„Budou lepší než Mistraly.“ Co staví Rusko na Krymu

Univerzální výsadkové lodě má jen několik loďstev na světě. Zdaleka ne každý stát si je může dovolit a ne všechny státy je potřebují. Univerzální výsadková loď v sobě spojuje většinu funkcí vlastních jiným výsadkovým lodím. Jsou to v podstatě plovoucí základny námořní pěchoty. Jejich hlavními úkoly jsou výsadek expedičních sil na přizpůsobené a nepřizpůsobené pobřeží, podpora jejich akcí letectvem a přeprava do zóny bojových akcí těžké obrněné techniky. Často kromě toho plní i úlohu štábu – řídí mořský výsadek.

V Rusku si uvědomili potřebu těchto lodí po roce 2000. Vyvíjet vlastní lodě od nuly tehdy nemohli, a proto se rozhodli prozkoumat západní nabídku. V prosinci roku 2010 byla podepsána smlouva s Francií o dodávkách dvou univerzálních výsadkových vrtulníkových lodí prvního stupně třídy Mistral.

Tyto lodě by byly pro námořní pěchotu vlastními dopravními prostředky schopnými zajistit dlouhodobou přítomnost vojenských kontingentů ve vzdálených oblastech světa, poskytnout jim leteckou podporu a plnohodnotné řízení. Univerzální výsadkové lodě, které dostaly názvy Vladivostok a Sevastopol, mělo Rusko obdržet na podzim roku 2014, avšak kvůli situaci kolem Krymu pozastavila Paříž na nátlak spojenců plnění smlouvy. V konečném důsledku byla Moskvě zaplacena kompenzace a Mistraly si koupil Egypt.

Od okamžiku uzavření této dohody neutuchaly v ruském odborném společenství spory kolem univerzálních výsadkových lodí. Kritici trvali na tom, že jejich úkoly by mohly úspěšně plnit velké výsadkové lodě, které už byly ve výzbroji. Kromě toho, Rusko v té době neprovádělo a ani nehodlalo provádět expediční akce v zahraničí. Vojenská operace v Sýrii v tom ale udělala jasno: univerzální výsadkové lodě by na Blízkém východě přišly vhod při přesunu vojenské techniky a vojáků do Tartúsu. A letecké skupiny těchto lodí by pomohly v boji s teroristy.

Čtyřicet tisíc tun

Univerzální výsadkové lodě projektu 23900 byly vyvinuty v Zelenodolské projekční a konstrukční kanceláři. První dvě lodě – Ivan Rogov a Mitrofan Moskalenko – byly založeny v Kerči v červenci roku 2020. Podle plánu mají být postaveny, vyzkoušeny a předány loďstvu do roku 2027 nebo 2028. Před kerčskými odborníky stojí nanejvýš netriviální úkol: podle projektu má každá univerzální výsadková loď výtlak asi 40 tisíc tun. Tak velké lodě se v postsovětském Rusku ještě nestavěly.

Perspektivní univerzální výsadková loď je 220 metrů dlouhá a 38 metrů široká. Výkonná pohonná jednotka CODAG – kombinace dieselmotoru a plynové turbíny – zajistí rychlost 22 uzlů. Loď má dosah 6000 mořských mil, nezávislost plavby – 60 dnů a posádku ze 320 lidí. Trup bude vyroben podle blokového a modulového principu se současnou výrobou velkých prvků a jejich následujícím spojením.

Konstrukce předpokládá lodní můstek, velitelské a štábní místnosti, sekce pro posádku a výsadek, vrtulníkové a nákladní hangáry a technické zóny. Univerzální výsadková loď projektu 23900 může vzít na palubu jeden pluk námořní pěchoty (1000 vojáků) a na 75 jednotek bojové techniky. Pro výsadek budou v dokových komorách rozmístěny rychlé čluny. Útočné zbraně se nepředpokládají, před útoky ze vzduchu budou loď chránit protiletadlové raketové komplexy Pancir-ME. Kromě toho budou na palubě rozmístěny dost silné letecké skupiny.

„Jde o vrtulníky z Kamovovy konstrukční kanceláře“, upřesnil v rozhovoru pro Sputnik zdroj v loďařském odvětví. „Útočné Ka-52K a jiné modely včetně Ka-27. Loď vměstná 15 až 16 vrtulníků, a kromě toho čtyři bezpilotní letouny. Na ministerstvu obrany dlouho koordinovali požadavky k lodi. Pokud jde o funkcionál, není konečný projekt horší, a možná i lepší, než francouzské Mistraly.

Zobrazení síly

Univerzální výsadkové lodě mají v americkém, francouzském, jihokorejském, japonském, čínském, australském, španělském a tureckém loďstvu. Za zákonodárce se v tom pokládá vojenské námořnictvo USA. V době vietnamské války mělo americké vojenské námořnictvo velké problémy s koordinací akcí různorodých výsadkových lodí.

Dokové lodě nesly výsadkové prostředky, tankové výsadkové lodě – bojovou techniku, námořní pěšáci se nacházeli na vrtulníkových lodích a byli vysazováni na břeh vzduchem, štábní lodě řídily výsadek a bojové akce na břehu. V konečném důsledku si objednalo americké vojenské námořnictvo nový typ výsadkových lodí, které by spojovaly všechny tyto funkce. Loďstvo obdrželo sérii univerzálních výsadkových lodí třídy Tarawa. Nyní mají Američané sedm lodí dokonalejšího typu Wasp a jednu loď projektu America. Tyto lodě se účastní všech operací s námořní pěchotou.

Své výsadkové loďstvo aktivně rozvíjí také Čína. V počtu univerzálních výsadkových lodí zaostává jen za USA, avšak podle odhadů odborníků vystoupí už v nejbližší budoucnosti na první místo ve světě. Vojenské námořní síly Čínské lidové osvobozenecké armády disponují šesti univerzálními výsadkovými loděmi typu 071, každá o výtlaku 19 tisíc tun, a další dvě lodě se stavějí.

Kromě toho se zkouší na moři dvě ze tří objednaných lodí typu 075 o plném výtlaku 30 až 40 tisíc tun. Čína věnuje stále větší pozornost použití ozbrojených sil k tomu, co tam označují za „ochranu zahraničních zájmů“ – daleko od hranic ČLR. Jde hlavně o Afriku a Blízký východ. Univerzální výsadkové lodě mohou kromě toho potřebovat pro výsadek na Tchaj-wanu, rozhodne-li se Peking vrátit si tento ostrov silou.

