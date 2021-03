Vitásková o Bidenových slovech: USA ztrácí na významu světového lídra. Urážkami nelze nové světové mocnosti dostihnout

Rozsáhlý rozhovor současného prezidenta Spojených států Joea Bidena se dotkl mimo jiné čerstvě odhalené zprávy národní zpravodajské rady (National Intelligence report) o údajném vměšování do výsledků amerických voleb.

Na dotaz moderátora, jestli ruský prezident bude čelit následkům v případě prokázání jeho vměšování a zda si o prezidentu Putinovi myslí, že je vrah, reagoval kladně. V reakci na slova svého amerického protějšku ruský prezident vyjádřil ochotu s Bidenem provést online schůzku v přímém přenosu a situaci odlehčil dětským pořekadlem. Jeho návrh dnes Biden odmítl.

Svůj názor na kontext rozhovoru prezidenta USA a jeho význam pro Sputnik vyjádřila bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Pozastavila se nad aktuální situací ve Spojených státech, vztahy mezi oběma státy a varovala před následky silných slov vedoucích světových politiků.

Komentář uvedla slovy: „Než začnu odpovídat na vaše dotazy, musím úvodem reagovat na sdělení prezidenta Putina, které ovlivnilo můj náhled na celou velmi vážnou situaci. Vzpomínka na dětství, jak krásně to hladí na srdci i na duši, vyvolá úsměv a úhel pohledu na závažný problém se tímto poněkud zmírní. I my jsme u nás jako děti znali říkanku „kdo to říká, ten to je, na toho to pasuje“. I u nás se takto trefně ‚vychovávali‘ dětští hrubiáni, kterým docházely argumenty a bezmocně se uchýlili k urážkám a nadávkám.“

V nedávném rozhovoru nový americký prezident Joe Biden mimo jiné komentoval zprávu ředitele americké národní zpravodajské služby, že Vladimir Putin během amerických voleb povolil operace na podporu bývalého prezidenta Trumpa, aby se přispělo k rozdělování americké společnosti. Biden uvedl, že „brzy uvidíme, jakou cenu za to (Putin) zaplatí“. Co si myslíte o tomto tvrzení amerického lídra? Jedná se podle Vás o očekávané nové sankce?

Je smutné, že se prezident Biden pustil do rétoriky, která je nepřijatelná pro skutečné státníky třetího tisíciletí. Způsob komunikace, kterou zvolil, nelze přehlédnout bez povšimnutí. To nesdělil „náčelník nějakého kmene“, ale představitel jedné z mocností světa. Když před několika týdny prodloužil smlouvu START, lidstvo se zaradovalo.

Pak následuje útok nenávisti a nevraživosti k mocnosti světa, hloupé urážky jejího prezidenta. Jako by si útočník neuvědomil, že s ruským medvědem si nemůže hrát nikdo na světě. Je to schizofrenie, důsledek vážné nemoci, nebo jen odpoutávání pozornosti od problémů, ve kterých se jeho vlastní země potácí? Spojené státy přes svůj viditelný úpadek jsou stále významnou mocností světa, alespoň tak to vnímá ještě řada obyvatel planety, a výroky prezidenta Bidena nelze brát na lehkou váhu.

USA ztrácí na svém významu světového lídra. A to nejen v oblasti „vzoru“ demokracie, světové měny dolaru, ekonomiky, ale především celkového vývoje, který se očekává u moderní prosperující země. Zadluženost a žádná vize do budoucnosti, to vede k destrukci státu, skepsi obyvatel, života bez východisek. Je to velké nebezpečí pro vznik jiných konfliktů, než jsou další sankce proti Rusku.

Řešit vlastní hlubokou krizi tím, že útočím na jiné země? Takového vývoje se musí obávat všichni soudní lidé na celém světě. Bohatství Ruska odjakživa lákalo. Poslední apetit stál desítky milionů mrtvých…

Biden doplnil, že zná Putina dobře a na otázku, zda ho považuje za zabijáka, reagoval kladně. Je to podle Vás odpověď především pro jeho americký elektorát?

Snažím se nevěřit tomu, že voliči jsou hloupí, aby uvěřili. Bohužel z historie známe, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, že propaganda dokáže vyvolat nenávist a pohodlně rozpoutat válku. Goebbels dovedl zfanatizovat téměř celý národ, dokázal v lidech potlačit lidství. Obávám se hrozby, ke které může směřovat nenávistná rétorika prezidenta Bidena, jeho snaha vyburcovat svět tímto směrem.

Pro lídry, jako je prezident Biden, musí být velmi těžké si přiznat, že západní demokratické hodnoty selhaly. Že došlo nejen k morálnímu a ekonomickému úpadku společnosti, že jsou ve slepé uličce. Neumí najít cestu k nápravě systému, který by vytvářel prostor pro spokojený život, ne pro smrt ve válečných konfliktech.

Již ten výraz „zabiják“ evokuje ústřední postavu počítačových her, kterými se inspirují mnohdy duševně nemocní….

V pokračování rozhovoru lídr Spojených států uvedl, že existují oblasti, „na kterých je v našem společném zájmu spolupracovat“. Příkladem uvedl prodloužení smlouvy START (smlouva o strategických útočných zbraních START a START III). Prohlásil, že „je to především v zájmu lidstva, abychom snížili vyhlídky na jadernou výměnu“. Lze tento krok interpretovat jako racionální jednání mírnící slova o možné „ceně“, kterou Putin zaplatí?

Prezident Biden krátce po nástupu do funkce podepsal prodloužení smlouvy START III, čímž vzbudil u všech mírumilovných lidí světa nepochybně sympatie.

Následné jeho prohlášení v minulých dnech, kterým se snaží o narušení diplomatických vztahů s Ruskem, tak nelze interpretovat jako racionální.

Pokud prezidentu Bidenovi „ujel jazyk“, tak buďme shovívaví, je to jen člověk, možná těžce nemocen. Přesto by se to hlavě státu nemělo přihodit. A pokud to tak myslel a neuvědomoval si dopady, tak je mi líto nejen Američanů. Je potřeba si uvědomit, že urážka nepatřila jen ruskému prezidentu Putinovi, ale celému jeho národu. A to je vážný problém.

Pokud se jedná pouze o test, co vše si mohou dovolit, jak hodně mohou urážet, tak se jedná o kroky naprosto iracionální. Svět se posunul ve svém vývoji takovou rychlostí, že urážkami a vyvoláváním konfliktů nelze nové světové mocnosti dostihnout a již vůbec ne zastrašit.

Rusko, Čína, Indie, Brazílie a další země již stojí na moderních základech prosperujících států, dlouhodobě vyznávají principy hodnot, národní hrdost. Občané těchto zemí mají budoucnost.

Následná vstřícná reakce prezidenta Putina a jeho návrh, aby oba prezidenti vystoupili v rozhovoru v přímém televizním přenosu před celým světem, je dostatečný důkaz, kdo má racionální myšlení a snaží se o urovnání šlamastiky, kterou prezident Biden způsobil.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.