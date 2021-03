Padne ředitel ČT? Lepšolidi jímá strach

Na Kavčích horách to pěkně vře. Na Českou televizi doléhá zasloužený tlak. Už v létě může čétéčko přijít o svého ředitele a v Radě České televize může usednout víc lidí, kteří vedení ČT nejdou na ruku, ale mají zápal vypořádat se se šlendriánem v hlavním veřejnoprávním médiu.

O co jde? Začněme Radou. Volební výbor Poslanecké sněmovny vybral finalisty na místo v Radě České televize. Z 56 uchazečů se do posledního kola dostalo 12 osobností nominovaných občanskými organizacemi. Z nich čtyři půjdou do Rady. Místa by měli obsadit koncem května.

Už teď si média hlavního proudu zoufají, že přednost dostali kandidáti, kteří kritizovali management České televize a práci novinářů veřejnoprávního média.

Bod číslo dva. Současní členové rady chtějí dát za vyučenou generálnímu řediteli České televize Petra Dvořáka. Dvořákovo vládnutí České televizi má skončit v roce 2023. Skupina okolo paní Hany Lipovské zkouší Dvořákův pád urychlit.

Rada České televize udělala zásadní krok k odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Radní Haně Lipovské, která patří mezi největší kritiky šéfa veřejnoprávní televize, se podařilo prosadit usnesení, že Dvořák porušil povinnosti stanovené zákonem.

Tímto oficiálním usnesením Rada ČT získala zákonné odůvodnění pro odvolání šéfa veřejnoprávní televize. Až se na to Rada bude cítit dost silná, může o něm klidně hlasovat. Odvolat ředitele České televize jde ze čtyř důvodů – a neplnění povinností stanovených zákonem je jedním z nich.

A když dáme první a druhou zprávu k sobě, tak nám vychází, že Dvořák muže čelit odvolání ze svého teplého místečka už letos v létě. A to pak lepšolidi vezmou batůžky, spacáky a budou bránit televizi vysílající jejich pravdu. Budou to mít ale těžší, než před dvaceti lety. Ta část střízlivě přemýšlející české společnosti nebude na jejich straně. A ani ta Poslanecká sněmovna se za veřejnoprávního ředitele postavit nemusí.

Blíží se konec vlády generálního ředitele České televize? A jak to vůbec vypadá s veřejnoprávní službou? O tom Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Už bylo na čase. Ředitel Dvořák se chová, jak kdyby mu ČT patřila. Je to nejhorší ředitel za celou éru televize, pod kterým ČT ztratila veškerou úroveň. Měl už skončit dávno,“ míní politička.

Je to převrat v České televizi, jak se to snaží vsugerovat lepšolidi?

„To si nemyslím. Pokud si někdo neplní své povinnosti, má skončit. A Dvořák porušil povinnosti stanovené zákonem. Odvolat ředitele České televize jde ze čtyř důvodů – a neplnění povinností stanovených zákonem je jedním z nich. Ředitel Dvořák jen dojel na své ignorantské a sebestředné jednání,“ říká paní poslankyně.

Je boj o generálního ředitele Dvořáka bojem o svobodu slova? Prý hrozí, že veřejnoprávní televizi ovládne politická propaganda, že zkrotne…

„Vaše otázka mě docela pobavila. To jako, že by měl být ředitel Dvořák garancí svobody slova v ČT? To snad nemůže být myšleno ani vážně. Česká televize je zpolitizovaná a můžeme vidět v různých diskuzích, jak je preferován jeden názor a tomu nehodícímu názoru se nedostává dostatečný prostor,“ říká paní Maříková.

Považujete Českou televizi za zpravodajsky vyvážené médium? Je objektivní?

„ČT sama kdekoho obviňuje z dezinformací, ale sama není objektivní! Mohla bych uvést několik případů. Připomeňme si odvysílanou reportáž Vrtěti hladomorem o dezinterpretační kampani, která byla odvysílána v pořadu České televize 168 hodin, který moderuje Nora Fridrichová.

Sama Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uznala, že reportáž byla dosti dezinterpretační. Jak vidíte, není to tedy dojem jen diváků,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

