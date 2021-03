Buchanka a Hunter se pořád těší oblibě v ČR. Pětina lidí kupuje ruská auta pro radost, říká prodejce

Česká republika se řadí mezi největší odbytiště aut ruských značek. Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu RF z roku 2018 bylo Česko sedmým klíčovým trhem pro dovoz aut vyrobených v Rusku. Společnost UAZ (Uljanovský automobilový závod) v roce 2019 zvětšila export svých aut do Evropy o 67 %, v první řadě díky úspěchu „buchanky“. Před rokem UAZ doplnil svou výrobní řadu speciální verzí Expedition s dodatečnou terénní výbavou a oranžovým lakem a začala se prodávat Antarktic Edition v řadě Patriot.

Další ruský výrobce GAZ Group (Gorkovskij automobilový závod) uvádí státy střední Evropy, včetně České republiky, jako jeden z prioritních směrů exportu. Pokud jde o výrobce Lady AutoVAZ, ten se v roce 2019 rozhodl opustit evropský trh kvůli zpřísnění ekologických norem a zavedení standartu Euro 6d-TEMP. Ovšem tehdy se plánovala spolupráce s aliancí Renaut-Nissan-Mitsubishi pro výrobu nového modelu vozu pro globální trh. Navzdory tomu AutoVAZ v roce 2019 zvětšil svůj export téměř o třetinu, a to díky vývozu do mimoevropských států, především do Kazachstánu, Běloruska a Mongolska.

V České republice si ruská auta pořizují milovníci mechanických pohonů, a to pro různé účely. Prodejce aut CanoCar a jeho zástupce Lukáš Vaverka si se Sputnikem pohovořil o novinkách ruských značek, vkusech své klientely a přednostech dovážených značek před evropskými modely aut.

Jaké ruské značky aut se u Vás mezi zákazníky těší největší oblibě? Za jakými účely si je nejčastěji pořizují?

Největší oblibě se jednoznačně těší zcela konkrétně Lada Niva, která se od letoška vrací k názvu Niva s přívlastkem Legend. Tento vůz má jasné přednosti – jednoduchou konstrukci, stálý pohon všech kol, vynikající prostupnost terénem a nízké servisní náklady. Samozřejmě má i své nedostatky, především komfort a odhlučnění zdaleka nedosahují úrovně moderních SUV . Moderní auta srovnatelné ceny ale zase nemívají pohon všech kol nebo přídavnou redukční převodovku a mají mnohem choulostivější techniku, která nesnese dlouhodobé nasazení ve ztížených podmínkách.

Typickými zákazníky jsou firmy i soukromníci, kteří potřebují terénní auto pro pracovní nasazení. Bývají to lesníci, včelaři, myslivci, ale třeba i vodohospodáři. Asi pětina lidí si pořídí Ladu jen tak pro radost. Na přání dokážeme dodat téměř každý vůz značky Lada, u osobních modelů to ale vzhledem k náročnosti procesu individuálního dovozu málokomu dává smysl a většina zákazníků si nakonec vybere z běžné nabídky jiných značek.

U značky UAZ už tak často o pragmatickou volbu nejde. Je to dáno specifickým charakterem modelů Buchanka a Hunter, jejichž kořeny sahají do šedesátých let, i vyšší cenovou úrovní. S těmito klasickými off-roady si zákazník v podstatě kupuje nově vyrobený veterán, který je proti původním verzím vylepšený o bezpečnostní a komfortní prvky, jakými jsou například systém ABS, posilovač řízení nebo zlepšené odhlučnění. Na druhou stranu moderní řada Patriot je plně srovnatelná s auty jako Mitsubishi Pajero nebo Nissan Patrol. Bohužel pro zákazníky klasické pravověrné off-roady z trhu téměř zmizely, a tak s rozpočtem mezi 550 a 700 tisíci je vedle nejrůznějších pick-upů právě UAZ Patriot vlastně jedinou možností.

V čem spočívají hlavní výhody automobilů UAZ a LADA pro soukromé řidiče?

V segmentu terénních vozů je to především robustní a léty prověřená technika, která nespoléhá na elektroniku a vše zásadní funguje ryze mechanicky. Takové auto funguje za všech okolností stejně a má i jednoduchou údržbu , kterou zvládne každý servis. Obrovskou výhodou je také to, že ruské vozy jsou dimenzované pro úplně jiné provozní podmínky, než jaké můžeme zažít v Evropě – ať už jde o teploty nebo nadmořskou výšku. Běžným provozem se proto v podstatě skoro neopotřebovává.

Lada nabízí i celou řadu osobních modelů. Navzdory jejich kvalitám, což platí zejména pro model Vesta, je to ale na českém trhu okrajová záležitost pro pár nadšenců. Naopak zajímavým odvětvím pro firemní klientelu je řada lehkých užitkových vozů UAZ Profi, která se dodává s nejrůznějšími nástavbami a je vhodná pro práci v terénu. Ale opět jde o velmi specifická auta s rostoucí tendencí odbytu.

Česko se zavázalo ke splnění uhlíkové neutrality. Mohou emisní pravidla v budoucnu nepříznivě ovlivnit poptávku po ruských značkách? Je současně poptávka po ekologičtějších ruských vozech?

