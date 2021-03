Politická seppuka. Známí politici odchází ze scény. Názor

Ve všech případech šlo o překvapivou zprávu, každý jednotlivý odchod zmíněného politika má za sebou jiný příběh.

Miroslav Kalousek se podstatně zapsal do české polistopadové politiky. Jeho skandály, kauzy, „nejlepší řízení ministerstva financí“, napojení na kontroverzního zbrojaře - no je toho hodně. A pak to vzdal. V polovině ledna šéf klubu TOP 09 Kalousek oznámil odchod z Poslanecké sněmovny.

Dá se odhadnout, co za tím stojí. Kalouskovo politické suppuky mělo umožnit vznik předvolební koalice TOP 09 s modrými ptáky a lidovci. Je jasné, že Kalousek byl pro obě strany neskousnutelný.

Pan Václav Klaus mladší oznámil svůj odchod tento týden, náhle a nečekaně pro své spolustraníky z hnutí Trikolóra, ale i veřejnost. Jak se vyjádřil na svém Facebooku, vedli ho k tomu osobní důvody.

Komicky působí oznámený odchod Pavla Novotného z ODS. Bývalý bulvární novinář a starosta Řeporyjí se chtěl protlačit na stranickou kandidátku vulgaritami a chováním neřízené střely. Nepomohlo. S nadějí na poslanecké exhibování má utrum. A tak se naštval a dal straně frackovitě sbohem.

Vyčítám si, že píši úplně cizím lidem věci, které mám říct nejdříve místnímu sdružení, šéfovi regionu atd. Není to slušné vůči straně a kamarádům na oblasti a v regionu. Mam toho moc prostě. Už to psát a říkat nikomu nebudu, nechci nám ubírat hlasy, kdyby se to rozkřiklo. pic.twitter.com/Fvvh87Q8cl — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) March 17, 2021

​A Mikuláš Minář? Opojený vůdcovstvím Milionu chvilek chtěl vybudovat stranu, kterou by změnil českou politickou scénu. A jak to dopadlo? Podpořilo ho několik desítek tisíc lidí. Tedy žádný půlmilion chvilkařů, o něž Minář usiloval. A strana Lidi PRO to zabalila, aniž by provedla první oficiální sjezd. Bývalý vrchní chvilkař slíbil, že se stáhne z politického života.

Jak pád těchto politických hvězd ovlivní podzimní volby do Poslanecké sněmovny? Na to se Sputnik zeptal známého sociologa a politického analytika Jana Klána.

„Výše uvedené osoby musíme rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina osob, kam osobně řadím Mirka Kalouska nebo Václava Klause mladšího, to jsou političtí matadoři a za jejich odchodem musíme vidět něco víc než jakousi jejich únavu z politiky. Osobně se domnívám, že jak Mirek Kalousek, tak Václav Klaus mladší mají za svým odchodem za lubem něco mnohem většího. Musíme si uvědomit, že jeden i druhý mohou kandidovat do Senátu. Jedná se navíc o poměrně známé osobnosti a pan Kalousek se určitě pokusí o prezidenta. Napadá vás totiž nějaká výraznější osoba? Mě tedy nenapadá. Stejně může uvažovat i Václav Klaus mladší, protože jeho otec byl přeci prezidentem. Může tak využít otcova předpolí a zkušenosti.

Druhou skupinu lidí, kam patří pánové Novotný a Minář, můžeme nazvat jako politické zkrachovalce. Zatímco pan Novotný přesvědčil snad všechny v republice, že to nemá v hlavě v pořádku a možná bychom u něj mohli najít i nějakou tu duševní poruchu – dokonce o tom přesvědčil i své spolustraníky v ODS, kdy už o něj nemají zájem, protože jim přinesl více škody než užitku.

