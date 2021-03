„Buďte zdráv!“ řekl Putin Bidenovi v reakci na bezprecedentní obvinění ze strany prezidenta USA. Názor

Připomínáme, že Joe Biden v rozhovoru s novinářem ABC Georgem Stephanopoulosem souhlasil s tvrzením, že ruský prezident je ... vrah. Jednalo se o zprávu americké národní zpravodajské služby zveřejněnou v předvečer údajného ruského zásahu do prezidentských voleb v roce 2020.

Kavan: To je dost nepřípustné, ale myslím, že oni říkali nějaký jiný termín. Ale to je jedno. Myslím si, že v diplomacii by se neměly používat takové metody jakékoliv strany. To potom nepomáhá atmosféře, v níž je nutné jednat, a jednat je nutné. Novinář se ho zeptal přímo, zda je Putin vrahem. A on odpověděl, že ano. Tak to je nevhodná otázka od toho novináře.

Mnoho lidí po tomto incidentu nyní přemýšlí, nakolik adekvátní je 46. prezident Spojených států? A co se ještě dá předpokládat po tom, co si dovolil říci Joe Biden na adresu Vladimira Putina?

No, nemám informace o tom, že by jeho věk měl vést k nějakým zdravotním problémům. Sice jsem viděl jedno video, kdy při živém vysílání usnul, ale myslím, že se chová jako hodně lidí v jeho věku. V tuto chvíli nemám informace o tom, že by na tom byl zdravotně špatně, ale…

Prezident je samozřejmě zodpovědný za vše, co se v zemi děje. V tomto případě můžeme říci, že je hlava Spojených států zodpovědná také za všechna úmrtí, na nichž se podílejí Američané?

Obecně nepochybně, ale nemyslím si, že by tento prezident Joe Biden byl zodpovědný za větší věci, než byl třeba pan prezident Trump, který také odsouhlasil třeba vraždu íránského generála (Kásima, pozn. red.) Sulejmáního. Tady bych byl opatrný s vyjadřováním nějakých soudů.

Co si myslíte, že se stane se vztahy mezi USA a Ruskem po vyslovení osudného slova „vrah“? Nová studená válka?

Pokud já vím, prezident Vladimir Putin pozval svého amerického protějška, aby promluvil a diskutoval naživo v nějakém přímém přenosu. A to si myslím, že je jedině dobře. Je to škoda, že takové výroky, jako to, co si dovolil prezident Biden, špatně ovlivňují atmosféru. A pokud vím, tak ruská strana zavolala svého velvyslance ve Washingtonu, což je už taky náznak zhoršení situace. Ale osobně se stále domnívám, že je tady prostor pro přímé bilaterální jednání mezi nimi a že by se mohli mezi sebou domluvit. Protože zhoršení vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy není dobré pro nikoho. Ani pro tyto dva státy, ani pro Evropu a zbytek světa. Takže já stále doufám, že se domluví. Dejme diplomacii prostor.