Emisní pravidla se neustále vyvíjí a některé změny jsou oznamovány i s méně než ročním předstihem. Jejich vliv na budoucí poptávku i nabídku tak nejde odhadnout. Není to přitom tak, že by ruská auta byla neekologická. Díky tomu, že mají jednoduchou konstrukci s nepřímým vstřikem paliva, nevypouští pevné částice ani oxidy dusíku. To jsou škodliviny, které jsou typické pro moderní turbomotory, a na jejich omezení se v posledních letech zaměřuje úsilí EU.

Jinou kapitolou jsou emise CO2. Ty vznikají přirozeně spalováním benzinu a u terénního auta s primárně pracovním zaměřením je lze jen těžko radikálně omezit. Elektrifikace jde v tomto případě přímo proti původnímu účelu auta, nicméně jednou z potenciálně možných vlaštovek budoucnosti by mohl být v roce 2018 představený koncept UAZ Profi Hybrid. Motory v Ladách i UAZech jsou nicméně vhodné i pro přestavbu na LPG, které snižuje nejen náklady na palivo, ale díky výhodnějšímu poměru atomů uhlíku a vodíku v palivu i reálné emise CO2.

Ruské automobilky vyvíjí a chystají různé elektromobily a další auta s moderními technologiemi. Z tohoto směru ale poptávku po ruských autech necítíme, nabídka na trhu je už tak dnes pestrá a naši zákazníci na Ladách a UAZech naopak oceňují třeba to, že ta auta nemají ani systém stop-start nebo filtry pevných částic.

Nakolik náročný je proces přizpůsobení parametrů ruských aut požadavkům české legislativy?

Z pohledu evropských předpisů ruská auta splňují podmínky schválení přibližně ze dvou třetin stávajících požadavků Evropské komise. Z tohoto důvodu je jakýkoliv nový automobil zakoupený v Ruské federaci pouze zbožím, které nemá oprávnění k provozu na pozemních komunikacích.

Jakmile nové vozidlo z Ruska dorazí na území EU, nejprve putuje na celní úřad, kde musí být uhrazeno dovozní clo a DPH, což v součtu činí přibližně 30 % z hodnoty vozidla. Následně probíhá modifikace (přizpůsobení) vozidla požadavkům evropských předpisů. Náročnost úprav se u jednotlivých výrobců a modelů aut liší. U osobních automobilů v kategorii M je modernizace poměrně jednoduchá, avšak z pohledu homologačních zkoušek tyto vozy vyžadují vyšší investici. U osobních automobilů je obecně kladen vyšší důraz na bezpečnost nejen řidiče a cestujících, ale například i chodců při případné kolizi s vozidlem. Bez těchto dodatečných testů není možné nové osobní vozidlo uvést do provozu. V případě lehkých nákladních automobilů kategorie N1 jsou technické úpravy vždy složitější, ještě vyšší investice pak vyžadují takzvané „nové veterány“ ve smyslu vozidel UAZ Buchanka nebo Hunter. Zcela nejvyšší procento úprav a technických zkoušek pak spotřebují nákladní automobily v kat. N2 a N3.

Z těchto důvodů jsou ceny ruských vozidel pro české i evropské zákazníky podstatně vyšší, než jaké mohou dohledat na ruských webech výrobců, a dodání auta zpravidla trvá několik měsíců. Většina zákazníků má pro to ale pochopení, protože si nekupují masově dovážený produkt, ale specifický výrobek de facto na zakázku.

Kupují od Vás auta ruských značek i zahraniční zákazníci? Případně, do jaké země dovážíte nejvíce?

V Česku působí více firem, které se zabývají prodejem ruských vozů, a tak je většina našich zákazníků alespoň částečně z naší spádové oblasti – z Moravy nebo z míst, která mají dobré silniční spojení s Brnem. Občas prodáme nějaké auto i na Slovensko, ale tam je místní síť prodejců hustší než u nás.

Automobilový průmysl zaznamenal celosvětový propad. Jak se současná pandemie odrazila na poptávce ve Vašem salonu?

Omezení maloobchodního prodeje je samozřejmě zásadním faktorem, na odbyt ruských aut má ale malý vliv, respektive výše popsaná specifika ho dokážou vyvážit. Významnou roli hraje i fakt, že mnoho zákazníků už auta z naší nabídky zná z dřívějška a mají s nimi nějakou zkušenost. Potom je vyřízení prodeje auta na dálku přes email nebo telefon přirozeným řešením, které je nejen dokonale v souladu s vládními opatřeními, ale současně také šetří zákazníkovi čas.

V roce 2020 bylo na českém trhu dle statistik SDA registrováno 112 kusů osobních vozů značky Lada, 9 kusů nákladních vozů značky Lada, 73 kusů lehkých užitkových vozidel značky UAZ a 3 kusy osobních automobilů UAZ. To představuje mimořádně dobrý výsledek. O rok dříve totiž bylo registrováno o pouhý jeden kus osobního vozu značky Lada více, zatímco modelů UAZ celkově pouze o 10 více. Lada tedy v rámci osobních automobilů dosáhla výsledku srovnatelného s předchozím obdobím a UAZ hlásí jen zanedbatelný pokles. Růstu loni v meziročním srovnání dosáhlo jen pět značek z celkových 103 evidovaných ve statistikách SDA. Ladu od vstupu do této elitní skupiny dělily pouhé dva kusy.

