Za ľudí bojuje o politické prežitie. Remišová veľmi na výber nemá. Názor

Strana, ktorá išla do minuloročných volieb s najvyššími ambíciami nakoniec do parlamentu preliezla len s odretými ušami. Rok po voľbách sa síce Za ľudí dostal v prieskumoch na hranicu zvoliteľnosti, ale vývoj vládnej krízy môže strane zlomiť väz.

V hre je nielen rozpad poslaneckého klubu a strata ministerských kresiel, ale následne aj rozpad strany ako takej.

V priebehu posledného pol roku sa strana v prieskumoch pohybovala na úrovni 3,5-4,8%. V aktuálnych prieskumoch dokázala strana Veroniky Remišovej prekonať aj päť percentnú hranicu, avšak je to zatiaľ krátke obdobie na to, aby sa dalo hovoriť o trende.

Prišli do politiky moralisticky poučovať, ale zlyhali

V priebehu februára stranu opustil poslanec Miroslav Kollár. O niekoľko dní ho kvôli importu vakcíny Sputnik V nasledoval ďalší poslanec Tomáš Valášek. Strana tak disponuje 10 poslancami, no Kollár s Valáškom nie sú zďaleka jediní rebeli. Svoje výhrady k doterajšiemu štýlu vládnutia súčasnej koalície prejavili aj ďalší poslanci – Ján Benčík či Andrea Letanovská.

„Perspektíva zachovania poslaneckého klubu Za ľudí je zlá,“ myslí si Branislav Fábry z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Mnohí z týchto poslancov prišli do politiky s cieľom, aby ostatných moralisticky poučovali, rok vládnej politiky však ukázal, že ich vlastná predstava o morálnej prevahe zlyhala, naposledy pri prednostnom očkovaní. Poslanci Za ľudí podporovali aj kroky koalície v rozpore s princípmi právneho štátu, aké by si nedovolil nikto z minulých vlád. Pre ich osobnú kariéru je preto dôležité, aby sa očistili od účasti v súčasnej vládnej koalícii a tak hľadajú dôvod, ako koalíciu čo najskôr opustiť,“ dodáva.

Ak by poslanecký klub opustili v priebehu najbližších dní ďalší traja poslanci, klub de facto zaniká. Poslanecký klub totiž musí mať minimálne ôsmich členov.

Remišovej voľba

V takom prípade by sa mohla otvoriť koaličná zmluva a koalícia by sa zmenila zo štvorčlennej na trojčlennú. Remišovej strana by prišla o posty o vláde, ktoré by si podelili zvyšné strany.

Remišová tak čelila tlaku z dvoch strán – vo vláde na udržanie jednoty svojho poslaneckého klubu a v poslaneckom klube na zmenu štýlu vládnutia koalície.

Predsedníčka Za ľudí tak mala dve možnosti. Zostať v koalícii ticho a počkať, kým sa jej postupne nerozpadne klub, čím by pravdepodobne prišla o ministerstvá. Alebo pridaním sa k Richardovi Sulíkovi riskovať odchod z vlády a následne aj eróziu poslaneckého klubu. Pretože strana by prišla o posledný tmel, ktorý ju drží pokope – prístup k vládnutiu.

„Klub poslancov Za ľudí sa už teraz rozpadá a počas funkčného obdobia sa neudrží ani v súčasnej oklieštenej podobe. Dá sa predpokladať, že časť poslancov bude tvoriť posilu pre mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko, ktorá má v budúcich voľbách lepšiu perspektívu. Pokiaľ ide o ministerské posty, veľa bude závisieť od toho, koľko poslancov z klubu odíde. To môže byť problém v prípade ministerky Remišovej, ktorej ministerstvo bolo vytvorené účelovo pre ňu. Čo sa týka podpory ministerky Kolíkovej, tá nezávisí len od poslancov Za ľudí, ale aj od ďalších subjektov, ktoré usilujú o zásahy v oblasti súdnej moci,“ hovorí pre Sputnik Fábry.

Môžu rozhodnúť hodiny

Nateraz to vyzerá tak, že Remišová sa rozhodla pre druhú možnosť. Vyhovie teda hlasom z poslaneckého klubu. Za istých okolností sa dokonca môže masovému odchodu poslancov zo strany vyhnúť. Ako?

Po prípadnom odchode z vlády sa nominanti Za ľudí na pozíciách ministrov a štátnych tajomníkov vrátia do parlamentných lavíc. Konkrétne Veronika Remišová, Mária Kolíková, Vladimír Ledecký a Michal Luciak. Teda ľudia priamo z vedenia strany. A časť doterajších poslancov sa bude musieť z parlamentu porúčať (medzi nimi napríklad aj kritička OĽaNO Andrea Letanovská). Tým sa zvyšuje predpoklad, že poslanecký klub sa aspoň načas podarí udržať pokope.

Ak samozrejme ešte pred tým potenciálni náhradníci zo zištných dôvodov neopustia poslanecký klub a stranu. V takom prípade by si zabezpečili pôsobenie v parlamente do konca volebného obdobia a strana by tak prišla o mandát alebo mandáty.

Veronika Remišová momentálne nemá riešenie vo svojich rukách. Všetko bude záležať od rozhodnutia Igora Matoviča. Avšak potom musí predsedníčka Za ľudí konať rýchlo. Rozhodovať môžu dni či hodiny.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.