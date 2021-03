Hitler říkal, že Češi „dole šlapou“. Některé modely kol beznadějně vyprodány

Za časů korony někteří sedí doma a tloustnou, jiní sportují – jezdí na bicyklu. Prodejce kol ze Řevnic nám na dotaz v telefonu sdělil, že kola „nejsou a nebudou“. Hned upřesnil, že „modelová řada 23 (pro rok 2023) se musí objednávat již nyní. Chybí příslušenství, náhradní díly, viz brzdové destičky“…

Na počátku epidemie, možná si čtenáři vzpomenou, na některých místech České republiky lidé skupovali horečně potraviny, např. mouku, těstoviny… Mohlo se zdát, že někde nejsou špagety, onde rýže, nakonec se ukázalo, což bylo docela překvapivé, že deficitem se dočasně stalo droždí. Výpadek v dodávkách potravin se naštěstí nekonal. Jak lidé v rámci prvního lockdownu museli setrvat doma, dle české tradice se prostě začalo více péct, s čímž souvisí i fakt, že řada z nás za covidových restrikcí a všemožných omezení přibrala, nakynula…

Bezprecedentní lockdown způsobil, že jednou z posledních svobod je, zdá se, jízda na kole. Čím dál více lidí se nechce nechat vyhodit ze sedla.

Karanténa jako taková není ještě nic tak moc výjimečného. Když jsem byl žákem první třídy (ZDŠ) na počátku osmdesátých let, pamatuji se, že z důvodů infekčního průjmu bylo jedno město u Prahy v karanténě a žákům zrušili plavecký kurz.na celostátní, ba mezinárodní úrovni – to ovšem nikdo nepamatuje. Česko před rokem tedy uzavřelo hranice. Následovala série nejrůznějších vládních protiepidemických opatření. Tato vygradovala počátkem letošního března, kdy se lidé nejprve mohli pohybovat maximálně ve svém okrese, poté ani to ne, když se nařídilo, že se můžeme pohybovat toliko po katastru obce, kde každý bydlí. Po celou tuto dobu, pokud jste šli ven, bylo lze spatřit ve zvýšené míře lidi sportující, běhající, a hlavně jezdící na kole. V první fázi jsme i na kole měli mít nasazenou roušku, což později naštěstí odpadlo . Podstatné je, že i v době nejtvrdšího lockdownu si to po cyklostezkách, pěšinkách i silnicích sviští cyklisté. Člověk má pocit, že to je asi jedna z posledních možností , jak se cítit svobodný.

Za socialismu lidé unikali z šedé reality na své chaty, tedy kdo chatu měl. Nyní je takovým únikem kolo. Jedete-li na něm s větrem o závod, můžete dýchat z plných plic a bez roušky.

Exporadkyně Václava Havla Bára Štěpánová uváděla v letech 90. na TV Nova politický pořad Gilotina. Když se tenkrát Václav Havel podroboval různým lékařským zákrokům v souvislosti s onemocněním plic, vzpomínám si, jak Štěpánová zahájila jeden z dílů pořadu výzvou, která zhruba zněla takto: „Teď se všichni nadechněte…Pokud vám to jde snadno, vzpomeňte si na Václava Havla, který se takto nadechnout nemůže.“ Byla to slova určitým způsobem prorocká, nebo ještě lépe anticipující budoucnost. Lidé s covidovým zánětem plic, zjizvením plicní tkáně nemohou volně dýchat, pomáhá jim v tom ventilátor. Těm zdravým ve volném dýchání brání roušky, což je jen holé konstatování faktu (rozhodně opatření 3R /ruce-roušky-rozestupy/ se mají ctít). Proto mnozí sedlají kola nebo se věnují běhu, protože je to ta vzácná chvíle, kdy se bez roušek mohou obejít a připomenout si to, jak senzační je ono dýchání z plných plic, celým hrudním košem. Jenž ouvej, kdo kolo nemá a chtěl by si teďka opatřit, tak nemůže, protože kola prostě došla. Buď jejich cena roste , nebo prostě už nejsou k mání. Že kola je obtížnější koupit, to se vědělo od loňského zhruba května června, kdy byla jízdní kola vyprodána, takto hovořil pro Seznám Zprávy Dan Polanský, majitel obchodu Bike & Run Polanský (14.6.2020). Nyní média varují, že jsme jako za dob posledního socialistického prezidenta…

Poptávka je vyšší než nabídka, pokud chcete pořídit kolo včil, člověk se musí smířit s omezeným výběrem dražších kol. Stránky velosportu.cz varují, že pro rok 2021 kola nejsou: „Díky pandemii Covid-19 se naprosto zhroutil trh (nejen) s jízdními koly a náhradními díly. Většina dodávek kol modelové řady 2021 je dramaticky posunuta, některé modely kol jsou dokonce beznadějně vyprodané.“

Pokud jde o ikonické momenty s bicyklem v naší kultuře, vybavujeme si faráře Otíka (Luděk Kopřiva) z trilogie Slunce, Seno… či slavné Hrabalovy Postřižiny (ČSSR/1980) a do pedálů opírající se krásnou Magdu Vašáryovou v roli Maryšky. V roce 2009 bylo možné poprvé spatřit snímek Protektor, kde bicykl je součástí hlavní zápletky. Název tohoto článku cituje šovinistické vyjádření Hitlera, které film Protektor cituje.

Člověka závěrem napadá, zda je dobře, že se máme stále možnost projet na kole, tedy kdo si stačil zajistit jednostopé vozidlo. Anebo je to vlastně jev negativní, že se v současné situaci nelze zmoci na nic více, než se zapřít a šlapat, zvláště, když si připomeneme rok stará slova Andreje Babiše, že jsme ve válce…

