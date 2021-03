Bidenův tragický omyl nebo téměř Karibská krize. Názor

Otázka však zní: vytvořil americký prezident tuto skandální situaci záměrně? A jaké to může mít důsledky? V rozhovoru se Sputnikem nad těmito dotazy popřemýšlela politoložka a předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze Radmila Zemanová-Kopecká:

„O kultivovanosti většiny amerických politiků v posledních 30 letech jsem si obecně iluze nedělala. Bylo evidentní, že svou roli světového hegemona neunesli a chovali se tak, jak jim to bylo po staletí vlastní - jako otrokáři k otrokům, k nimž si mohou dovolit všechno. Bohužel, po rozpadu SSSR jim to procházelo přes 15 let. Sovětský svaz kvůli vládnutí Gorbačova a Jelcina oslabil a jeho rozpad, přestože většina jeho obyvatel byla v referendu proti, byl předposledním krokem ke zničení i Ruska. Jenže tehdy nastoupil jako ruský prezident Vladimir Putin a establishment USA, ve své nadřazenosti, vůbec nepochopil, že se do čela Ruska dostal někdo docela jiný. Člověk, který dokázal za 25 let pozdvihnout moc Ruska do takové míry, že o nějakém americkém hegemonovi už dnes nemůže být ani řeč. Navíc, Vladimir Putin je člověk, který je ctěn a obdivován vlastním lidem, což je světově vzácný jev. Do jisté míry si ale za současnou neúctu Bidena „může“ samo Rusko. Bylo příliš dlouho taktní a slušné, i přes gradující aroganci Západu. Reagovat na arogantní neodůvodněné kroky USA a Západu jako takového, bylo třeba podstatně dřív. Slušnost totiž byla považovaná Západem za slabost. Podívejme se na to ale z jiného úhlu. Ví vůbec J. Biden, který si nepamatuje ani jméno vlastního ministra obrany, který si plete syna s vnučkou, Írán s Irákem, dokáže se ztratit v obchodě, ví opravdu, co říká, když uráží ruského prezidenta tím, že ho nazve „vrahem“? Uvědomoval si Biden vůbec o kom vlastně mluví? Uvědomoval si, že udělal definitivní tlustou tečku za možností jakékoli komunikace mezi Ruskou federací a USA? Něco tak hulvátského totiž v dějinách světové novodobé diplomacie vůbec neexistuje. De facto jde o nové vyhlášení studené války. Byla překročena velmi nesoudným způsobem hranice mezinárodní diplomatické komunikace. Uvědomoval si to Biden vůbec? Ať už ano či ne, nebylo by dobré se zeptat amerického establishmentu, zda je to opravdu ten člověk, který má v ruce jaderný kufřík? Nejsou na místě obavy, že by si mohl poplést tlačítka? Jak jinak tedy vnímat nedávný návrh amerických demokratických senátorů na změnu protokolu pro ovládání kufříku. Inu, dobře, alespoň, že víme, co si o tomto člověku myslet. Přece žádný americký prezident před tímto, ani jiný západní politik, si nikdy nedovolil podobným způsobem označit jak hlavu Sovětského svazu, tak hlavu Ruska. Odpověď prezidenta Putina, že přeje J. Bidenovi hlavně zdraví, je tedy zcela na místě. Ruský prezident odpověděl přesně ve stylu, který u něj známe. Korektně, ale tentokrát už velmi tvrdě. Jen není jasné, jak chtějí Američané vést jednání například G20, nebo ohledně Íránu? Za takových okolností totiž velmi pochybuji, že Rusko bude ochotno minimálně bez omluvy jednat. A Američané se neradi omlouvají.

Prezident je samozřejmě zodpovědný za vše, co se v zemi děje. V tomto případě můžeme říci, že hlava Spojených států je také zodpovědná za zabíjení lidí, které mají na svědomí všechny Američané? Ale odkud, z jakého bodu dějin začneme počítat zvěrstva? Z období brutálního osvojení Ameriky, z bombardování Hirošimy a Nagasaki? Nemyslíte si, že je to cesta nikam?

Je třeba velmi dobře znát dějiny a mít na paměti, kdo nás mentoruje - jak máme žít, s kým se máme přátelit a co je pro nás dobré, a co ne. Znalost historie je důležitá především proto, abychom nikdy neopakovali chyby, jichž jsme se dopustili, když jsme chtěli nepřátele považovat za přátele. USA vraždily a rabovaly po celém světě a my jim to dovolili v bláhové představě, že jsou to přátelé. S kým se bavíme o svobodě a demokracii, když poslední segregační zákon byl v USA zrušen tři roky poté, co v SSSR vzlétl do vesmíru první člověk, tedy v roce 1964? Geniální americký černošský zpěvák Paul Robeson bojoval proti segregaci už v roce 1970. A my jsme povinni na toto pamatovat a nenechat se šikanovat těmi, kdo už řadu desetiletí hrají ve světě hru s pravidly pouze pro ty druhé.

SSSR a Západ přežily Karibskou krizi z roku 1962, kdy se lidstvo ocitlo na pokraji velké války. Ale ani tehdy se hlavy států takovými slovy navzájem neurážely. Co očekává svět poté, co na adresu prezidenta Ruska vyslovil osudné slovo prezident Spojených států?

Jak už jsem řekla, podle mého soudu odstartoval J. Biden novou spirálu studené války. Problém je, že se Biden svých slov zříct nemůže a ani jeho okolí z toho nemůže vycouvat. Takže, buďto bude Biden zbaven moci, nebo se můžeme dočkat i horké války. Zatím ani toto tragické vyvrcholení nelze vyloučit. Za výroky Bidena či jiného politického „génia“ nakonec může nést následky celý svět. To je ovšem establishmentu USA jedno, oni se řídí jediným heslem - „America the first“. I to ale může být nakonec jen jejich tragický omyl.“

