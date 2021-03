Češi jsou méněcenní? Rasismus naruby na skotském trávníku. Názor

Český klub Slavia Praha se dostal do čtvrtfinále Evropské ligy UEFA. Je to velký úspěch českého fotbalu, který se nachází celkově v bídném stavu. Český tým porazil Skoty z Glasgow Rangers a brzy si zopakuje výlet na britské ostrovy. O postup do semifinále bude Slavia bojovat s londýnským Arsenalem. Tolik sportovní rubrika.

A teď ta zpropadená politika. Snad jste si drazí čtenáři nemysleli, že se tu neobjeví? Vítězství pražské Slavie doprovází rasistický skandál. Obránce sešívaných Ondřej Kúdela prý v expresivní formě sdělil soupeři finského původu Glenu Kamarovi, že je zpropadená opice.

To prý je důležité. Protože je to slovo Kúdely proti slovu Kamary. A komu věří ve Skotsku? Ano, „svému“ záložníkovi, který poté fyzicky napadl Čecha.

Jde to tak daleko, že se volá po vyloučení Slavie z Evropské ligy. Prý jsou Češi národ rasistů, a proto ve vznešené lize nejlepších týmů Evropy nemají co dělat. Nejsme hodni elity evropského fotbalu.

Do celé věci o údajném rasismu českého fotbalisty se míchá módní boj s rasismem, jehož hnacím motorem jsou organizace jako BLM, a rasismus staronový, který známe ještě z dob mnichovské zrady

Když se někdo údajně rasisticky vyjádří, ač neexistuje žádný důkaz, tak platí presumpce viny. Nařčený z rasistického výroku musí dokázat, že to není pravda. A když to nedokáže, má smůlu. Tak to dnes chodí. Co na tom, že obvinění může a často je smyšlené.

A ta druhá věc? Není tajemstvím, že na Západě na nás pohlíží jako na Evropany druhé sorty, méněcenné výchoďáky. Naše práva nejsou tak rovná jako ta tradičních představitelů západní Evropy. Bylo tomu tak v roce 1938, je tomu tak i nyní.

Vidíme to ve věci domnělého rasistického výroku slávisty, známe to z mimořádného tlaku, kterému čelí státy střední a východní Evropy kvůli nechuti přijímat uprchlíky. V této oblasti na náš názor Evropská unie nedala, nechtěla ho slyšet. Naopak na nás chce uvalit sankce.

Fotbal a údajný rasismus jsou jen podružnosti. Ale odhalují celou pravdu o tom, jak o nás smýšlí na západ od německé hranice. Jsme jim dobří, když prohráváme, když se vzdáme a když do ničeho nemluvíme. V opačném případě si zasloužíme potrestat.

O údajném i skutečném rasismu Sputnik hovořil se členem poslaneckého klubu SPD a místopředsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřím Kohoutkem.

„V první řadě je třeba říci, že žádné Kúdelovo rasistické vyjádření není bez pochybností prokázané. Vše se odehrává v rovině tvrzení proti tvrzení. Navíc je zde precedens, v podobě událostí po prosincovém utkání Glasgow Rangers proti Ross County, kdy kouč skotského klubu Gerrard, obdobně jako nyní, obvinil hráče soupeře Michaela Gardynea z toho, že použil narážky s rasovým a homofobním podtextem vůči kolumbijskému hráči Rangers Alfredu Morelosovi. Následné šetření ze strany Skotské fotbalové federace však toto nařčení neprokázalo. Tedy i na základě těchto zkušeností je dobré věřit spíše slávistickému hráči.

Celá kauza není ničím jiným, a to od začátku do konce, než hrubým útokem na český klub i na celý český fotbal, o projev skotské nadutosti a nadřazenosti. A tradičním projevem velkopanského chování mnohých Západoevropanů vůči státům a občanům střední a východní Evropy.