No a Mikuláš Minář si myslel, že když bude chvíli šéfovat spolku Milion chvilek, tak že bude snad i prezidentem. Očividně se hodně přepočítal a dalo se to i očekávat. Když se totiž podíváme na minulost oněch demonstrací, kde se objevovali jedni a ti samí lidé nebo že se na demonstracích scházela hlavně mládež, která si chtěla poslechnout nějakou tu kapelu, tak bylo nadmíru jasné, že podpisy, aby mohl založit stranu, nesežene. Mnoho lidí, kteří byli na jeho demonstracích, totiž volí pravicové strany, tak proč by měli podporovat nějakou nastrčenou figurku v podobě pana Mináře? K tomu si musíme ještě připočíst, že těžko mohl sehnat podpisy, když mnoho účastníku bylo nezletilých.

Jinak politika určitě není pro staré a je potřeba ji omladit, ale ne formou Pirátů, kteří jsou zrádci levicových ideálů, když prohlašují, že po volbách budou raději spolupracovat s ODS. Musí přijít mladí lidé, kteří vidí budoucnost v levicových ideálech a ochraně životního prostředí,“ říká expert.

Na české politické scéně není místo pro nové hráče?

„Ještě před 10 lety bylo možné a dokonce úspěšné, když se na politické scéně objevil nějaký nový a silný hráč. Jako příklad si můžeme uvést marketingové strany Věci veřejné nebo Úsvit. Dnes je doba někde jinde a vše spíše směřuje k uzavírání různých volebních koalic, které mají posléze větší potenciál. Nevidím nikoho, kdo by se dnes mohl vklínit mezi politické strany, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně. Politická scéna je silně roztříštěná a asi se bude pokračovat v nastoleném trendu nestability," míní pan Klán.

Může za to změna volebního zákona, který umožňuje nový formát koalic?

„To si nemyslím, protože volební zákon de facto zůstane v podobě, ve které byl zrušen, pouze se změní přepočet na mandáty, kdy zrušený volební zákon diskriminoval malé kraje a upraví se klauzule pro vstup do sněmovny v rámci volebních koalic. Osobně si myslím, že se nastaví vstup do sněmovny pro volební koalice na systém 7, 9 ,13 % atd. Jedná se o podobný systém před změnou volebního zákona v roce 2000. Zde si ale musíme uvědomit jednu zajímavou paralelu. Byl to současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který v době, kdy byl politikem, obhajoval změnu volebního zákona v době opoziční smlouvy, který diskriminoval volební koalice, kde byla načítací klauzule, a diskriminoval menší volební kraje.

No a v současné době se asi probudil a začal říkat přesný opak, ale touto negací vlastně popřel sám sebe a de facto se sám zrušil. Ústavní soud tedy do všeho vnesl jen nepořádek a vše to ukazuje na to, že ani tolik nehlídá Ústavu, ale spíš se chová jako třetí komora Parlamentu a zde můžeme najít jablko sváru. Nový volební zákon, který se musí stihnout schválit do léta, bude určitým kompromisem, ale určitě nebude tím stěžejním, co upozadí nějakého většího hráče na politické scéně.

Uvidíme, co s tím vším udělá současná pandemie a pravděpodobně i nastupující krize. Může dojít k renesanci levicových myšlenek, což bych si osobně přál, nebo se může vzkřísit duch nacionalismu, demokracie je totiž v havarijním stavu. S tím vším bude souviset osud globálního kapitalismu, který v současné době ukazuje svoji nelidskou tvář, když se snaží nesmírně vydělat na výrobě vakcín,“ říká politický analytik.

Kdybyste si měl tipnout, kdo ještě opustí před volbami českou politickou scénu, kdo to bude?

„Ze známých osobností mě nikdo nenapadá, protože pánové, kteří byli uvedeni v úvodu, to mají do jisté míry promyšlené a zbylí to mají jaksi nedomyšlené. Do voleb se asi už neodehraje nic velkého, co by nás mělo překvapit, ale jak říkám, může se stát cokoliv. Doba je silně nestabilní, mění se každým dnem. Spíš bych se nedivil návratu některých mohykánů typu Václava Klause staršího, kteří získávají určité sympatie u lidí, kteří jsou nespokojeni se současnými restrikcemi, nošením roušek nebo prostě nevěří, že zde nějaká pandemie existuje," říká politický analytik Jan Klán.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.