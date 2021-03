I bez Klause to má smysl. Trikolóra nehází flintu do žita

Bez zveličení je to hlavní zpráva týdne české domácí politiky. Václav Klaus mladší se na mimořádném předsednictvu hnutí Trikolóra vzdal postu předsedy strany. Hnutí do voleb povede jeho první místopředsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity,“ uvedl na Facebooku. Důvody jsou z drtivé většiny osobní, dodal politik.

„Přestože jsme rozhodnutím předsedy Trikolóry překvapeni, přesto ho umíme lidsky pochopit,“ uvedlo předsednictvo ve svém usnesení. Klaus podle nich vybudoval zcela nové politické hnutí a podařilo se mu obklopit lidmi, kteří si nezbytnost existence takového subjektu uvědomují. „Společně jsme vtiskli našemu hnutí jasný, zřetelný a především pro tuto zemi nesmírně potřebný politický program. Jeho práce v Poslanecké sněmovně je velmi důležitá a prospěšná pro naši zemi,“ dodali.

Na odchod zakladatele Trikolóry reagoval i bývalý český prezident Václav Klaus starší. Ten uvedl, že by odchod svého syna z politiky považoval za velkou ztrátu. Dodal, že se synovo rozhodnutí ještě pokusí zvrátit. Ve včerejším prohlášení poznamenal, že důvodem snahy změnit názor Klause mladšího je i to, že se Česko nachází v mimořádně nebezpečné politické situaci.

„Naše země směřuje k podzimním parlamentním volbám, jejichž výsledky mohou znamenat, že se již nikdy nevrátíme k normálnímu životu. Hrozí, že naší zemi zbyde jediná volba: buď Babiš, anebo neomarxističtí Piráti," uvedl Klaus starší.

Objevili se ale i alternativní názory. Martin Chmela, člen hnutí Trikolóra, na Twitteru napsal skandální názor, který vyznívá všelijak. „Pár vět k odchodu VKML a bez servítků: 1. Jelikož vím, jaké ‚kompro‘ na něj oponenti měli, a že by do toho zatáhli jeho rodinu, tak se nedivím jeho odchodu 2. Patřím k drtivé většině členů, kteří jsou na něj velmi naštvaní. Tímto způsobem se neodchází. Odchod má být ‚štafetový‘," uvedl Chmela.

​Na pana Václava Klause mladšího jeho političtí oponenti útočili neustále. Nízkými výpady zpochybňovali jeho konzervativní smýšlení a vlastenectví. Ale kompro? To by bylo hodně přes čáru. Není to však nic, co by česká politická scéna neznala.

O odchodu pana Václava Klause mladšího z čela Trikolóry Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Musím se upřímně přiznat, že jeho krok mě zaskočil. Vím, že jeho názory a program Trikolóry jsou správné a stojí za to v jejich prosazování pokračovat. Zuzana Majerová stála po boku Václava Klause od začátku a je první místopředsedkyní hnutí. Je to zkušená politička, vnesla do hnutí ženský pohled na komunikaci a práci s lidmi. Členové i fanoušci ji dobře znají, čtou její názory a ona s nimi aktivně komunikuje. Je jednou z nejznámějších a nejviditelnějších tváří Trikolóry a tak je to logické vyústění dané situace a je to zcela dle stanov.

Zuzana Majerová je velmi silná osobnost, má k ruce dva místopředsedy, nově navolené krajské rady a širokou členskou základnu a já jsem přesvědčená, že to spolu s námi zvládne," říká politička.

Už se objevily spekulace, že za odchodem pana Klause ml. mohou stát nějaké kompromitující informace, zkrátka že předseda odešel z donucení. Co si o tom myslíte?

„Já nemám ráda různé podobné spekulace. Vycházím z toho, co nám o tom sdělil on sám. Píše, že mu došla energie, že se to začalo příliš odrážet v jeho osobním životě a že v současnosti nemá síly na to, aby v hnutí dál jako předseda pokračoval. Myslím, že jsme si každý v životě podobným obdobím prošli a pokud se sejde příliš mnoho negativních faktorů, ať už zvenčí nebo zevnitř, vyhodnotíte si, že je potřeba si od toho všeho odpočinout, zkonsolidovat síly a pak se třeba nějakým způsobem vrátit. Anebo prostě jít dál a jinou cestou.

Pan Václav Klaus tomuto hnutí a jeho myšlenkám věnoval poslední dva roky velké množství času a energie, ale je to odhodlaný člověk, a proto jsem si jistá, že důvody musely být velmi vážné. Takže mu přeji dostatek klidu na načerpání nových sil a ráda bych mu touto cestou poděkovala, že jsem s ním mohla pracovat," říká paní Marková.

Přežije Trikolóra odchod pana Klause ml.?

„Pan Václav Klaus udělal pro naše hnutí obrovský kus práce, ale ačkoliv nám to bylo předhazováno, nikdy jsme nebyli stranou jen jednoho muže. Takže neskládáme politické zbraně, pracujme a připravujme se usilovně s našimi partnery na parlamentní volby, jejichž výsledek bude pro osud této země nadlouho určující. Spojují nás konzervativní ideály a na našem úsilí vyvést tuto zemi z krize to nic nemění," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