A samozřejmě jde i o projev zhoubné pozitivní diskriminace, o jakýsi rasismus naruby, kdy mantra multikulturalismu a údajných, ničím neprokázaných, urážek hráče tmavé pleti má zakrýt brutální hru skotského celku vůči slávistům s množstvím zákroků doslova kriminálního charakteru, kterým vévodil likvidační útok kopačkou na hlavu brankáře Koláře, kdy šlo doslova o život,“ říká politik.

Jsou Češi rasisté, jak se nás snaží podávat na Západě?

„V žádném případě. Česká republika ani Československo nikdy neměly problém se skutečným rasismem. Je to mimo jiné dobře vidět i na vztahu Čechů k nacismu, což byl režim založený na absolutním rasismu, resp. na chování Čechů v době nacistické okupace českých zemí.

Byly jsme jediným evropským národem, který německé branné moci nedodal jednotku SS složenou z jeho příslušníků. Češi vedli hrdinný odboj proti nacistickým okupantům, sto tisíc jich v něm padlo jen na domácí půdě. Zatímco většina tehdejších států západní Evropy s nacisty do velké míry kolaborovala a nacistický režim vítala. Ať už šlo o země tzv. Beneluxu či skandinávské země, Itálii a částečně i Francii. Britové (včetně Skotů) se zase značně – a mnohdy i brutálně – rasisticky chovali ve svých koloniích, v Africe, v Indii i jinde. Nemají žádné právo nás mistrovat, z hlediska rasismu máme čistý stůl. Stačí připomenout i naprosto bezproblémové a přátelské chování Čechů vůči naší vietnamské komunitě,“ míní pan poslanec.

A není v celé kauze vidět typický západní rasismus? „Lidi na východ od Německa“ jsou biti, křivě obviňováni, hrozí se jim sankcemi, protože tak je to přeci ze západního hlediska správné. Takový fotbalový Mnichov to je...

„Ano, mnozí Západoevropané jsou v tomto ohledu velcí pokrytci. I Britové, kteří se velmi šovinisticky a nepřátelsky chovají například vůči zahraničním pracovníkům ze střední a východní Evropy. A pak je zde samozřejmě ona již zmíněná – a historicky zakotvená – západní nadřazenost a elitářství vůči obyvatelům východní části evropského kontinentu.

Projevuje se dnes a denně třeba na úrovni orgánů Evropské unie, které měří dvojím metrem, neustále nás poučují a označují za méněcenné postkomunisty, na které musí doplácet a hrozí sankcemi, nyní Polsku, Maďarsku a Rumunsku, namísto toho, aby si zametli před vlastním prahem,“ říká pan Kohoutek.

Jak podle Vás celá kauza skončí? Omluví se nám Skotové?

„Omluvu nelze očekávat, spíš snahy o sankcionování Slavie, které už se objevují v podobě tlaku na její vyloučení z Evropské ligy. Uvidíme, jak se zachová Evropská fotbalová asociace a její disciplinární komise, zda rozhodne na základě zákulisních politických manévrů anebo podle skutečnosti a po právu.

V dalším kole Evropské ligy má Slavie za soupeře londýnský Arsenal, takže se dá očekávat opět tvrdý a vyhrocený dvojzápas – a nejlepší odpovědí na všemožné ústrky bude opět vynikající výkon, a nejlépe postup českého mistra. Je to v silách Slavie.

A hlavně – události z Glasgow budiž poučením, abychom už nikdy jako Češi neklečeli, na fotbale ani jinde, na kolenou, jako tomu bylo shodou okolností také ve Skotsku, loni v říjnu před tamějším zápasem české reprezentace v rámci hanebné kampaně hnutí Black Lives Matter. Tato gesta nemají v české tradici ani současnosti místo, je to plivnutí do tváře svobodě, demokracii i národní hrdosti.

A je to ve finále i projev slabosti, kdy odpovědí na tuto poníženou vstřícnost jsou z druhé strany jen rány kopačkou a pěstí do obličeje, jak jsme viděli minulý čtvrtek,“ myslí si poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.