Madona z Osvětimi – český dar Rusku

Na obrazu, který byl předán Velvyslanectví Ruska v Praze, je zobrazena celá postava rudoarmějky, která drží dítě v pruhovaném oblečení. Není možné od ní odtrhnout oči. A přitom autor je v podstatě samouk, který maluje od dětství. Jeho dar mu pomohla odhalit schůzka s umělcem Antonínem Smažilem, se kterým se setkal v době studia na gymnáziu.

Dnes má za sebou „malíř“ z rodného Brna a Moravského kraje desítky výstav. Jeho tvorba se pohybuje od knižních ilustrací, přes lyrické městské a venkovské krajinomalby až po velkoplošná plátna, která zdobí interiéry Nejvyššího soudu v Brně, Magistrátu města Brna či právnické fakulty Masarykovy univerzity. Práce s podpisem „Sedláček“ jsou uloženy v mnoha zahraničních kolekcích, vlastní je také papež Benedikt XVI. nebo britský princ Charles.

A jaký osud čeká obraz Madona z Osvětimi a co autora inspirovalo k jejímu vytvoření? Nejen o tom Stanislav Sedláček promluvil v rozhovoru pro Sputnik.

V minulém roce uplynulo 75 let od osvobození koncentračního tábora Auschwitz v Osvětimi Rudou armádou, v letošním roce to bude 80 let od napadení vaší země nacistickým Německem v operaci Barbarossa. Obraz s tematikou osvobození koncentračního tábora v Osvětimi pro mě byl symbolickým vyjádřením neuvěřitelné krutosti a ničím neospravedlnitelné nelidskosti této války. Je zároveň projevem velké úcty vašim ženám, které se s nesmírnou statečností a obětavostí rovněž zasloužily o konečné vítězství.

Četla jsem vaše slova, že „v obraze je totiž srdce malíře”. Obsahuje obraz Madona z Osvětimi kousek vašeho srdce?

Obraz Madony z Osvětimi se mi nemaloval vůbec lehce. Nemůže být nic horšího než chladnokrevně plánované systematické vyvražďování a týrání nevinných lidí, včetně starých lidí, žen a dětí, absolutně ničím neospravedlnitelné. Malba takového obrazu Vás zákonitě vtáhne do prostředí těžko představitelné hrůzy a zvěrstva, ale nemůže nikdy zcela vyjádřit celou míru lidského utrpení, které se za ploty těchto táborů odehrálo. To je nemožné.

Je obraz Madony vaše umělecká fantazie, nebo byla prototypem této mladé dívky konkrétní osoba?

Není to konkrétní žena, postava rudoarmějky je ztvárněním mladé dívky či ženy, kterou válka obrala možná o její rodinu, všechno hezké, co se dá v dobách míru v jejím věku prožít. Je najednou postavena tváří v tvář obrovské míře utrpení, krutosti vyhlazovací války, kterou vedlo nacistické Německo a která největší měrou postihla vaši zem. To, co prožila, už nikdy až do konce života ze své paměti nevymaže. Jedním z nejsilnějších okamžiků této války pro ni musela být záchrana zbytku dětí z osvobozeného koncentračního tábora, který už nestačili dozorci zlikvidovat v plynových komorách. Dítě v její náruči je zároveň symbolem věčného mateřství.

Byl tento obrázek už někde vystavován? Na nějaké výstavě?

Obraz nebyl dosud nikde vystaven.

Ambasáda zatím neví, do kterého ruského muzea bude obraz převezen. Jaké by bylo vaše osobní přání? Chtěl byste vidět tento obraz v konkrétním muzeu v Rusku? Například v Moskvě existuje Muzeum Vítězství…

Je pravda, že jsem požádal velvyslanectví Vaší země o umístění obrazu v některém z muzeí dle jeho uvážení. Muzeum Vítězství by jistě bylo důstojným místem.

Váš akt darování Rusku malby symbolizující osvobození, dalo by se říci, Evropy sovětskou armádou, je ovsem v rozporu s tím, co se děje v Praze. Mám na mysli situaci kolem pomníku maršála Koněva, postavení pomníku vlasovcům jako účastníkům osvobození Prahy. Co si myslíte o tomto trendu přepisovaní dějin osvobození Československa?

Pravdivé objektivní zhodnocení dějinných událostí bez jakýchkoliv tendenčních výkladů je nesmírně důležité i pro budoucí nastupující generace. Faktem je, že Sovětský svaz utrpěl ve 2. světové válce nesmírné ztráty. Tato válka vedená vůči němu byla válkou vyhlazovací a zahynulo v ní více než 27 milionů vašich lidí. Není asi rodiny, která by nebyla touto válkou postižena, a je tudíž naprosto pochopitelné, že jste v těchto otázkách velmi citliví. Na našem území při osvobozování padlo více než 140 000 rudoarmějců, jména některých jsou dodnes neznámá. Každému bez rozdílu, kdo nasadil či obětoval život v tomto boji, náleží naše poděkování a úcta. Nechť je tento obraz rovněž oním poděkováním a projevem úcty. Umění by vždy mělo národy spojovat a nikoliv rozdělovat.

Pane Sedláčku, dovolte mi, abych jménem naší redakce poděkovala za váš dar.

