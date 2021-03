Významná osobnost rozvířila českou politiku. Co se stane, když se vrátí?

Zbývá o fous víc než půl roku do voleb do Poslanecké sněmovny. A když se podíváte do předvolebních průzkumů, tak to není zrovna veselý pohled. Vlastenecké strany ustupují lepšolidem.

Třeba ten poslední průzkum od agentury Kantar CZ, který s radostí vytroubila do světa Česká televize. Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách zvítězila se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by dostalo hlasy 22 procent voličů.

Třetím nejsilnějším subjektem ve volbách by byla koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Získala by 17,5 procenta. Pro hnutí SPD by hlasovalo 11 procent voličů a komunistům by dalo hlas 5,5 procenta voličů. Vládní sociální demokracie vyšla z modelu se ziskem 4,5 procenta.

Naší republice hrozí, že na podzim může vládnout premiér Ivan Bartoš. A před tím právě varuje bývalý prezident Václav Klaus starší. V podzimních parlamentních volbách by se podle něj měl někdo postavit Pirátům , kteří mají největší šanci na. „Myslím, že je třeba, aby do hry vstoupil nový politický subjekt, který by spojil všechny, kteří s tím jsou nespokojení,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN Prima News exprezident.

Podle něj by všichni nespokojení měli zapomenout na své rozdíly a hledat naopak, co je spojuje. Současnou situaci srovnal s dobou před 30 lety, kdy padl komunismus a kdy spolu jednotliví aktéři – byť různých názorů – usedli ke kulatému stolu.

Pan Klaus starší je rozhodnutý jít s kůží na trh. „Doufám, že to nebude třeba. Že by se stařičký exprezident musel plést do politiky,“ řekl a dodal, že „kdyby nebylo zbytí“, šel by do voleb.

A to je slovo do pranice. Pan Klaus starší nemá objektivně potenciál trumfnout Piráty. Pokud by však jeho uskupení - ať už nové nebo složené ze starých stran - vytěsnilo ze Sněmovny třeba ČSSD, byl by to husarský kousek, který by mu nikdo nevyčítal.

O politických ambicích Václava Klause staršího Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou a členem Svobodných Pavlem Pešanem.

„Nejsem si zcela jist, zda měl exprezident Václav Klaus na mysli zcela nové politické uskupení. Spíše bych řekl, že volá po spojení sil pravicových stran v nacházejících podzimních volbách do Sněmovny Parlamentu České republiky. Což se nyní v podstatě děje, hnutí Trikolóra, Svobodní a Soukromníci ohlásili svoji spolupráci do voleb. V rozhovoru prezident zmiňuje i spojení s SPD Tomia Okamury, ale to nevidím příliš jako reálné. Tam by vznikaly příliš velké ideologické rozdíly, ačkoliv některé zásadní body jako je referendum o vystoupení z Evropské unie, pohled na migrační krizi či současnou pandemickou situaci mají tyto subjekty podobné.

Je nutné se postavit neomarxistickým Pirátům, je to nebezpečím pro naši zemi. Myslím, že nebude nutné, aby exprezident stál v čele nové pravicové strany, vyrostla a vyrůstá nová generace politiků, kteří budou umět čelit novým problémům a hájit zájmy našich občanů. Svobodní mají ve svém čele charismatického právníka Libora Vondráčka. Věřím, že se stane úspěšným lídrem pravicové politiky v České republice. A Václav Klaus ml. v čele Trikolóry je také velmi výrazným a oblíbeným politikem,“ říká aktivista.

Co podle vašeho názoru pana exprezidenta Klause táhne zpět do politiky? Marasmus, který na české politické scéně panuje?

„To nemohu zcela přesně posoudit, ale exprezident Klaus je po celá desetiletí výraznou politickou osobností, takže už ze své podstaty se zajímá o politickou situaci. Nemám rád slovo marasmus, co pamatuji, tak vždy se současná politika označovala podobnými slovy, je to takový kolorit. Prostě svět není ideální, politici jsou také jen lidé. A je nutné si uvědomit, že hlavně voliči, zejména ti co nechodí k volbám, jsou zodpovědní za stav politiky, jaký je,“ míní pan Pešan.

Má pan Klaus starší potenciál oslovit voliče?

„Určitě. Patří k nejvýraznějším osobnostem naší politické scény, nebojí se říkat své názory, které v současné nedemokratické Evropské unii se už někteří lidé obávají říkat veřejně. Takže by oslovil široké spektrum voličů, kteří vnímají selhání Evropské unie v migrační i koronavirové krizi. Neschopnost EU zajistit dostatek vakcín členským státům je dalším z důvodů, proč lidé už nedůvěřují unii a zde se nachází velký potenciál pro politického lídra, který bude umět srozumitelně oslovit občany a navrhnout alternativu,“ říká politik.

Jsou Piráti hrozbou pro naši republiku, jak se domnívá pan exprezident Klaus?

Pirátská strana je extrémní hrozbou pro budoucí politické uspořádání našeho státu, lze očekávat, že v případě volebního vítězství budou maximálně přejímat požadavky vedení EU, otevřou hranice nelegální migraci, budou prosazovat neomarxistickou a zelenou politiku po německém vzoru. Jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska by byli pro náš stát katastrofou. A Václav Klaus st. má naprostou pravdu, že je nutné se takovému vývoji společně postavit.

Současná opozice v parlamentu, kterou představuje ODS, TOP 09, STAN se Pirátům v žádném případě nepostaví, naopak bude se snažit profitovat na spolupráci s Piráty. Doufám však, že tento vývoj nenastane a do parlamentu se dostanou pravicoví Svobodní, kteří budou čelit současným probruselským levicovým stranám,“ říká známý politický aktivista a člen Svobodných Pavel Pešan.

