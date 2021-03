Odešla česká Edith Piafová – známá zpěvačka a herečka Hana Hegerová. Jak na ní vzpomíná Petr Hannig?

Odešla ve svých 89 letech poté, co před 10 lety ukončila svoji dlouholetou aktivní dráhu. Tato legenda přitom původně pracovala jako úřednice ve Škodových závodech v Komárně.

Hana Hegerová: „Láska prokletá“

Sputnik: Pane Hannigu, Česko oblétá zpráva o úmrtí další fenomenální hvězdy naší populární scény: odešla první dáma českého/slovenského šansonu paní Hana Hegerová, která zpívala kdysi i v pařížské Olympii. Vím o tom, že se vaše cesty protnuly, že jste kdysi spolupracovali. Můžeme poprosit komentář pro Sputnik?

Petr Hannig: S paní Hanou jsem spolupracoval ve druhé polovině 70. let., v té době už měla za sebou dávno takové hity jako třeba Milord z repertoáru Edith Piafové, ten ji vlastně vynesl jakožto umělkyni, či angažmá v divadle Rokoko nebo Semafor. Hegerová zpívala na koncertech v Německu, posluchači ji slyšeli v několika velkých německých městech, také třeba v Západním Berlíně, točila pro německé gramofonové společnosti, vlastně tehdy vystupovala v německy mluvících zemích.

Co se naší spolupráce týká. Napadlo mě přidat ke své skupině smyčcové kvarteto. S paní Hanou jsme hráli po všech možných městech naší vlasti. Bylo to krásné představení. Smyčce dodávaly zvláštní atmosféru, měl jsem tu čest sedět za klavírem. Má skupina se někdy přidávala, některé věci však byly aranžovány pouze pro kvarteto a klavír. Byla to úžasná spolupráce. S velkou úctou vzpomínám na tu dobu. Pro mě to bylo nejlepší vystupování na veřejnosti vůbec. Podobně jako Karel Gott, Hana Hegerová byla česká zpěvačka s mezinárodním přesahem. Jako hrající zpěvačku ji obsazovali režiséři, mimo jiné Jan Roháč. Určitě si čtenáři vzpomenou na československý muzikál Kdyby tisíc klarinetů.

Encyklopedie jazzu uvádí, že koncertovala také na Kubě, Francii, v Argentině, Polsku, SSSR, Švýcarsku…

Byla světová. Mnozí ji pamatujeme také díky pořadům Československé i České televize. Jinak jde-li o paní Hanu, přisadím si tak trošku civilní vzpomínkou. Paní Hana k nám vždy chodila do Nerudovy ulice, měla velice ráda moji ženu; milovaná žena mi zemřela v roce 1989… Protože jsme byli mladí manželé, tak jako spousta mladých párů něco v domácnosti nemá, tak i nám chyběl považte obouvák – lžíce na boty. Paní Hana vždycky říkala – „To si nemůžete nějakou tu lžíci pořídit?“ Jednou přišla s nádhernou, takovou perleťovou. Komentovala to: „Konečně se tady nebudu muset namáhat s obouváním.“ Obouvák od ní jsem měl velmi dlouho. Rozlomil se mi teprve asi před pěti lety. Tak vidíte, mám takovou úsměvnou vzpomínku na paní Hanu.

Hana Hegerová – „Išiel Macek do Malacek“

Když odejde někdo známý, i tak si člověk vzpomene na drobnosti všedního života, jako třeba ta lžíce od ní, nejen na okamžiky ze světa velkého umění. Co dodat ještě, texty pro ni psal Pavel Kopta (přebásňoval Brela, viz „Láska prokletá“) či Zdeněk Rytíř. Spolupracovala s Petrem Hapkou a Michalem Horáčkem, Jiřím Suchým či Jiřím Šlitrem. Byla držitelkou domácích i zahraničních ocenění. Jedno z ocenění jí udělil i náš pan prezident, jde o Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Díky nahrávkám Suprahonu či Philips a dalším společnostem máme k dispozici řadu jejích skvělých nahrávek.

Mohl bych se vás zeptat na fenomén šansonu v Č(S)SR? O Hegerová v Encyklopedii Jazzu čteme třeba: „Má zvláštní cit pro kvalitu hudební, textovou, ale také dramaticko-situační...v interpretaci se Hegerová opírala o svůj temně barevný a mnoha proměn schopný hlas…technicky dokonale zvládnutý, schopný zachytit i ty nejjemnější záchvěvy…patří mezi nejoblíbenější i nejcennější zpěvačky…“

Paní Hegerová byla nedostižná. Nicméně můžeme snad říci, že s tímto žánrem se úspěšně popasovali i někteří další zpěváci. Z žen mě napadá Marta Kubišová, ale třeba i Lenka Kořínková. Myslím, že Jitka Zelenková dokázala dobře zazpívat šanson také.

Z mužů by to asi byl pan Rudolf Pellar…

Hana Hegerová – „Levandulová“ (písnička z alba Potměšilý host z dílny P. Hapky a M. Horáčka)

Ano, to byl také vynikající šansoniér, bohužel již také není mezi námi. Člověk má pocit, že ta plodná léta byla strašně dávno. Pellar uváděl, vzpomínám si, pořad pod názvem Šanson – věc veřejná. Jinak z šansoniérek bychom neměli zapomenout na Ljubu Hermanovou, na niž Hegerová navázala. (Hermanovou i Hegerovou provázel na klavír letitý rozhlasový dramaturg pan Vladimír Truc. Pozn.).

Ale dámou na výsluní mezi všemi těmito skvělými umělci je?

Samozřejmě Hana Hegerová.

U nás ve své době šanson byl interpretován jistě širší skupinou zpěváků, ale na mysl mi nikdo další nepřichází, protože se zkrátka do povědomí posluchačské obce nedostali. Možná neměli štěstí. Nebo je to tím, že Hegerová byla zkrátka jedna.

Na jaké písničky si rychle vzpomeneme?

Na veselou „V opeře“ nebo třeba na zádumčivou „Kdybych byla jahodú“. Hana Hegerová má na svém kontě písní celou řadu.

Hana Hegerová – „V opeře“

Pane magistře, děkujeme Vám za rozhovor a za vzpomínku na Hanu Hegerovou.

