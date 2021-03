Neziskovka chce zakázat porno. Je to omezení svobody? Názor

Neziskovky jsou lukrativní byznys. Bafuňáři z Fotbalové asociace České republiky by mohli vyprávět. A když nejde o byznys, tak neziskovky chtějí české společnosti vštěpovat hodnoty, které se jí protiví. A teď je otázka, kam patří organizace NePornu?

Asi se drazí čtenáři divíte, že se zabýváme na našem zpravodajském webu pornografií. My, po pravdě řečeno, také. Toto téma otevřela česká média hlavního proudu, když nechala mimořádně velký prostor právě šéfovi organizace NePornu Pete Luptonovi.

Ve článku na Aktuálně.cz si vylévá srdíčko, jak ho pornografie poznamenala. Jak mu poškodila život a vůbec. Je to zlo, které by se mělo omezit a stát by měl zasáhnout.

Budiž. Naše doba je přesexualizovaná. S tím se dá souhlasit. Stačí párkrát kliknout a už jste na internetové stránce s pornografickým obsahem. Jo, za našich mladých let jsme mohli číst leda tak podpultovou Emanuelu...

Ale stavět na boji s pornografií neziskovku? To vypadá podezřele. A také je. Jen si přečtěte, co Lupton navrhuje. „Kdyby si lidé například přístup k pornostránkám museli platit nebo by při jejich navštěvování museli zadávat číslo občanského průkazu, rozhodně by to pomohlo. Jen si nejsem jistý, jestli by na zavedení takových regulací politici měli žaludek.“ Snad nebudou.

Ono to totiž pornem začíná. A konec? Když se politici utrhnou ze řetězu tak za chvilku budeme zadávat číslo občanky, abychom navštívili „politicky nevhodné“ stránky. A to jen všechno kvůli tomu, že Lupton to přehnal s peprnými stránkami.

Opět se ukazuje, že neziskovky to s námi mohou myslet dobře, ale jejich snaha končí omezováním svobody.

O pornografii a jejím zákazu ve jménu lepší společnosti Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„No, upřímně nevím, co si o tom mám myslet. Pokud to není recese, tak to úplně nechápu. Problémy s navazováním vztahů totiž způsobuje i elektronická komunikace a sociální sítě. Také to zakážeme?“ říká pan Zachariáš.

Není to jen jedna z dalších neziskovek, která chce cucat peníze z veřejných rozpočtů?

„Rozhodně je to jedna z neziskovek, která je pro společnost naprosto zbytná. Pokud si svou činnost budou financovat sami, nechť si dělají - samozřejmě v rámci zákona - co chtějí. Pokud by se ovšem na takové pochybné spolky měli skládat občané ze svých daní, pak jsem rezolutně proti,“ míní politik.

Co říkáte na nápad této neziskovky, že by za přístup k pornostránkám museli lidé platit nebo by při jejich navštěvování museli zadávat číslo občanského průkazu?

„Šílenost. Chtěl bych vidět tu partu pomatenců osobně, abych jim doporučil zabývat se něčím, co naši společnost skutečně trápí. Ať jdou raději pomáhat do nemocnic, domovů důchodců, nebo shánět jídlo pro neuvěřitelných 160 tisíc lidí, kteří dnes v ČR nedostatkem potravin,“ říká politolog.

Jak se sám stavíte k pornu? Je to věc škodlivá?

„Podle mě ne. Ať se každý dívá, na co chce. Co ale nesnesu, je zneužívání dětí a dětské porno, kde bych si dovedl představit zásadní zvýšení trestních sazeb,“ říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

