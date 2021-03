Ruleta jménem ČSSD. Stěží strany rozsekne souboj ministrů. Sotva ale pomůže straně ve volbách, tvrdí Zbořil

Na dubnovém sjezdu strany ČSSD proběhne volba nového předsedy. Politolog a publicista Zdeněk Zbořil v komentáři Sputniku zhodnotil dva kandidáty do vedení strany a pozastavil se nad kolísavým významem levicových a pravicových hnutí v ČR.

Nadcházející online sjezd strany ČSSD ve dnech 9. a 10. dubna rozhodne, kdo obsadí post předsedy strany. O nominaci se uchází současný vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a jihomoravský šéf stran, starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Rozhodnutí bude významné pro klesající podporu voličů strany a celkově pro vládní koalici.

Březnový průzkum volebních preferencí od SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumu) zjistil, že ČSSD se umístila na pátém místě a stranu by podpořilo 5,3 % voličů. Sociální demokraté získali o 0,6 % méně než v minulém měsíci. Výzkumníci výsledky vysvětlují předsjezdovými třenicemi, které nepříznivě ovlivňují obraz ČSSD.

V únoru zájem o vedení sociálních demokratů projevil ministr Petříček. Jako předseda by usiloval o obnovení politiky strany a vytvoření koalice se Stranou zelených, některými představiteli odborů a menšími levicovými stranami. Jaké jsou jeho šance na úspěch a obnovení někdejšího postavení sociálních demokratů pro Sputnik komentuje politolog PhDr. Zdeněk Zbořil.

Jaké jsou šance ČSSD uspět v letošních volbách do Parlamentu ČR a co je pro to podle Vás nutné udělat?

Nechci být prorokem, ale obávám se, že ČSSD je v letošních volbách bez šancí. A pokud se jí podaří překonat 5% uzavírací klauzule, bude se moci v Lidovém domě oslavovat.

Ale vážně – ČSSD dnes nemá, jak se dříve u nás říkalo, třídní základnu a málokdo ví, čí materiální, ale i morální zájmy hájí. Podporu jí dnes poskytují jen lidé, kteří mají méně nebo více výhodné postavení ve státní administrativě a lidé, kteří na obecní nebo regionální úrovni dělají nějakou viditelnou veřejně prospěšnou činnost. Dost často ale také jen ve svůj prospěch.

Velkým problémem je také hledání odpovědnosti za současný stav a neschopnost dohodnout se, co dělat nejen pro stranu, ale i pro společnost. Současný předseda a ministr vnitra Hamáček jednou v nadsázce řekl, že „chceme vylézt na strom, ale tím stromem stále někdo z nás třese a doufá, že spadneme“.

Takže udělat se dá zejména to, že se odstraní frakční vnitrostranický boj, omezí spektrum stranických a hlavně osobních zájmů a najde se společné téma, které by bylo zajímavé nejen pro členy strany, ale i pro potenciální voliče.

To mluvíme o ideálním stavu, kterého se ČSSD, až na malé výjimky za posledních sto dosáhnout let nepodařilo. Ale hlavním problémem je, že to všichni vědí, ale nikdo neví, anebo nechce vědět, a dnes snad ani nemá vůli, s tím něco udělat.

Nakolik výměna předsedy strany celkově prospěje samotnému hnutí?

Je to trochu paradoxní, ale podle mého názoru má současná ČSSD nejlepšího předsedu za posledních dvacet let. Odvážně se ujal dědictví po Vladimíru Špidlovi a Stanislavu Grossovi, kteří postupně devastovali úspěchy politiky Miloše Zemana a Jiřího Paroubka a promarnili potenciál druhé polistopadové generace strany. Trochu oportunisticky se pohybuje v prostoru, který dostal k dispozici nabídkou účasti v Babišově koaliční menšinové vládě, ale nemohl uspokojit často jen individuální materiální zájmy členů vedení strany a některých krajských organizací. A hlavně zabránit, aby se někteří členové nestávali součástí lokální šedé ekonomiky a zájmových skupin, které mezi sebou soupeří o vliv ve straně.

