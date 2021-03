Politické turbulencia na Slovensku pretrvávajú. Prežije súčasná vláda nasledujúci týždeň?

Rok po parlamentných voľbách kulminuje vo vnútri vládnej koalície kríza. Dvaja ministri už podali demisie, no vzbúrené koaličné strany to neuspokojuje a svoje zotrvanie v koalícii podmieňujú odchodom Igora Matoviča z pozície premiéra.

Ten dostal od Richarda Sulíka ultimátum: buď opustí kreslo premiéra do budúcej stredy, alebo SaS odchádza z vlády a koalície. A nasledovať ich bude strana Za ľudí.

Prezidentka svoj tieň neprekročila

To by znamenalo, že demisiu podá päť ministrov (s demisiou Mareka Krajčiho a Milana Krajniaka by to bolo už sedem demisií) a okyptená vláda Igora Matoviča by prišla o 23 poslancov. Stratila by teda nielen ústavnú väčšinu, ale aj nadpolovičnú väčšinu v parlamente.

„Šanca, že Igor Matovič pristúpi na ultimátum Richarda Sulíka, reálne existuje, ale myslím, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo,“ hovorí Branislav Fábry z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Analytik ďalej dodáva, že „Igor Matovič zrejme hľadá polovičaté riešenie s ústupkami, ktoré by ho nevylúčilo ako premiéra. Veľa bude pritom záležať od tej časti poslancov OĽANO, ktorí si výmenu na poste predsedu vlády želajú, ale netrúfli si to doteraz povedať otvorene. Igor Matovič je veľmi nevyspytateľný a podstatné môže byť aj jeho aktuálne psychické rozpoloženie.“

Potvrdzuje to aj včerajšie stretnutie premiéra s prezidentkou. Tá na kratučkom brífingu oznámila, že Matovič jej nedokázal poskytnúť konkrétnu odpoveď ako chce krízu vyriešiť.

Očakávania, že prezidentka zaujme ráznejší postoj a aktívnejšie sa zapojí do riešenia krízy sa teda nenaplnili. Čaputová v zásade necháva udalostiam voľný priebeh a zostáva v pozícii štatistu, ktorý komentuje aktuálny vývoj. Záležať teda bude na tom, kto z dvojice Matovič – Sulík ustúpi.

Rozbuškou bol Sputnik

Kríza začala dovozom ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko. Matovič obišiel svojich koaličných partnerov a vakcínu na Slovensku dopravil len za pomoci ministrov svojho hnutia – zdravotníctva a obrany.

Aj keď nasledujúce hodiny a dni Slovensko zažilo neuveriteľný pretlak rusofóbie, treba poznamenať, že import ruského Sputniku bol len rozbuškou problémov, ktoré vo vnútri koalície bublú už takmer rok. Matovičova nevypočítateľnosť, psychická labilnosť, komunikačné excesy, neschopnosť dodržiavať dohody či neustále útoky na členov koalície – toto všetko deptá nielen slovenskú verejnosť, ale aj Matovičových spojencov v koalícii.

Krajčiho demisia nestačila. Prímerie nevydržalo ani deň

Kompromisom na urovnanie krízy mala byť demisia ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho. Navyše, koaličné strany uzavreli Memorandum o dobrom vládnutí.

To však vydržalo len niekoľko hodín. Na tlačovej besede ku Krajčiho demisii sa totiž premiér opäť pustil do svojich koaličných partnerov, čo bola povestná posledná kvapka a Richard Sulík vyšiel s nekompromisnou požiadavkou: buď odíde Matovič z čela vlády, alebo odíde z vlády SaS.

Podľa Fábryho memorandum ani nemohlo fungovať. Kvôli povahe koaličných lídrov: „Mnohí členovia vlády si na konfrontačnom štýle politiky založili kariéru a nie sú schopní to zmeniť. Navyše, pre Richarda Sulíka je dôležité čo najviac diskreditovať Igora Matoviča ako konfrontačné indivíduum, aby sa sám mohol tváriť ako „hlas rozumu“ vo vláde a zodpovednosť za spoločné zlyhania dopadla na premiéra.“

Ako ďalej Fábry pre Sputnik dodáva, problém súčasnej koalície nie je len o ruskej vakcíne či osobe Mareka Krajčiho. Ten bol podľa neho len obetným baránkom. „V skutočnosti však každá koaličná strana má ministrov, ktorí počas pandémie zlyhali a mali už dávno odstúpiť. Vláda zlyháva ako celok a obetovaním ministra Krajčiho sa zásadné problémy s chaotickým postupom proti pandémii či porušovaním princípov právneho štátu neodstránia,“ hovorí.

