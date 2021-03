Babiš je knockoutován, už nevstane… Názor

Pokud by podzimní parlamentní volby proběhly nyní, zvítězila by koalice Piráti a STAN (34 %). Druhé místo by obsadilo ANO (22 %). Třetí místo patří koalici SPOLU (17,5 %). Takový nemilosrdný výsledek pro Andreje Babiše a jeho ANO přinesla poslední anketa agentury Kantar pro Českou televizi zveřejněná minulou neděli.

„Babišovi není pomoci,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý předseda Československé strany socialistické, bývalý poslanec a senátor, náměstek ministra spravedlnosti, advokát Jiří Vyvadil.

Vyvadil: Já musím říct, že Andrej Babiš dlouhou dobu v podstatě nedělal špatnou politiku. Musím říct, že jsem ho dlouho dobu podporoval. Ale! V poslední době, tím, že se vydal úplně neznámou cestou – odmítl napomoci tomu, aby vakcína Sputnik V byla u nás zaregistrována, nebo aspoň dočasně zaregistrována, vzdor tomu, že máme absolutní nedostatek vakcín a zároveň i nevyhověl prezidentu republiky, aby odvolal ministra zdravotnictví Blatného a zvláště pochybného ministra zahraničí Petříčka, tak díky tomu ztrácí, myslím si, silně podporu u svých kmenových voličů. Poslední výsledky agentury Kantar ukazují, že se dramaticky propadl a už je na druhém místě za koalicí Pirátů a STAN. Myslím si, že ztratil podporu mnoha lidí a jsem přesvědčen, že prohraje.

Do voleb je před námi ještě mnoho měsíců. Situace s covidem-19 v České republice se může změnit k lepšímu. Musí se změnit. Myslíte si, že by tato změna mohla vést k obnově důvěry voličů? Nebo je tato důvěra pro ANO definitivně ztracena?

Já vám řeknu pár čísel. My jsme dnes v situaci, kdy Česko má deset milionů obyvatel. Rusko má, jestli se nepletu, 145 milionů obyvatel, a my máme větší míru nakaženosti než Rusko. Máme 10krát, 15krát větší nakaženost. Umírají nám lidi. Za této situace odmítnout požadavek části lidí, já netvrdím, že všech, aby se zajistilo povolení Sputniku V – bývalý ministr zdravotnictví Prymula to doporučoval – a víme, že ty výsledky této vakcíny jsou v mezinárodním srovnání vynikající, tak to je prostě chyba. Česko je na tom nejhůře ze všech zemí světa. Mohla by se změnit situace s důvěrou voličů? To nemyslím… ANO během jednoho měsíce propadlo, to se nestalo nikdy v minulosti, oproti Pirátům a STAN, a to výrazně. Já si nedovedu představit, že by důvěru obnovilo. Nedovedu si to představit. Prezident Zeman Babiše vyzval k tomu, aby odvolal minstra Blatného. Právě proto, že se prezident tak angažoval, aby Rusko nám dodalo vakcíny. Ta situace v Česku se skutečně asi nezlepší. Všichni ostatní na tom budou podstatně lépe, a my jsme na tom skutečně nejhůře na světě v počtu nakažených i mrtvých na jeden milion obyvatel.

Na Slovensku je kvůli ruské vakcíně téměř vládní krize. Vláda v Česku ztrácí důvěru voličů, samozřejmě nejen kvůli Sputniku… To jsme v Moskvě nechtěli, ale bohužel je to tak. Jak je to možné, že patologická nedůvěra v Rusko vítězí i na úkor zdraví vlastních občanů?

Vaše otázka je úplně správná. Uvedu jeden příklad. U nás je teď silná nedůvěra vůči konkrétní vakcíně, a tou je AstraZeneca. Důchodci si to moc nepřejí, jsou známy četné případy, kdy dochází i ke sraženinám a úmrtím. Za této situace, kdy skutečně stačilo poměrně jednoduše povolit třeba jen dočasnou výjimku pro Sputnik V, to neudělali a byla to fatální chyba. A já ještě musím říci upřímně, proč jsme tak trochu udělali kříž nad Andrejem Babišem. On měl telefonát s ministrem zahraničních věcí USA. Bylo vcelku jasné, že dostal několik přání. V Dukovanech v případě dostavby jaderné elektrárny, jak se zdá, nesmějí figurovat Rusové. Zdá se, že se nesmíme nechat naočkovat ruskou vakcínu Sputnik V. V podstatě si člověk připadá zase, že jsme v nějakém podřízeném vztahu – já nechci používat příliš expresivní výrazy. Čili, rozhoduje geopolitika. Rozhodují se bojovat proti Rusku a bojovat proti Číně. Občané Česka nerozhodují.

Babiš i jeho ministr Blatný už jsou naočkovaní Pfizerem. Kdyby nebyli, tak by se také třásli o život, což se mnozí Češi dnes třesou. Možná by tak uvažovali daleko rozumněji.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.