Místo voleb maglajz. Bobošíková a Lipovská jdou proti Ústavnímu soudu

Maglajz. Maglajz znamená nepořádek, zmatek, pranici či přímo rvačku. Slovo se do českého jazyka dostalo v 19. století a vztahuje se k vojenskému střetu na Balkáně, konkrétně k severobosenskému městečku Maglaje, o něhož v rakouské uniformě bojovali Češi a název obce počeštili. Tolik jazykové okénko.

Proč začínáme náš článek touto svéráznou informací? Protože na české politické scéně je maglajz. A čím dál tím víc houstne, jak se blíží volby, které mohou proběhnout jakkoli, protože volební zákon čeká na svou náležitou změnu.

Jenže než se členové našeho parlamentu dohodnou na pravidlech, jak se bude volit a jak se budou přepočítávat mandáty, všechno může být jinak. Dvě aktivní ženy si vyhrnuly rukávy a chtějí pořádně zacloumat systémem.

O co jde? Kvůli zrušení části volebního zákona Ústavním soudem padlo trestní oznámení. Na tři ústavní soudce je podaly členky Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková a Hana Lipovská. Ústavní soudce Pavla Rychetského, Jana Filipa a Kateřinu Šimáčkovou podezírají ze zneužití pravomoci úřední osoby a z maření přípravy a průběhu voleb.

Obě dámy se domnívají, že soudci svým rozhodnutím „zásadním způsobem zasáhli do práv třetích osob a narušili průběh voleb do Poslanecké sněmovny“ a zároveň narušili činnost klíčových orgánů veřejné moci. Rozhodnutí je podle nich v rozporu s ústavním pořádkem.

Jen pro připomenutí. Ústavní soud na začátku února zrušil část zákona o parlamentních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Ze zákona odstranil hranice deseti procent hlasů pro dvojkoalice, 15 procent pro trojkoalice a 20 procent pro koalice čtyř a více stran. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů.

Ústavní soud za verdikt kritizovali mimo jiné prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Zeman kvůli rozhodnutí zrušil udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka předsedovi soudu Rychetskému.

Nejde o žádnou podružnou věc. Volby se blíží a žaloba může do jejich provedení silně zasáhnout. Nervózní musí být zejména menší politické subjekty, které se začaly houfovat do koalic. Ale i strany většího rázu, které si brousí zuby na Babišovo ANO. Jak víme, rozhodnutí Ústavního soudu pomohlo Pirátům spojit se se Starosty a nezávislými, ODS to dala dohromady s lidovci a TOP 09.

Na politický maglajz se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Je to jejich legitimní občanské právo. A je to v podstatě i jeden z mála efektivních způsobů, jak upozornit na to, že příslušný nález Ústavního soudu je v mnoha ohledech pochybný, na hraně anebo možná dokonce za ní, samotného Zákona o Ústavním soudu, přičemž proti němu v našem právním řádu neexistuje standardní možnost odvolání nebo přezkumu v rámci soudního – nebo jiného řízení.

Argumentace Jany Bobošíkové a Hany Lipovské navíc velmi podporuje tzv. disentní stanovisko čtyř soudců Ústavního soudu, kteří s nálezem nesouhlasili. V tomto stanovisku se mj. upozorňuje na enormní délku posuzování stížnosti (více než tři roky) a na vyhlášení nálezu až poté, co byl již termín voleb vyhlášen rozhodnutím prezidenta republiky.

Což opravdu znamená významný zásah do procesu přípravy - na úrovni politických stran, hnutí a koalic, na úrovni volebních orgánů i občanů. Přičemž zde byla zároveň vytvořena situace enormního časového presu a tlaku na velmi rychlé přijetí novely volebního zákona, s velkou pravděpodobností na úkor jeho kvality. Disentující soudci upozorňují i na to, že plénu Ústavního soudu byl návrh nálezu předložen soudcem zpravodajem teprve cca 10 dní před jeho vyhlášením.

Soudce zpravodaj tak dle jejich názoru vystavil plénum neúměrnému časovému tlaku, zcela nepatřičnému vzhledem k významu i rozsahu zpravodajské zprávy. Výslovně za vrchol arogance pak označují tito protestující soudci vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí - aniž by bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění.

Z právního hlediska je pak asi nejzávažnější to, že nález zjevně porušuje zásadu tzv. překážky rei iudicatae - překážku věci (již dříve soudem) rozhodnuté. Protože Ústavní soud už dříve o ústavnosti všech nyní posuzovaných částí volebního zákona již v minulosti rozhodoval – a neshledal je protiústavními, nezrušil je. Bylo tomu tak v roce 2001 (uzavírací klauzule pro koalice) a v roce 2009 (způsob určování počtu mandátů pro jednotlivé volební kraje a d'Hondtův dělitel).

Pro jistotu a úplnost ocitujme příslušnou část Zákona o Ústavním soudu:

§ 35

(1) Návrh na zahájení řízení je nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl, a v dalších případech stanovených tímto zákonem.

(2) Návrh je nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

V uvedených bodech tudíž měla být stížnost skupiny senátorů zamítnuta. Není totiž únosné a možné, aby jedna a ta samá záležitost byla jednou ústavním soudem prohlášena za ústavně konformní a podruhé za protiústavní. Podání Jany Bobošíkové a Hany Lipovské lze tedy, v kontextu celé záležitosti, chápat i jako obranu základních zásad zákonnosti a principů právního státu," popisuje renomovaný expert.

Nevnáší to zbytečný chaos do blížících se voleb? Stále nevíme, jak to bude s mandáty…

Chaos a komplikace do procesu voleb vnesl svým rozhodnutím primárně Ústavní soud, nikoli oprávněné obranné a kritické reakce na něj.

Navíc případné vyšetřování tohoto trestního oznámení bezprostředně nesouvisí s legislativním procesem přijímání novely volebního zákona v obou parlamentních komorách. Ten běží nezávisle na něm. A pouze to, zda, kdy a v jaké podobě bude tato novela přijata a rozhodne o způsobu, jakým se hlasy odevzdané v říjnových volbách převedou na poslanecké mandáty – a zda to vůbec bude možné," říká politolog.

Jakou šanci mají paní Bobošíková a Lipovská? Uspějí s trestním oznámením?

„To si netroufám odhadnout, jelikož celé řízení je na úplném začátku, nebyly v něm dosud provedeny žádné úkony apod. A je i otázkou, co je v tomto případě úspěch oznamovatele. Úspěchem pro společenské právní vědomí a vědomí zodpovědnosti za takto zásadní rozhodování na úrovni ústavního soudnictví by zajisté bylo už i to, pokud by neveřejná část trestního řízení proběhla – ať už bude její výsledek jakýkoli," říká politolog Tomáš Doležal.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.