Stále platí, že ČT patří těm, kdo v ní pracují? Žantovský o názorech a moci veřejnoprávních médií

Rada ČT dospěla k závěru, že v hlavním zpravodajství není dostatečně zastoupeno hnutí SPD. Podle Vás v České republice existuje zmíněný problém, že všechna hnutí nedostávají stejnou pozornost veřejnoprávních médií?

To je setrvalý problém už více než oněch 20 let, které uplynuly od tzv. krize v ČT. Novináři, editoři, šéfredaktoři atd. mají své osobní politické preference, možná někteří i závazky, nechci jim sahat do svědomí, ale projevuje se to na obsahu těch médií. Stačí si prostudovat výzkumy agentury Newton Media, které vám vyčíslují pravidelně účast jednotlivých politiků např. v ČT, a také, což je neméně důležité, účast komentátorů, kteří jsou nakloněni těm či oněm politikům. V době, kdy třeba TOP09 má 5 % a skoro se do Parlamentu nedostala, byli její zástupci a spříznění novináři nejčastějšími hosty v diskusních pořadech ČT. Generální ředitel Dvořák říká, že zvou lidi podle „míry jejich vlivu“. Já naopak myslím, že ČT (i jiná média, ale ČT si platíme sami) jim ten „vliv“ nebo jeho zdání pomáhají vytvářet.

Připomínka Rady ČT vyvolala kritickou reakci. Mainstreamová média označují SPD za nedemokratickou a extremistkou. Je to podle Vás projevem tzv. cancel culture vůči svým politickým oponentům?

Samozřejmě. SPD je prostě jiná, vymyká se tzv. liberálně demokratickým kánonům, akcentuje národní témata, všeobecné referendum, možnost odchodu z EU a další, pro většinu ostatních stran naprosto nepřijatelná témata. Jestliže ČT chce vytvářet virtuální svět podle svých ideových představ nebo podle zadání těch „za ní“, pak je logické, že se snaží co nejvíc eliminovat nežádoucí a oponentní názory. Všimněte si, netýká se to jen politiků. Ještě před nějakými pěti lety běžně v diskusích na ČT vystupovali lidé jako Zdeněk Zbořil, Jan Schneider, Martin Koller, Jaroslav Štefec a další odborníci. Dnes už tam zaznívají výhradně unisonní „odborné“ názory. Typicky když se probírá tématika RF, tak pozvou „proti sobě“ například komentátora Mitrofanova a exdiplomata Votápka, oba s neskrývanou záští vůči RF. Tomu se říká polemika souhlasících. A velmi drasticky to porušuje §2 zákona č.483/1991 o České televizi, který takovou praxi zcela odmítá.

Zaznamenával jste podobné případy s jinými stranami v minulosti a co je podle Vás příčinou?

Samozřejmě. Po roce 1997 byl hlavním „veřejným nepřítelem“ Václav Klaus a ODS, od r. 1998 předseda vlády Miloš Zeman, poté oba pánové, když byli, resp. jsou ve funkci prezidenta. Novináři se ani nesnaží skrývat svůj odpor proti některým politikům, a naopak svou náklonnost vůči jiným. V tom směru si dlouhodobě nejlépe u novinářů stojí Miroslav Kalousek. To nebude náhoda. Princip a důvod tohoto chování tohoto typu novinářů je v tom, že nechápou svou práci jako odrážení a reflexi reality, zapisování skutečnosti, nýbrž jako tvorbu dějin, snahu vstupovat do dějů, kam je jim zapovězeno vstupovat. Protože pak už to nejsou novináři, ale propagandisté.

V poslední době se Rada ČT ocitla v centru pozornosti, zejména je členy rady kritizován její ředitel, probíhají nové volby. Mainstream vnímá celou situaci kriticky a hovoří téměř o pokusu o převzetí kontroly nad ČT. Jak vidíte situaci Vy? Jsou tyto obavy opodstatněné?

Ten, kdo chce ovládnout ČT, je právě v opačném táboře. V roce 2000 během „ krize v ČT“ Karel Schwarzenberg prohlásil, že ČT patří těm, kdo v ní pracují. To je velmi nebezpečný a devastující názor, který se samozřejmě těm novinářům uvnitř ČT velmi líbí, protože posiluje jejich sebevědomí a dojem moci. Najednou se ovšem děje to, že Parlament volí do Rady ČT lidi, kteří nejsou ve skupině těch, kdo našeptávají lidem v ČT, co mají říkat a jak mají veřejnost indoktrinovat. To ony novináře samozřejmě zneklidňuje, protože se bojí o svůj vliv. A druhý důvod je jako obvykle v penězích. ČT hospodaří dlouhodobě bez kontroly a neprůhledně, vypařují se tam miliardy a nikdo neví, na co. A lidé, kteří z toho profitují, se bojí o tento stav a vykřikují zástupná hesla o svobodě slova atd. Je to mimořádně nechutné a pokrytecké a je to namířené čelně proti tomu, co znamená demokracie.

