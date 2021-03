Havlova blbá nálada je tu. Češi jsou politikou znechuceni. Názor

Co říkáte na politickou situaci v naší republice, drazí čtenáři? Stojí to za pendrek. A to je ještě slabý výraz, který si můžeme přečíst na sociálních sítích. V hospodách šťavnatou nadávku na politiky neuslyšíte, protože je vláda zavřela.

Ten pocit znechucení z politiky má teď potvrzení. Černé na bílém to přinesla agentura Kantar CZ. Politická situace v Česku stojí za houby. Takový je výsledek šetření sociologů.

S politickou situací v Česku je spokojeno 11 procent obyvatel, nejméně od začátku měření. Jako velmi špatnou hodnotí politickou situaci téměř polovina Čechů a dva z pěti ji vnímají jako špatnou. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Velmi nespokojených respondentů oproti listopadovému i lednovému průzkumu výrazně přibylo. „Je to extrémně rychlé zhoršení, které jsme nikdy dříve neviděli,“ uvedl analytik Kantaru Ondřej Ryboň médiím.

Nespokojenost jde podle Ryboně napříč sociálními skupinami. Relativně nejoptimističtější jsou voliči vládního hnutí ANO. Jako dobrou vnímá politickou situaci 38 procent z nich. Jenže! Ještě před měsícem to bylo 55 procent. Blbá nálada se šíří i mezi nejvěrnějšími pana premiéra Andreje Babiše.

Od roku 2014 se spokojenost lidí s politickou situací pohybovala většinou kolem 30 procent. Loni v březnu, tedy na začátku koronovarivové epidemie, ale vzrostla až na rekordních 61 procent, od té doby klesá. A teď je v pytli.

Ono to je totiž tak, že není důvod, abychom byli spokojeni s politickou situací v naší republice. Co nás může těšit? Prodloužení zákazu opustit město? Zákaz vycházení po setmění? Předvolební čachry politiků, jen aby se na podzim udrželi ve svých křeslech? Jsme na tom věru bledě.

O blbé náladě Sputnik hovořil se známým publicistou a bývalým šéfredaktorem týdeníku Ekonom Zbyňkem Fialou.

„Lidem se nelze divit, že jsou nespokojeni, dokonce velmi. Děti jsou odstavené od školy a spousta rodičů od práce, ale na poštu se složenkami ti rodičové musí, a stále častěji nevědí, jak to zaplatit. Pro čistě politickou nespokojenost je také dostatek důvodů. Politická zabedněnost nám nedovoluje využít ruské a čínské vakcíny, protože příležitost ideologicky exhibovat je důležitější než dýchat. Tento státnický přístup má představovat obranu proti návratu rudých časů, kdy se uvažovalo přesně stejně.

Jestli je česká věda v něčem silná, tak je to virologie, jak to dokládají léky proti ebole nebo HIV z laboratoří profesora Holého. Jenže znalosti mohou být silné v boji s virem, ale slabé v konfliktu se zájmy. Koronavirus ostře nasvítil, že český stát je v zajetí lobbistů a nejrůznějších skrytých zájmů, na které nejen věda, ale ani vláda nemá.

Osvětluje to ekonomka Ilona Švihlíková, když na nezávislém analytickém webu !Argument popisuje svoji zkušenost z vládního poradního NERVu, kde nejběžnější odpovědí na jakýkoliv věcný návrh zní: To nejde. Nic nejde. Nelze zavřít hospodu, která porušuje zákaz obsluhovat hosty uvnitř, nelze kontrolovat montovny plné nedisciplinovaných agenturních dělníků, nelze zkrátit nekonečné ekonomické utrpení jedním rozhodným uzamčením celé společnosti. Jde jen čekat na zázrak, že vakcín bude dost a dost bude i těch, kdo covid prodělali a imunizovali se sami. Vedle toho samozřejmě dost lidí zbytečně umře. Celkově to bude dlouhé, kruté a drahé. To není něco, co se dá vítat s jásotem,“ říká publicista.

Je „blbá nálada“ výlučně spojena s neschopností vlády už rok zvládnout pandemii covid-19 v naší republice?

„Bohužel česká zahleděnost do minulosti se netýká jen obnovy blokového myšlení a všech vymožeností studené války. Naše zběsilá jízda kupředu s navigací jen podle zpětného zrcátka je také součástí hospodářských strategií, které se nedokážou odlepit od myšlení 80. let. Ignorujeme možnosti decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie, pobuřuje nás vyhlídka elektromobility. Nevnímáme tragický dopad průmyslového zemědělství na lánech amerických rozměrů, kde jsou hlavní plodinou dotace, bez ohledu na to, co za nimi zůstane. Cpeme se na Západ, ale uniká nám civilizační změna, která probíhá na západ od našich hranic. Lidi jsou nespokojeni i s tím, že to nikam nevede,“ říká pan Fiala.

Mohou politici Čechům vrátit naději zářné budoucnosti?

„Na zářné budoucnosti se pracuje, má být uložena v reaktoru chystaného jaderného bloku v Dukovanech. Až ten reaktor doslouží, vyhořelé palivo bude zářit ještě sto tisíc let. My si na pár desítek let zatopíme a další desítky generací budou obsluhovat náš jaderný popel.

Ale držme se politické praxe, která vidí jen nejbližší budoucnost. V říjnu nás čekají parlamentní volby a volební preference naznačují, že šanci může dostat opozice. Ale ještě tam nejsme. Když koronáč neporazíme do léta, vláda bude muset žádat parlament o další navýšení rozpočtového schodku, který bude za dva roky dělat dohromady bilion korun.

Kdo chce příště vládnout, musí umět říci, kde na to chceme vzít. Levice by měla nabízet progresivní zdanění a kroky, které by zmírnily odliv výnosů do zahraničí. Měla by si také vzít poučení z pandemie, která trestá koncentraci lidí příliš natěsno, a z klimatických hrozeb, vyžadujících co nejrychlejší náhradu uhlíku. Bude na to mít odvahu? A s čím přijde pravice? Se škrty sociálních programů a privatizací důchodů a zdravotnictví? Na konci té bídy má občan vzácnou chvíli svobody, kdy může budoucnost aspoň trochu ovlivnit. Jestli to nechce prošvihnout, musí z politiků vyrazit jasné slovo, o čem se rozhoduje. Budoucnost proto nemusí být zářná, stačila by lepší, ale to musí být napřed jasná,“ říká bývalý šéfredaktor týdeníku Ekonom Zbyněk Fiala.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.