Možné scenáre vývoja

Ešte viac rozčarovania priniesol postoj hnutia Sme rodina, ktorý mohol byť kľúčový. Miesto toho strana, ktorá nemala žiadne personálne požiadavky oznámila, že jeden z jej ministrov podáva demisiu. „Pri demisii ide o viac než len o prejav dobrej vôle. Samozrejme, je to krok, ktorý má udržať vládnu koalíciu, keďže tá Sme rodina veľmi vyhovuje. Milan Krajniak si však tiež uvedomuje rastúcu nestabilitu vlády a fakt, že členovia vlády ponesú zodpovednosť za zlyhania v čase pandémie. Ten, kto odíde z vlády skôr, ten sa môže ľahšie dištancovať od neúspechov. Je tiež možné, že Milan Krajniak očakáva aj neúspech niektorých svojich návrhov v parlamente,“ myslí si Branislav Fábry.

Z kuloárov poslaneckého klubu OĽaNO zase vychádzajú signály, že aj tu sa nájdu poslanci, ktorí už majú dosť premiérových excesov. Avšak nikto ešte nenašiel odvahu, aby to povedal nahlas. Takýmto impulzom mohol byť razantný postoj prezidentky, ten však neprišiel.

A tak sa koaličná kríza ustálila v nasledovných rámcoch: Všetci sa zhodujú, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí však zároveň nechcú pokračovať vo vláde, ktorej bude šéfovať Igor Matovič. Ten dostal od sulíkovcov týždňové ultimátum, podľa všetkého sa však nikam odísť nezberá – jeho poslanecký klub, ako aj klub Sme rodina stoja za ním.

Prvá možnosť: Matovič pristúpi na Sulíkovo ultimátum – koalícia pokračuje ďalej

Prvou možnosťou je, že napriek vyššie uvedenému sa Igor Matovič rozhodne opustiť post predsedu vlády. V takom prípade určite využije verejný prísľub Richarda Sulíka, že ak bude treba opustí vládu aj on. Ako možní nástupcovia na poste premiéra sa skloňujú mená ministra financií Eduarda Hegera či ministra obrany Jaroslava Naďa.

Pri takomto vývoji situácie by bolo potrebné hľadať náhradu na posty ministrov zdravotníctva, práce, hospodárstva a financií alebo obrany. Otázny je aj post ministerky investícií, nakoľko pri odchode Matoviča a Sulíka môže vzniknúť tlak na to, aby svoj rezort opustila aj Veronika Remišová ako predsedníčka jednej z koaličných strán.

V každom prípade po demisii predsedu vlády automaticky odstupuje celá vláda, preto by sa formálne sformoval nový kabinet.

Druhá možnosť: Matovič neodstúpi, Sulík neustúpi – štát zostane paralyzovaný

Druhou možnosťou je, že Igor Matovič Sulíkovo ultimátum nedodrží. SaS odíde z vlády a koalície. Nasledovať ju bude strana Za ľudí. Vláda týmto ešte neskončí, len stratí väčšinu – chýbať jej bude 6 hlasov.

Matovič sa môže pokúsiť na svoju stranu získať niektorých z nezaradených poslancov. Napríklad Kotlebu od volieb opustilo už 8 poslancov. Jeden poslanec opustil Smer-SD a zostal nezaradený. Dlhodobo vládnuť bez väčšiny v parlamente nie je možné, avšak v prípade jednotlivých nezaradených poslancov môže zavážiť fakt, že v prípadných predčasných voľbách by sa už do parlamentu dostať nemuseli.

Parlament by nebol schopný vysloviť nedôveru vláde a tým pádom hlasovať za predčasné voľby. Okyptená vláda Igora Matoviča by zase nebola schopná v parlamente schvaľovať návrhy zákonov. Štát by bol paralyzovaný a začal by sa utápať v chaose.

Tretia možnosť: nečakané polovičaté riešenie

Nezabúdajme, že Igor Matovič často postupuje proti logike či zdravému sedliackemu rozumu. A tak netreba vylučovať ani tretiu možnosť a síce, že v horizonte niekoľkých dní príde s nejakým vlastným – polovičatým – návrhom, aké spomenul Branislav Fábry. Alebo o aké sa Matovič pokúsil pred niekoľkými dňami (dočasné stiahnutie sa z aktivít premiéra, nie však z funkcie ako takej).

Pred rozhodovanie by tak postavil Richarda Sulíka.

Pre nevypočítateľnosť premiéra je náročné prognózovať, akou cestou sa Slovensko v najbližších dňoch vyberie. Isté zostáva len to, že riešenie tejto otázky má momentálne v rukách len Igor Matovič.

