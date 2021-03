„Víc nezmůžeme.“ Co se USA rozhodly udělat se svými letadlovými loděmi

Bidenova administrativa se vrátila k otázce o předčasném vyřazení letadlové lodi USS Harry S. Truman. Loď měla sloužit ještě minimálně 25 let, ale bude zřejmě dána do šrotu mnohem dříve. Ostatně urputné diskuse o americkém letadlovém loďstvu se neobjevily poprvé. O tom, jak se řeší osud „symbolů demokracie“, si můžete přečíst v příspěvku Sputniku.

Pokusili se o svatyni

Za Donalda Trumpa bylo rovněž navrženo vyřazení USS Harry S. Truman kvůli šetření rozpočtových prostředků, ale Trump to hned zamítl. Loď byla spuštěna na vodu v roce 1998 a mohla by ještě dlouho být v provozu.

Zato ale tento návrh podpořili vysocí úředníci z ministerstva obrany a vojenského námořnictva. Kdyby byl Truman vyřazen o 25 let dříve, než je stanovený termín, uvolnilo by to miliardy dolarů vyčleněných na jeho obsluhu a doplňování do reaktoru jaderného paliva. Tyto peníze by mohly být vydány na vývoj a nákup perspektivních druhů zbraní, ponorných a leteckých dronů, vysoce přesných útočných zbraní a také na výstavbu letadlových lodí nové třídy Ford.

Kongres na to reagoval krajně negativně. Jeden z argumentů zněl: když Harry Truman bude vyřazen v polovině dvacátých let, pak v roce 2050 bude vojenské loďstvo mít pouze devět lodí této třídy, kdežto potřebuje 11. Většina členů Kongresu je přesvědčena, že „plovoucí letiště“ znamenají strategickou převahu USA nad potenciálními nepřáteli a že s jejich pomocí se dá kontrolovat celý světový oceán.

Ještě dříve v roce 2014 za Baracka Obamy bylo navrženo vyřazení USS George Washington. Tenkrát byl tento návrh rovněž hned zamítnut.

Někteří vojenští experti se nicméně přiklánějí k názoru, že letadlové lodě rychle ztrácejí sílu v situaci, kdy potenciální nepřátelé USA dostávají do výzbroje stále víc vysoce přesných raketových systémů, včetně hypersonických. Američané jsou zejména znepokojeni tím, že Čína dnes má dalekonosné protilodní rakety o doletu tisíc námořních mil.

© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool Letadlová loď Harry Truman

Starý problém

Spory o osudu letadlové lodi Harry Truman pokračovaly také za nové administrativy. Mnozí jsou i nadále proti předčasnému vyřazení. Do této lodi byly investovány příliš velké prostředky, než aby mohla být vyřazena v polovině své životnosti, prohlásili v Kongresu.

Poslanci rovněž poukázali na to, že je to v rozporu s programem rozvoje Vojenského loďstva USA a bodem o zvýšení počtu lodí o několik stovek. Jde o to, že bývalý ministr obrany Mark Esper stihl před demisí předložit obnovený plán do roku 2045, podle kterého mělo námořnictvo vlastnit v tomto roce minimálně 500 lodí.

„Každý pokus o odložení nákupu letadlových lodí třídy Ford anebo termíny technické obsluhy letadlových lodí třídy Nimitz je ze strategického a finančního hlediska nezodpovědný a určitě narazí na stejný odpor jako v roce 2014,“ napsal ve svém článku člen dolní komory Rob Wittman.

Ve skutečnosti strategie Battle Force 2045 předpokládá zvýšení tempa výstavby především nových útočných ponorek třídy Virginia. Očekávají, že jich bude 80. Kromě toho má být kladen důraz na bezpilotní stroje různého typu, které mají částečně nahradit raketové torpédoborce a průzkumné lodě.

Bolesti hlavy Pentagonu

Kongresmani dokonce žádají zvýšení počtu letadlových lodí. Odvolávají se přitom na „čínskou hrozbu“. Senátor Roger Wicker například na zasedání položil otázku, jestli 11 letadlových lodí stačí na zadržování Číny v Tichém oceánu, když budou současně působit na Blízkém východě a v dalších oblastech světového oceánu.

Vojáci poslance uklidňují. Velitel operací USA v tichomořském regionu, admirál John Aquilino ujistil, že letadlové lodě to zvládnou, když samozřejmě nevzniknou dodatečné komplikace.

Počet 11 letadlových lodí byl schválen v rámci vojenské námořní strategie v roce 2007. Předpokládali, že tyto lodě budou zapotřebí jenom na dvou hlavních bojištích, v západní části Tichém oceánu a v Perském zálivu. Nyní ale mají USA obavy z velkého posílení ruského vojenského loďstva ve Středozemním moři a v severním Atlantiku.

Admirálové zároveň stále častěji informují o vážných technických problémech s letadlovými loděmi a o růstu výdajů na jejich obsluhu. Například v roce 2019 zůstala na východním pobřeží USA jenom jedna bojeschopná letadlová loď USS Dwight D. Eisenhower. Ostatní se nacházely v různých etapách modernizace a generálních oprav, na Harry Trumanu se zase porouchal systém zásobování elektřinou.

Není to nejlepší ani s uvedením do provozu nových „plovoucích letišť“. První letadlovou loď příští generace USS Gerald R. Ford nedokážou dokončit již více než 15 let. Loď začali stavět v roce 2005, spustili na vodu v roce 2013 a plánovali provoz zahájit za rok. Hned ale byly objeveny početné konstrukční závady. Přičemž tak vážné, že se je nedaří odstranit dodnes.

