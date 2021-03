Zeman jako český Roosevelt, nemocné nohy a bystrá mysl. Nový útok na prezidenta jako… neschopného. Názor

Připomeňme, že již dříve se o to pokusil senátor Václav Láska, který podal stížnost za porušení Ústavy České republiky. V Senátu Láska uspěl, ale ve Sněmovně z toho nic nebylo. Nyní je „ve hře“ další článek Ústavy ČR s číslem 66. Ten dává možnost odvolat prezidenta z důvodu jeho neschopnosti plnit své povinnosti.

Doubrava: Ubohost, ubohost a zase ubohost! Protože to by museli napřed dokázat, že prezident Zeman není neschopný tu funkci vykonávat. A od Fischera je to obzvlášť ubohé, protože on je jedním z těch, kteří se nezastaví ani do druhého kola prezidentských voleb a zřejmě po tom křesle na Hradě příliš touží.

Už předloni to zkusil senátor a právník Václav Láska, ale z jiného důvodu. Uspěl v Senátu, ale neuspěl ve Sněmovně.

Ano, oni zneužívají toho současného složení Senátu, kde těžko pochopit myšlení voličů, kteří pustili nebo zvolili do Senátu právě takové lidi, jako je Fischer, Drahoš.

Proč právě teď vznikla tato kolize odvolání prezidenta? Je ruská vakcína Sputnik V „ve hře“?

Ano, samozřejmě možnost použití ruské vakcíny v České republice, na které prezident trvá, přidala odpůrcům Zemana další emoce. Ale ta snaha odvolání, ta nevznikla teď. To je šňůrou posledních voleb, kdy si dělali ambice na to, že prezidenta Zemana nahradí někteří z iniciátorů těchto iniciativ a ono jim to nevyšlo, takže to není nová věc, tato snaha. Ta je vlastně už od minulých, posledních prezidentských voleb.

Prezident má opravdu sníženou možnost pohybu… Vidí to všichni a nelze to popřít.

To má, to je sice pravda. Ale podívejte se, Roosevelt řídil Spojené státy dokonce v době války z kolečkového křesla. Důležitější než jeho nohy je to, že mu slouží hlava a ta mu náramně slouží, ne? Já si myslím, že tohle je sice handicap, ale není to handicap, který by znemožňoval výkon prezidentské funkce.

Co nejvíce rozčiluje oponenty Zemana? V Moskvě se nám zdá, že hlavně jeho politická linie a jeho charakter.

Ano, to jste přesně odprezentovala. Oni se prostě nemůžou smířit s tím, že dokáže narovinu říct nebo neskrývat svůj vztah k Ruské federaci a vůbec obecně k Východu. Prostě, že neposkakuje tak, jak si oni představují. Podívejte se, jakého prezidenta si dnes zvolili v Americe. Vždyť je to karikatura člověka, který zřejmě nerozumí tomu, co říká… Takže v takovéto pozici Zeman ani zdaleka není. Tady je hodně pravé složení Senátu a to je prostě naše chyba nebo naše smůla.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.