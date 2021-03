Prezidentu Zemanovi hrozí sesazením. Už si na něho brousí nože. Názor

Jak hluboko může ještě klesnout česká politická scéna? To záleží na citlivosti každého z vás, drazí čtenáři. Možná za to může koronavir, možná je v módě hrubost a politická dekadence, ale jedno je jasné. Čeští politici zdrzli.

Čeho se to týká? Pan prezident Miloš Zeman zahájil jarní politickou ofenzivu. Poslední dobou dává o sobě v médiích hodně vědět. Hlavně je tu ten tlak na předsedu vlády Andreje Babiše, aby vypoklonkoval z kabinetu šéfa diplomacie Tomáše Petříčka a ministra zdravotnictví Jana Blatného, který by s sebou měl vzít Irenu Storovou, ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

To není nová věc. Panu Zemanovi se dlouhodobě nelíbí zahraniční politika dělaná Petříčkem. A Blatný se Storovou? Tak to je záležitost spojená s ruskou vakcínou Sputnik V, kterou ministr zdravotnictví a šéfka SÚKL odmítají rychle poskytnout lidem.

Zdá se vám to jako normální záležitost? Podobných střetů Hradu a Strakovy akademie jsme tu za posledních osm let, co je Miloš Zeman prezidentem, měli mnoho. Hlava státu chce posílit svou moc, kabinet a parlament se tomu brání. Co je na tom?

A je na tom to, že lepšolidi z poslaneckých lavic chytli hysterák. Chtějí Miloše Zemana lynčovat, protože je Milošem Zemanem.

„Miloš Zeman je kolaborant a velezrádce a podle toho je třeba se k jeho návrhu na výměnu ministra zahraničí, zdravotnictví a ředitelky SÚKLu, který je úlitbou Moskvě, chovat,“ napsal na Twitteru Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09. A vysloužil si od svých fanoušků 2,2 tisíce srdíček.

​Jeho kolega si s panem prezidentem servítky nebral, ale srdíček dostal míň. „Už to stačí. Prezident otevřeně pracuje pro zemi, která se k nám chová nepřátelsky a je závažnou bezpečnostní hrozbou. Při současném zastoupení komunistů ve Sněmovně nemáme šanci, ale dostaneme-li dostatečnou sílu od voličů ve volbách, chci vyvolat proces odvolání prezidenta,“ pohrozil na Twitteru Tomáš Czernin, první místopředseda TOP 09.

​A tu končí všechna legrace. Politik, aby se zalíbil voličům, slibuje politickou defenestraci hlavy státu. Co přijde dál? Budou lepšolidi z poslaneckých lavic slibovat, že v případě volebního vítězství prezidenta fyzicky napadnou?

Jeví se to tak, že opozice je natolik zoufalá, že už neslibuje předvolební guláš, ale chce naservírovat voličům, obrazně řečeno, hlavu pana prezidenta. Kde však byli pánové Ženíšek a Czernin, když se Česká republika připojila k „humanitárnímu bombardování“ a podpořila protiprávní z hlediska mezinárodního práva invazi do Iráku?

O politických výhrůžkách Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Prohlášení představitelů TOP 09 mě pobavilo a nijak nepřekvapilo. Prezident Zeman jim leží už dlouho v žaludku, protože jim vždy porazil jejich kandidáta na prezidenta. Nicméně si moc neumím představit, na základě čeho by prezidenta chtěli sesadit? Museli by dát žalobu k Ústavnímu soudu třeba za velezradu. Ostatně na to oni budou hrát ve smyslu zahraniční politiky prezidenta, který prosazuje nouzové použití ruské vakcíny Sputnik V. Jejich argumentace bude znít, že prezident poškozuje zájmy České republiky, protože chce spolupracovat s Ruskem a Čínou a tím pádem spáchal velezradu (asi ve vztahu, že zradil EU nebo slavný Západ).

Nicméně prezident je natolik zkušený, že si uvědomuje současnou nelehkou situaci a pokud selhávají dodávky vakcín od západních firem, tak proč by nemohl oslovit někoho jiného, jehož vakcína se používá v mnoha zemích na světě. Miloš Zeman rozehrává politiku více azimutů. Je mu totiž dávno jasné, že svět je multipolární a je potřeba spolupracovat se všemi,“ říká renomovaný expert.

Opravdu se TOP 09 a další cítí být natolik silní, že mohou uvažovat o odvolání prezidenta? Není to jen předvolební populismus? Hezkým slibem nezarmoutíš.

