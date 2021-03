Nekonečné výhrůžky pana Metnara rezignovat je chováním… 10letého chlapce. Názor

Konec března je posledním termínem, který vládě a osobně Andreji Babišovi určil ministr obrany Lubomír Metnar. Jestli do konce měsíce nebude do vojenského rozpočtu vráceno pět miliard korun, které vláda vzala na boj s pandemií, ministr podá demisi.

Tato výhružka už od pana Metnara zazněla potřetí. Jak se domnívají specialisté, bez těchto financí nebude možné splnit požadavky NATO. Splní ministr obrany své výhružky a podá demisi, jestli vláda peníze vojákům nevrátí? Svůj názor pro Sputnik vyslovil vojenský expert, podplukovník Ivan Kratochvíl.

Kratochvíl: Pan ministr pravděpodobně považuje za vrchol svého politického života uskutečnění nákupu nových bojových vozidel pěchoty pro Armádu ČR. Je to záslužný počin a já mu přeji, aby to byla pravda a aby se tak i zapsal do historie. Přesto se mi sem vkrádá pár nepříjemných dotazů. Nebudu řešit otázku, že se jedná o nákup 210 ks techniky v ceně 50 miliard Kč, tedy cena jednoho vozidla nám vychází na nádherných 238 miliónů Kč.

Zatím poslední termín zkoušek je stanoven na období od 26. dubna do 6. června. Pak chce obrana nechat výrobce předložit finální nabídky a vybrat vítěze. S podpisem smlouvy ministerstvo stále počítá letos.

A já se ptám: Co tomu brání? Zkoušky a výběrové řízení mohou proběhnout bez peněz. K tomu speciální peníze MO nepotřebuje. Má dostatečně široký kádr velmi dobře placených lidí. Pokud jeden ze zúčastněných výrobců vyhraje, může se s ním začít jednat o konkretizaci smlouvy. Podotýkám, jestli vyhraje. Výběrová komise může také dojít k závěru, že nevyhovuje žádný. Nebo je snad vítěz určen již dnes? Pokud vše půjde bez komplikací, mohl by se kontrakt uzavřít v srpnu nebo v září.

Vzhledem k tomu, že počátkem října máme parlamentní volby, pokud je celý kontrakt bez postranních „malých domů“, tak přečká i prověrku, kterou nový ministr obrany nechá s péčí řádného hospodáře, jak mu to ukládají zákony ČR, udělat. A peníze se mohou vyčlenit na období, kdy technika začne být dodávána. Proto se ptám: pane Metnare, budou první kusy techniky dodány v roce 2021? Pochybuji. Tak na co potřebujete 5 miliard? To je ČR tak nesolventní zákazník, že musí dávat předplatby, nebo jsou účastníci výběrového řízení tak finančně slabí, že nemají na nákup materiálu na výrobu „našich“ obrněnců? Nebo to jsou slíbené peníze lobbistům a zprostředkovatelům, tedy peníze na úplatky? Pokud je poslední otázka trefou do černého, pak opravdu chápu, že těch pět miliard potřebujete letos. Přece je nebudete dávat z vlastního, že?

Takže zpět k vaší otázce, zda odstoupí ministr obrany, pokud se peníze nevrátí do vojenského rozpočtu? Jednou větou. Ne, pan Metnar z důvodu nemožnosti splnění požadavků na nás kladených ze strany NATO nerezignuje. Ty požadavky se splnit dají.

Pokud ministr přesto rezignuje, pak se ukazuje, že de facto rozhodující vliv na personální politiku ministerstva obrany nemá parlament nebo předseda vlády, ale… NATO? Opravte mě, pokud se mýlím.

NATO vliv na personální politiku Ministerstva obrany určitě má. To je bez debat. Česká republika není suverénní stát a je řízena z Washingtonu a Bruselu. To, jak probíhají volby v „našem“ západním světě, ukázaly i poslední volby v USA. Ve volbách mají šanci uspět pouze strany, které se dostanou do médií a ty jsou pečlivě lustrovány. Ale konkrétně k panu Metnarovi. Pokud pan Metnar sám nerezignuje, pak by ho měl pan premiér odstavit sám. Jeho opakovaná prohlášení o rezignaci jsou chováním obvyklým pro 10letého chlapce a ne pro vrcholové manažery.