Obnovená ČSSD se po roce 1989 obávala přihlásit se k dědictví dělnického hnutí, u nás ovlivněného austromarxismem a později jeho československou interpretací, a dokázala opomenout ideové dědictví pražského jara 1968, ačkoliv v jejím vedení byli mnozí jeho aktivní účastníci. Příliš spoléhala na ochotu elitní skupiny v okolí Václava Havla, která jeho dočasné popularity využívala jen pro svoje zájmy. Nedokázala ani najít společnou řeč se Zelenými, kteří na to doplatili podobně jako ČSSD, a ani si nevšimla, že dnešní Piráti a její Pirátstvo mají k sociálně-demokratickým nebo dokonce komunistickým ideálům blíž než dnešní ČSSD.

Může ministr Petříček přilákat nové voliče do řad ČSSD? Existuje podle Vás ve straně další vhodná alternativa na post předsedy?

Možná se panu Petříčkovi podaří upozornit na ČSSD vyvěšováním duhového praporu na Černínském paláci (budově ministerstva zahraničí), ale jistě stejný ne-li větší počet svých příznivců tím ztratí.

Také si nejsem jistý, zda jeho někdy až agresivní výroky vůči vládě a vysokým činitelům Ruské federace, politice ČLR obecně, mohou někoho přilákat. Fanatičtí kritici ČLR, připojení Krymu k RF a obdivovatelé politického režimu na Ukrajině jsou už dávno členy a voliči jiných politických stran, které se vůči ČSSD chovají většinou nepřátelsky. Podobně jako opakování tezí politiky EU a demonstrativně nekritický vztah k evropským „radám“ a jejich „komisařům“.

A pokud jde o osobnosti, podle mého názoru, nemá ČSSD ve svém vedení nikoho schopnějšího než je současný předseda Hamáček. Snad jedině hejtman Pardubického kraje Martin Netolický je osobností, která by mohla na sebe vzít břímě odpovědnosti, i když jeho názory jsou v poslední atypické době až příliš proměnlivé na to, aby se z nich dalo usuzovat na nějaký významnější bod obratu v přicházející předvolební mobilizaci.

Co si myslíte o pravidelném „vyhrožování“ ČSSD, že odejde ze současné vlády a svou podporu ANO zcela zruší?

To je zřejmě jakási úlitba vnitrostranickým sporům a je to jeden z důvodů klesající nebo kolísavé popularity ČSSD. Projekt menšinové koaliční vlády v sobě skrývá rizika, ale přece jenom fungoval a zřejmě vydrží až do podzimních parlamentních voleb.

Kritika tohoto projektu ze strany ČSSD byla od začátku trochu naivní, podobně jako licitace KSČM s podporou/nepodporou koaliční vlády. Přece ani ti nejméně schopní z neschopných nemohli věřit, že některá ze stran současné opozice bude uvažovat o spolupráci s někým, kdo se demonstrativně prezentuje jako levicové hnutí. A to přesto, že o „levicovosti“ takových politických aktivit lze pochybovat.

Souvisí snížení hodnocení strany ČSSD s jejím vedením nebo s celkovou krizí idejí levice v České republice?

V ČR, stejně jako v historickém Československu, se rozdělení na pravici a levici rozumělo jako rozdělení na dobré a zlé. Jen někdy tomu bylo tak, podruhé onak. Zejména po roce 1989 se s tímto manichejským paradigmatem zacházelo velmi účelově a svévolně. A není tomu jinak ani dnes.

Je to jen v Evropě a do Spojených států vyvezená žurnalistická výpůjčka, která neříká nic o politických programech zájmových skupin. Nejsou ani levicové, ani pravicové. Jsou jenom benevolentní nebo zlovolné a debaty o tom, které jsou „naše“ nebo „jejich“ jenom odvádějí pozornost o obsahu politiky.

Konečně rádci českých politiků, ať již jsou z Evropské unie, NATO nebo ze Spojených států, se takovými malichernostmi nezabývají.

Chcete-li příklad ze současnosti – je covid pravicový nebo levicový? Je jaderný program ČR věcí ideologie nebo zahraničně-politických zájmů? Jistě uznáme, že to je politický problém a že v nich jde, a jistě nikoliv na posledním místě, hlavně o peníze.

