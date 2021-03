Koaličná kríza na Slovensku. Odchod Matoviča z čela vlády by znamenal jeho politické KO. Názor

Oveľa jasnejšie svetlo do krízy však dali tlačové besedy strán SaS o 11.00 hodine predpoludním a ZA ĽUDÍ o 15.00 hodine. Na tlačovej konferencii strany SaS dal Richard Sulík Igorovi Matovičovi jasné ultimátum. Buď do desiatich dní sám odstúpi s tým, že SaS plne rešpektuje volebné výsledky a uznáva právo OĽANO obsadiť post premiéra inou osobou, alebo strana SaS odchádza z vlády. Richard Sulík jasne pomenoval, že kráľ je nahý. Prvýkrát verejne a bez servítky povedal, že Igor Matovič osobnostne, manažérsky a komunikačne na post premiéra nestačí a nie je možné tolerovať jeho ďalšie zotrvanie v koalícii.

Toto vyhlásenie však samo o sebe znamená len to, že ak sa premiér Igor Matovič nepodriadi Sulíkovmu ultimátu, odchodom SaS dôjde len k strate ústavnej väčšiny.

Situácia sa ale radikálne zmenila, keď sa k požiadavke na odchod premiéra Igora Matoviča pridal aj ďalší koaličný partner strana ZA ĽUDÍ. Na tlačovej besede tejto strany jej predsedníčka Veronika Remišová v podstate len zopakovala takmer ultimatívne požiadavku na odchod Igora Matoviča s tým, že táto požiadavka nebola na rozdiel od SaS nijako konkrétne časovo ohraničená. Jediným konkrétnym prísľubom bolo verejné vyhlásenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, že ona ako osoba si nevie predstaviť svoje ďalšie pôsobenie vo vláde Igora Matoviča. Niet však pochýb o tom, že strana ZA ĽUDÍ sa pridala k silnému nátlaku svojho spojenca SaS.

Premiér Igor Matovič sa tak dostal pod obrovský tlak a je otázne, ako naň bude reagovať. Jeho odchod z čela vlády by pri jeho labilnej psychike znamenal jeho politické K.O. a ak by ostal v politike, teda v parlamente, politický konflikt by sa len presunul z vládnej úrovne na úroveň parlamentnú a na úroveň koaličnej rady. Bol by to len krátky oddych, ale problémy by sa po krátkom čase znova vrátili. Jediným systémovým riešením tejto krízy je tak v podstate len definitívny odchod Igora Matoviča z politiky, to jest vzdanie sa poslaneckého mandátu.

Veľkým mínusom pri riešení krízy je však aj absentujúca stranícka sebareflexia. OĽANO nie je žiadna strana, je to len neorganický zhluk zväčša totálne nekompetentných osôb, ktoré nedisponujú žiadnou autoritou a sú len servilnými vykonávateľmi prianí svojho predsedu. Vďaka tomu tak Igor Matovič nie je pod dvojakým tlakom, a je len veľmi ťažké odhadnúť, či nakoniec uňho zvíťazí inštinkt hazardného hráča, alebo sa aj uňho predsa len prejaví základná racionalita či základný pud politickej sebazáchovy.