„Zcela jistě se jedná o populismus a předvolební boj v praxi. Silní tolik nebudou, byť sociologické výzkumy ukazují na převahu různých volebních koalic. Musíme si uvědomit, že Miloši Zemanovi už o nic moc nejde. Již nebude kandidovat na prezidenta, protože již nemůže a proto se z toho snaží TOP 09 ,vytřískat‘ co nejvíce politického kapitálu. Slibovat mohu cokoliv, ale uvedení do praxe je poté mnohdy odlišné, ba přímo nemožné,“ říká politický analytik.

Co podle vás stojí za jarní politickou ofenzivou prezidenta Zemana?

„Podle mého názoru je to obava prezidenta Zemana, že naše země nebude mít dostatek vakcín a proto se snaží vyjednat dodávky i jinde. Pokud to šlo v Maďarsku, tak proč by to nemohlo jít u nás? K čemu máme náš Ústav pro kontrolu léčiv? Krok Miloše Zemana můžeme vidět ještě z jednoho úhlu pohledu a tím je jeho vztah k Evropské unii, která se ukazuje jako byrokratický moloch. Stačí se podívat na lékovou agenturu (EMA), která účelově nadržuje západním výrobcům vakcín na úkor těch nezápadních. Ohledně Sputniku V se nejprve tvrdilo, že Rusko nic neposlalo, aby se posléze zjistilo, že poslalo, ale někam jinam – do přidružené agentury, která je součástí EMA. Ve finále se ale zjišťuje, že EMA měla veškeré podklady k posouzení, ale podle mého názoru byly schovány někde hluboko v šuplíku. No a ministr Blatný se pořád ohání tím, že nepovolí jakoukoliv vakcínu, která by neprošla schvalovacím procesem v EMA.

Jelikož jsme ale ve válce proti neviditelnému nepříteli, tak musíme dělat i takové kroky, které jsou možné ve válečném stavu. Je potřeba si uvědomit, že naše (nejen naše) právo je vytvářeno k použití v době míru, ale jelikož vedeme válku, tak tomu musí odpovídat i naše jednání. To si uvědomuje i prezident Zeman, kterému jde o zdraví lidí. Pokud se totiž opozdí dodávky vakcín ze západu a nebudeme mít plán b, tak nám budou zbytečně umírat další a další lidé. Navíc ministr Petříček již dlouho dobu leží nejen prezidentovi v žaludku a volal po jeho odvolání již dávno. Takže v tomhle je konzistentní.

Postoj proti Blatnému bude určitě vycházet z toho, že podepsal petici Milionu chvilek proti němu a navíc se pan ministr chová jako typický pravicový politik TOP 09 – on vlastně říká, že vše, co je z Ruska nebo Číny, tak je automaticky špatné a zaobaluje to do evropského práva, které je dle jeho logiky zjevně postaveno výše, než lidské životy a ochrana veřejného zdraví,“ míní pan Klán.

Vydrží premiér prezidentův tlak? Nebo pan Blatný a Petříček skutečně odejdou?

„Domnívám se, že ani jeden z ministrů nebude odvolán. Jedině, pokud by umíralo stále více a více lidí, vázly by dodávky vakcín, tak by zcela jistě bylo na místě odvolání těchto dvou pánů, protože jsou přímo zodpovědní za boj s pandemií. Ministr Blatný nese odpovědnost za to, že pokud neudělí výjimku pro Sputnik V nebo cokoliv jiného, tak tím de facto ponese odpovědnost za zbytečná úmrtí lidí, kteří by mohli být touto vakcínou naočkováni. Ministr Petříček zase ponese odpovědnost za zbytečně zmařené životy v tom, že nedokázal jako ministr zahraničí ohlídat nasmlouvané dodávky a nesnažil se hledat náhradní varianty, protože i on uvažuje jako pravicový politik, kdy je pro něj ideologickým nepřítelem Rusko a Čína. Jedině v tomto případě oba ministři padnou.

Pokud bude mít ministr zdravotnictví rozum, tak umožní očkování Sputnikem V. Není se totiž čeho bát, protože pokud s ním očkují miliony lidí po světě a nejsou s tím problémy, tak proč jej nepoužít? Sám za sebe mohu říci, že mně je celkem jedno, čím budu očkovaný, až na mě dojde řada. Pokud bych měl na výběr, tak si klidně dám Sputnik V a vůbec se toho nebudu bát, protože de facto všechny vakcíny jsou vyráběny na podobné bázi,“ říká politický analytik Jan Klán.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.