„Nedali nám na vybranou.“ K čemu americký prezident donutil Vzdušně-kosmické síly RF?

Pozorovací nástroj

První specializovaný pozorovací letoun Tu-214ON vzlétl poprvé v roce 2011, a druhý jen o dva roky později. Za několik let byly zařazeny do výzbroje ruských Vzdušně-kosmických sil a získaly mezinárodní certifikáty. USA se pokusily těmto letounům zablokovat přístup k pozorovacím letům – nejdříve bez uvedení příčin, a pak se odvolaly na to, že pro schválení nového zařízení prý potřebovaly více času a konzultace s odborníky.

První a jediný let nad územím USA vykonal Tu-214ON v dubnu roku 2019. Vzlétl z letiště Rosecrans a proletěl nad státy Colorado, Nové Mexiko a Texas. Takto Rusko provedlo inspekci několika velkých vojenských objektů: raketového polygonu White Sands, základny Fort Bliss, národních laboratoří v Sandii a Los Alamos, a chemické skladiště v Pueblu.

Uvedení letounů Tu-214ON do provozu připadlo na období protiruských sankcí USA. Washington zpřísnil mj. požadavky vůči Moskvě v rámci Smlouvy o otevřeném nebi. Byly také zakázány lety v malých výškách nad Washingtonem, omezeny pozorovací lety nad Havají a Aleutskými ostrovy, stejně jako pozorovatelům odmítli nocleh na území USA. A koncem května roku 2020 prezident Donald Trump oznámil, že USA od smlouvy odstupují kvůli údajným opakovaným porušením smlouvy ze strany Ruska. V lednu Moskva také zahájila proces odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi.

Konstrukce budoucnosti

Pozorovací letouny ale nezůstanou bez využití – budou vybaveny dodatečným zařízením a změněny ve výzvědné. Tyto stroje se dají kromě toho používat pro kontrolu ochrany ruských vojenských objektů, hodnocení výsledků zkoušek různých druhů zbraní a efektivity vojenských manévrů.

Podle Vladimira Verby, generálního konstruktéra koncernu Vega (patří do holdingu Roselektronika), který vyvíjí zařízení pro Tu-214ON, systémy instalované na palubě těchto letounů mají jedinečné možnosti v oblasti vzdušného monitorování.

„Přijdou Ozbrojeným silám nepochybně vhod při řešení širokého okruhu úkolů,“ podotkl v rozhovoru pro Sputnik. „Například, pro kontrolu viditelnosti vojsk a objektů, mapování a hodnocení ledové situace,“ dodal. Začátkem března bylo oznámeno, že jeden z „pozorovatelů“ už vykonal let v nové funkci: ověřil maskování vojenských objektů na pobřežích Krymu a Krasnodarského kraje, také Sevastopolské a Novorossijské vojensko-námořní základny, a otestoval také schopnost systému PVO zachycovat vzdušné cíle v režimu pasivní lokace.

Verba vysvětlil, že palubní radiotechnický komplex Tu-214ON se velmi podobá těm, kterými disponuje nejnovější výzvědný letoun Tu-214R, jeho charakteristiky byly ale vědomě „hrubší“ kvůli podmínkám smlouvy.

© Foto : Public domain/U.S. Air Force Americký pozorovací letoun OC-135B Open Skies

„Kromě leteckého fotografického zařízení jsou tam dodatečné pozorovací prostředky, radar bočního výhledu, televizní a infračervené zařízení,“ upřesňuje generální konstruktér a dodává, že konstrukce radaru umožňuje zvýšit rozlišení čtyř až šestinásobně.

Palubní digitální kamera letounu Tu-214ON určuje přesné souřadnice objektů po celém poli snímku, vysílá obraz zemského povrchu v režimu reálného času a v zadaném měřítku. „Digitální letecké fotografování je založeno na pořizování jednotlivých záběrů v každém kanálu, a po zpracování vzniká vysoko přesná fotografie s několika vrstvami. Dá se prohlížet v jakékoli zadané kombinaci vrstev,“ podotkl Verba.

Nenahraditelný článek

Jak ujišťují vývojáři, tyto letouny se dají snadno předělat pro nové potřeby, a to bez velkých nákladů. A potvrzují to také odborníci.

Například zasloužilý vojenský letec Ruska Vladimir Popov připomněl, že Tu-214ON byl v rámci smlouvy vybaven komplexy pro fotografování terénu, mapování, nalezení nivelačních bodů, zjišťování a identifikace objektů pomocí fotografií a opticko-elektronického zařízení, a také systémy pro vysílání veškeré této informace kosmickými nebo pozemními kanály na velitelská stanoviště.

„Při dopracování bude pravděpodobně přidán systém identifikace vlastní-cizí a automatizované komplexy pro vysílání informace na velitelská stanoviště a řídicí střediska letectva a pozemních vojsk, které apriori nemohly být na Tu-214ON,“ říká generál a dodává: „To všechno prostě nebylo možné vyvážet do zahraničí a vystavovat kódové frekvence riziku odtajnění. Vždyť podle podmínek dohody se mohli na palubě nacházet také zahraniční odborníci – představitelé NATO.“

Podle názoru odborníka, další pár výzvědných letounů situaci kardinálně nezmění, a přece rozšíří bojové možnosti VKS. „Budou-li ponechány v Letecké divizi zvláštního určení dislokované v Čkalovském, bude možno jich užívat operativně v době cvičení v různých strategických směrech,“ míní.

Když celkově hodnotil úlohu výzvědného letectva, Popov zdůraznil, že dnes se bez něj neobejde, dokonce i s ohledem na rozvinutý systém kosmické rozvědky.

„Vzdušná rozvědka je nutná pro upřesnění situace před útokem,“ vysvětluje generál. „Provádí se stále monitorování, aby byl vyloučen faktor nenadálého přepadení. Mnozí letci nyní rádi létají s různými přístroji – přijímači GPS. Je ale třeba chápat, že v případě zahájení bojových akcí budou všechny tyto přístroje naprosto neužitečné,“ podotýká.

Jako příklad uvedl operaci Pouštní bouře, v jejímž průběhu Američané záměrně snižovali přesnost systému GPS – zaváděli ručně menší odchylky od reálných ukazatelů. Iráčané, kteří naváděli pomocí GPS rakety operativně-taktických komplexů, stříleli pořád vedle. Vinu se pokusili svalit na sovětskou techniku a požádali dokonce o smluvní pokutu. Sovětští odborníci však rychle zjistili skutečnou příčinu. Po ručním výpočtu souřadnic cílů zasáhly rakety cíl s minimální kruhovou odchylkou.

