ide „len“ obyčajnú korupciu? Názor

Vladimír Pčolinský bol zadržaný v súvislosti s údajnou korupciou. Obvinenie zrejme stojí a padá na tvrdeniach kajúcnika Borisa Beňa, Pčolinského bývalého námestníka, ktorý je už mnoho mesiacov v kolúznej väzbe a je zrejme ochotný na svoju záchranu urobiť čokoľvek. Podľa jeho tvrdenia mala korupcia prebiehať prostredníctvom jeho osoby, teda on osobne predával riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému úplatky, konkrétne od kontroverzného a v súčasnosti tiež trestne stíhaného podnikateľa Zoroslava Kollára. Protislužbou malo byť zrušenie odposluchov spomínaného podnikateľa.

Pravdupovediac, toto nemá celkom logiku. Ak niekto vie, že je orgánmi činnými v trestnom konaní odpočúvaný, tak si dáva pozor a komunikuje buď cez špeciálne šifrovacie zariadenia, alebo dôverné veci nekomunikuje telefonicky. Robiť arbitra v tomto spore je však nad možnosti štandardných žurnalistov, naozaj nie každý má taký prístup k vyšetrovacím spisom ako Monika Tódová.

Poďme teda k možným politickým motívom tohto stíhania. Je všeobecne známe, že Vladimír Pčolinský je nominantom strany SME RODINA, teda Borisa Kollára. Toto tvrdenie však ad personam celkom nesedí. Boris Kollár sa pred vstupom do politiky s Vladimírom Pčolinským nepoznal. Pravde oveľa bližšie je tvrdenie, že Vladimír Pčolinský je nominantom „politickej divízie“ strany SME RODINA alebo, inak povedané, bývalej Lipšicovej squadry, ktorá sa sformovala na sklonku deväťdesiatych rokov v prostredí KDH. Do tejto partičky patrili ľudia, ktorí vtedy pracovali pre Daniela Lipšica pôsobiaceho na ministerstve spravodlivosti a pre Vladimíra Palka na ministerstva vnútra. Z vtedajšej sformovanej skupinky sú dnes najviditeľnejší práve Milan Krajniak a Vladimír Pčolinský. Po tom, ako sa tejto skupinke nepodarilo presadiť v KDH, odišli do Lipšicovho projektu Nova. Ani tam to však nebola žiadna sláva, až nakoniec urobili politický comeback prostredníctvom strany Borisa Kollára SME RODINA. Práve táto skupina, ktorej hlavou je dnes Milan Krajniak, má zásadný vplyv na obsadzovanie kľúčových politických postov v exekutíve, a práve títo ľudia aj presadili Vladimíra Pčolinského na post šéfa SIS, Maroša Žilinku na post generálneho prokurátora a Daniela Lipšica na post špeciálneho prokurátora.

Takéto silné mocensko-politické krytie by malo byť dostatočne odolné voči tomu čo, sa stalo vo štvrtok ráno. Ako teda vznikla táto chyba v systéme? Jedna z možných verzií hovorí o tom, že strana SME RODINA dosiaľ bola kľúčovým spojencom premiéra Igora Matoviča, no práve počas koaličnej krízy vydal Boris Kollár viaceré dvojznačné vyjadrenia, keď povedal, že si vie predstaviť aj rekonštrukciu vlády a naznačil, že jeho podpora Igorovi Matovičovi nemusí byť trvalá a bezvýhradná. No a ako vieme, vydieranie a nátlak na koaličného partnera, je integrálnou súčasťou štýlu vládnutia Igora Matoviča. V jeho mentálnom vesmíre je niečo také úplne samozrejmé. Najperfídnejšia na tom všetkom je skutočnosť, že keď počas nočného rokovania koaličnej rady mali Boris Kollár a Igor Matovič známu improvizovanú tlačovú konferenciu, kde žoviálne vystupovali ako dobrí priatelia, premiér už dobre vedel, že o pár hodín NAKA zasiahne u šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Pozastavovať sa však nad kvalitou osobných vzťahov vyššie menovaných nemá asi žiaden zmysel.

Pre pochopenie širšieho kontextu však treba dodať, že v súčasnosti sú pomery v samotnej strane SME RODINA značne napäté. Stranícke štruktúry sa rozpadajú, viacerí okresní predstavitelia i celé organizácie zo strany vystupujú a verejne kritizujú papalášsky a autokratický spôsob riadenia strany. Preferencie strany po sérii škandálov jej predsedu - plagiátorská kauza, nehoda počas lockdownu, kauza transka a v neposlednom rade papalášske správanie sa v Nemocnici svätého Michala v čase hospitalizácie rezultovali do prudkého poklesu a dnes sa pohybujú na samej hranici zvoliteľnosti. Zdá sa, že Boris Kollár už Vladimíra Pčolinského nadobro odpísal, na rozdiel od jeho brata Petra Pčolinského, ktorý je podpredsedom strany i poslaneckého klubu a ktorý, naopak, všetky obvinenia odmieta.

Zároveň sa ukazuje, že v ďalšom vývoji celej kauzy má kľúčové postavenie špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Návrh na zásah proti Vladimírovi Pčolinskému odobril práve Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), takže „posledná míľa“ vedúca k jeho stíhaniu išla práve z Lipšicovho úradu. A nič na tom nezmení ani skutočnosť, že ako osobne zainteresovaný všetky kompetencie v tejto kauze presunul na svojho zástupcu Petra Kysela. To môžeme interpretovať dvojako. Buď boli dôkazy proti Pčolinskému naozaj nepriestrelné a snaha zamiesť to pod koberec by znamenala neprijateľné riziko, alebo sa Daniel Lipšic rýchlo zorientoval a aj tento akt je svedectvom o jeho emancipácii voči krajňakovskej-pčolinskej politickej skupinke, ktorú si vyhodnotil ako dlhodobo neperspektívnu.

Za daných okolností je veľmi ťažké robiť v tejto kauze arbitra. Prostredie spravodajských služieb je neprehľadné, aj preto existuje len veľmi málo ľudí, ktorí vidia do vnútra. Dajú sa však zosumarizovať všetky verejne dostupné informácie, ktoré dávajú tušiť, že hra, ktorú tu rozohrali viacerí politickí aktéri, bude ešte veľmi zaujímavá a môže vyplaviť tony vnútrokoaličnej špiny. Zdá sa, že to nebude nič pre slabé žalúdky.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.