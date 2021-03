Bezvěžové řešení: Do jakého vozidla se přesazuje pěchota NATO

Americká armáda chystá zařadit do výzbroje nové obrněné vozidlo AMPV. Nahradí časem zastaralý obrněný transportér M113, který slouží od konce 50. let a stal se za tu dobu nejmasovějším OT ve světě.

Druhý život Bradleyho

Další etapa zkoušek víceúčelového pásového obrněného vozidla (Armored multi-purpose vehicle, AMPV) začne v druhé polovině roku 2022. Ke zkušebnímu provozu dostane americká armáda asi 30 vozidel, i když dříve byla řeč o 140.

V prvních vzorech AMPV bylo zjištěno přes dvacet nedostatků, část z nich už inženýři napravili. Odstranili třeba netěsnost střechy a dvířek, vyměnili těsnění, některé uzly a agregáty, a zlepšili ergonomiku velitelského pracoviště.

AMPV jsou určeny jak pro americkou armádu, tak i pro ozbrojené síly evropských spojenců USA v NATO. Vojáci počítají celkem se třemi tisíci kusů AMPV.

Aby trochu ušetřili, vzali projektanti za základ bojová vozidla pěchoty M2/M3 Bradley. Ta už hodně zastarala a jsou na skladištích. Při přepracování z nich odmontují věže, dopracují palubní zařízení, namontují nový motor a převodovku a předělají vnitřní sekce. Jak očekává Pentagon, perspektivní obrněné transportéry nahradí zastaralé M113 a budou tvořit jednu třetinu celého parku lehkých obrněných vozidel.

Univerzální vojáci

Obrněný transportér M113 byl vyvinut koncem 50. let, bylo jich vyrobeno přes 85 tisíc. Nenáročné pásové vozidlo se užívalo ve většině vojenských konfliktů za účasti USA, bylo také dodáváno do zahraničí: M113 byl zařazen do výzbroje ve více než padesáti zemích světa. Korba byla vyrobena z hliníkového 45 milimetrového pancíře, a díky tomu bylo vozidlo dost lehké – nejvíce deset tun. Přitom byla posádka dobře chráněna před kulkami a střepinami granátů.

Výsadková sekce vměstnává až 11 pěšáků. Nástup a výstup přes zadní rampu a dvířka ve střeše. Výzbroj – 12,5milimetrový kulomet Browning.

Na základě M113 bylo vyvinuto velké množství variant specializované techniky, 81milimetrovým samohybným minometem a plamenometem počínaje a konče mobilním systémem PVO a vozidlem s vyvíječem kouře. Udělají totéž s AMPV.

Program předpokládá celou čeleď vozidel: velitelsko-štábní, evakuační, sanitní, 120milimetrový samohybný minomet a transportér pro výsadek.

Evakuační vozidlo s tříčlennou posádkou může odvézt z bojiště až šest ležících nebo čtyři sedící zraněné. Sanitní vozidlo bude vybaveno zařízením pro první lékařskou pomoc, v kabině je místo pro jednoho zraněného na lůžku.

Základní vozidlo s dvoučlennou posádkou je určeno pro přepravu výsadku ze šesti vojáků. A samohybný minomet bude nést v otevřené korbě 120milimetrový minomet a 70 kusů munice.

Posádku vozidla v této variantě tvoří řidič, velitel vozidla a dva minometníci. Velitelsko-štábní vozidlo má poněkud větší rozměry, aby v něm bylo možno rozmístit spojovací a řídicí zařízení.

Věčný MT-LB

Ruská armáda má lehký obrněný transportér (MT-LB), který byl přijat do výzbroje ještě v polovině 60. let. Vozidlo je tak dobré, že je dosud nehodlají odepsat.

Před několika lety prošlo toto legendární vozidlo hlubokou modernizací: dostalo nový motor, pásy a stalo se o 800 kilogramů lehčí, což umožnilo zesílit pancíř.

MT-LB se projektoval jako tahač pro přepravu děl, munice a obsluhy. Časem ale bylo na jeho základě vyvinuto 80 různých modifikací.

Základní varianta vměstná 13 lidí – dva členy posádky a 11 výsadkářů. Kromě systemizovaného 7,62mm kulometu PKT pro sebeobranu byly na MT-LB montovány systémy PVO, protitankové raketové komplety, 30milimetrové kanóny, protiletadlové kanóny, minomety a granátomety, a také věže od BTR-80. Tahače se měnily ve vozidla dělostřelecké, radiační a chemické rozvědky.

Je ale třeba poznamenat, že MT-LB nemůže být plnohodnotným bojovým vozidlem ani po namontování těch nejmodernějších modulů. Jeho funkce jsou spíše pomocné – podpora vojsk v zázemí, přeprava vojenského personálu a techniky, rozvědka a zajištění spojení nikoli na přední linii.

Pro bojové operace a palebnou podporu výsadku má ruská armáda několik modifikací kolových obrněných transportérů včetně modernizovaného BTR-82A se 30milimetrovým rychlopalným automatickým kanónem. V perspektivě bude zařazen do výzbroje těžký kolový OT na univerzální platformě Bumerang.

