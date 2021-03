Den námořníků na ponorkách v Rusku: „Carský“ svátek, konfrontace supervelmocí a termonukleární nálože

Každoročně si v Rusku dne 19. března připomínají Den námořníků na ponorkách. Toto pamětní datum je spojeno s tím, že přesně v tento den v roce 1906 imperátor Mikuláš II. podepsal výnos o zařazení ponorek do klasifikace válečných lodí. Do složení ruského loďstva byly tehdy zařazeny ponorky Forel, Kasatka, Som a Osjotr.

Je zajímavé, že když v roce 1917 přišli k moci bolševici, tento svátek zrušili (snad proto, že byl „carský“), podvodní loďstvo nicméně aktivně rozvíjeli. Jeho zlatou dobou se stala 70. a 80. léta 20. století, kdy byly do složení loďstva zařazeny ponorky projektů 971 Ščuka-B, 949 Granit a 949A Antej, největší atomové raketové ponorky projektu 941 ve světě, na Západě známé jako Tajfuny, a celá čeleď raketových ponorek projektu 667.

V roce 1996 byl svátek obnoven, jenže tempo výstavby nových ponorek už nebylo „sovětské“. Nicméně v období 2003 až 2019 dostalo ruské vojenské námořnictvo 15 ponorek. V současné době disponuje vojenské námořnictvo více než 70 ponorkami.

V posledních letech se v Rusku realizuje několik projektů pro modernizaci podvodního loďstva. Podívejme se, co bylo učiněno v roce 2020.

Borej

V minulém roce byla podepsána dodatečná smlouva o výstavbě 9. a 10. raketové ponorky typu Borej-A. Jsou to atomové ponorky projektu 955A, z nichž každá nese 16 mezikontinentálních balistických raket Bulava. Přitom může každá Bulava nést až šest jaderných bojových hlavic individuálního navádění.

Program výstavby Borejů počítá s tím, že do roku 2029 se bude námořní složka strategických jaderných sil Ruska skládat jen z ponorek tohoto typu.

Připomeňme, že v současné době jsou ve složení podvodních raketových sil také ponorky jiných projektů – 667BDR Kalmar a 667BDRM Delfin s raketami na tekuté palivo. Podle nynějších plánů se má založení 9. a 10. ponorky Borej uskutečnit do 9. května 2021 v loděnici v Severodvinsku. Ponorky dostanou názvy Dmitrij Donskoj a Kníže Potěmkin. Ukončení výstavby a příjem ponorek námořnictvem se očekávají v letech 2026 až 2028.

Můžeme poznamenat, že objevení se nové ponorky s názvem Dmitrij Donskoj vyjasňuje otázku o osudu stejnojmenného podvodního křižníku.

Ano, největší raketová ponorka TK-208 Dmitrij Donskoj na světě tak bude vyřazena z bojového složení loďstva a zužitkována. Ostatně, tato ponorka se využívá už deset let výhradně pro zkoušky raketového komplexu Bulava a pro vojenské přehlídky.

„Leviatani“ studené války už patří minulosti.

Jaseň

Program výstavby víceúčelových atomových ponorek Jaseň předpokládá v současné době výstavbu osmi ponorek projektu 885M Jaseň-M, které mají doplnit ponorku Severodvinsk.

Čelní ponorka projektu Jaseň-M – Kazaň – má být předána námořnictvu v květnu až červnu 2021, a do konce roku 2021 má námořnictvo obdržet od loďařů i druhou ponorku – Novosibirsk. 20. července roku 2020 byly v Severodvinsku založeny ponorky Voroněž a Vladivostok. Očekává se, že výstavba již založených ponorek Jaseň-M bude ukončena jejich předáním námořnictvu do roku 2028. Výstavba jedné ponorky této třídy trvá zatím nejméně osm let.

Ponorky typu Jaseň-M nesou úplný arzenál protiponorkových a protilodních torpédových a raketových komplexů, a mohou také útočit na pozemní cíle potenciálního nepřítele. Ponorky jsou vybaveny raketovým komplexem Kalibr-PL v jeho nejdokonalejší modifikaci, která může užívat raket Kalibr, Onyx a Cirkon. Mimochodem, právě na čelní lodi projektu Jaseň začíná v roce 2021 závěrečná fáze úředních zkoušek hypersonických raket Cirkon, které se v současné době považují za nejsilnější protilodní zbraň ruského loďstva. Po ukončení zkoušek a po přijetí Cirkonů do výzbroje je mají dostat všechny ponorky obnoveného projektu Jaseň-M.

Poseidony

A přece je hlavní pozornost upoutána na program výstavby nosičů zcela nového typu strategických jaderných sil, který může v 20. letech 21. století vystoupit na arénu jaderné konfrontace předních velmocí. Jde o ruské podvodní robotizované prostředky velkého dostřelu známé v masmédiích jako 2M39 Poseidon, které mohou nést termonukleární nálože velké síly. Práce na projektu bezpilotní ponorky, který byl veřejnosti poprvé prezentován 1. března roku 2018, se blíží ke stádiu testování. Testy proběhnou z paluby experimentální a výzkumné ponorky Bělgorod, jejíž výstavba končí v závodě Sevmaš v Severodvinsku.

Různé oficiální osoby už nejednou anoncovaly zahájení zkoušek Bělgorodu, mimořádná složitost a jedinečnost projektu jsou ale takové, že ani v roce 2019, ani v r. 2020 na ně ponorka nebyla připravena. Nyní se uvádí nové datum zahájení testování ponorky – květen roku 2021. Toto datum odborníci považují za zcela reálné. Zkoušky budou pravděpodobně trvat nejméně tři roky.

Bělgorod se stane zkušební základnou pro Poseidony, na níž bude třeba nacvičit přepravu, odpalování, řízení a navádění bezpilotních ponorek. Poseidony samozřejmě ponesou nejen termonukleární bojovou hlavici, ale dokáží se naučit také velkému množství civilních funkcí – rozvědce a monitorování, podvodním vědeckým výzkumům a přepravě nákladů. Zatím ale víme jen o vojenském použití tohoto nového typu podvodních systémů.

Na Bělgorodu se budou Poseidony jenom zkoušet, ale jejich zařazení do složení vojenského námořnictva se bude uskutečňovat na jiných ponorkách – projektu 09851 Chabarovsk a 09853 Uljanovsk. Čelní bojová nosná ponorka Chabarovsk se nyní staví, a nejspíše bude v roce 2021 spuštěna na vodu pro následující dostavbu. Námořnictvo dostane Chabarovsk teprve po ukončení zkoušek komplexu Poseidon, tedy přibližně do roku 2025. Po Chabarovsku se očekává výstavba dalších tří sériových ponorek projektu 09853. Jak Severní, tak i Tichomořské loďstvo ruského vojenského námořnictva dostanou nejspíše po dvou nosičích Poseidonů. Bude tím zajištěna bojová pohotovost nového systému jaderného zadržování: nejméně jedna ponorka s novým typem zbraní bude vždy „ve střehu“ v každém z oceánských loďstev.

Nyní řeší ponorky ruského vojenského námořnictva nejdůležitější strategické úkoly, a jsou jednou ze složek sil jaderného zadržování. Námořníci na ponorkách hájí zájmy Ruska ve Středomoří a chrání mořské hranice země ve složení čtyř loďstev – Severního, Tichomořského, Černomořského a Baltského.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.