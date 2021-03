Koaličná kríza: Hazardný hráč Igor Matovič sa rozhodol hrať politický poker. Názor

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala demisiu, ktorú dnes o šestnástej hodine príjme prezidentka, čo nemožno čítať inak ako nátlak na premiéra Igora Matoviča. Zároveň sa ukázalo, že tvrdý a unfair tlak na stranu ZA ĽUDÍ - spájanie Márie Kolíkovej s ficovsko-pellegrinovskou garnitúrou - paradoxne stranu stmelilo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik Hazardný hráč Igor Matovič sa rozhodol hrať politický poker

K riešeniu krízy nátlakom sa pridal aj predseda parlamentu Boris Kollár. Prerušil rokovanie parlamentu, keďže, zdá sa, že aj parlamentná väčšina sa stáva nefunkčnou a dal premiérovi Igorovi Matovičovi ultimátum s tým, že ak sa do týždňa kríza nevyrieši, podporí predčasné voľby.

Igor Matovič síce pochopil, že stratil väčšinu a je nútený konať, riešenie krízy však tradične skomplikoval. Je ochotný vzdať sa postu premiéra, čo ale podmienil sériou v podstate neprijateľných podmienok. Strane SaS zoberie jeden rezort, on sám ostane vo vláde v pozícii vicepremiéra pre boj s korupciou. Požaduje aj odchod Jany Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru a ako bonus odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu. Je pritom jasné, že ak by koaliční partneri prijali jeho riešenie krízy, nič by sa tým nevyriešilo. Znamenalo by to len, že na Slovensku by síce nominálne vládla napríklad „Hegerova“ vláda, no na čele s vicepremiérom Matovičom, ktorý by mu stále dýchal na krk. V tom prípade by však aj Richard Sulík požadoval svoje členstvo vo vláde, takže konflikty by ďalej pokračovali. Keďže osobné vzťahy sa počas krízy ešte vyostrili, tak ešte v oveľa väčšej intenzite.

Igor Matovič rozohral hru, v ktorej neustále blufuje a ide len o to, kto bude mať silnejšie nervy a kto skôr uhne. Akákoľvek triezvosť či racionalita išli bokom. Ide len o hru narcistických eg. Je zúfalé, že štát v tejto kríze je vystavený hre takýchto nezrelých osobností.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.