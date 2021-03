Koniec vládnej krízy: Zachráni rošáda Matoviča s Hegerom koalíciu?

Takmer mesačné koaličné prekáračky skončili v nedeľu ťažko vyjednanou dohodou. Premiér Igor Matovič musel nakoniec hodiť ručník do ringu, keď pochopil, že jeho blufovanie už na koaličných partnerov neúčinkuje, vidia mu do kariet a jeho nádejné „eso“ v rukáve - predsedníčka ZA ĽUDÍ Veronika Remišová - je v podstate veľmi slabou kartou.

Inak povedané, Richard Sulík mu neustúpil ani o piaď a po celý čas krízy stal za ním napevno zošikovaný poslanecký klub SaS. Pokus o rozbitie klubu ZA ĽUDÍ mu tiež nevyšiel, keďže autorita líderky ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej je minimálna a pre dvojkoalíciu nebola schopná garantovať ani najnižší možný počet poslancov. Takže plán, ktorý rátal s tým, že sa sformuje dvojkoalícia OĽANO a SME RODINA, ku ktorej „priskočí“ fragment strany ZA ĽUDÍ a štyria nezaradení, Igorovi Matovičovi jednoducho nevyšiel.

Premiérovi Matovičovi veľmi dlho trvalo, kým túto preňho tristnú realitu prijal. Nakoniec mu ostala v podstate bezpodmienečná kapitulácia. Nebol schopný zablokovať nikoho zo svojich vnútrokoaličných kritikov - Richarda Sulíka, Máriu Kolíkovú či Juraja Šeligu. Nepohol mu ani trápny a priehľadný trik „jeho“ poslancov s anonymným listom, ktorého dikcia je však totálne matovičovská. Nepresadil ani zmenu počtu ministerstiev, takže nakoniec mu ostalo len ministerstvo, ktoré vôbec nechcel a na vedenie ktorého nemá žiadne kompetencie, teda ministerstvo financií.

Jeho porážka by sa nám dnes mohla zdať ako totálna a dokonalá a v istom zmysle to aj platí. Fatálnym zlyhaním na poste premiéra sa doživotne diskvalifikoval z možnosti zastávať tento post. Matovičove budúce politické perspektívy sú po ostatnom dramatickom víkende zásadné limitované, to však neznamená, že v politike povedal posledné slovo. Už dnes je jasné, a ľudia z jeho okolia to už aj signalizujú, že v najbližších mesiacoch bude robiť všetko pre to, aby svoje hlboké verejné pokorenie svojim politickým partnerom oplatil aj s úrokmi. Ako extrémne pomstychtivý človek má na to dnes v pozícii ministra financií obrovské nástroje. Príprava budúcoročného rozpočtu bude teda zrejme ďalšou politickou drámou. Svoju neľúbosť či priam pomstu bude môcť pri plánovaní rozpočtu veľmi zásadne zrealizovať. Je preto viac než pravdepodobné, že v septembri sa dočkáme repete vládnej či koaličnej krízy. Zároveň skutočnosť, že ostáva vo vláde a bude dýchať inak krajne submisívnemu premiérovi Eduardovi Hegerovi na krk, nedáva veľkú perspektívu na bezproblémové fungovanie koalície.

Najrizikovejším faktorom rekonštruovanej koalície je však skutočnosť, že vo vláde ostáva aj Matovičov hlavný rival Richard Sulík. Na rozdiel od minulosti budú mať teraz vo vláde kolegiálne, nie subordinačné postavenie, takže „generátor konfliktov“ sa z vlády nikam nepresunie.

O budúcej perspektíve vlády veľa napovie schopnosť či neschopnosť nového premiéra Eduarda Hegera politicky sa od Igora Matoviča emancipovať a jeho schopnosť budovať si vlastné mocenské postavenie. Ako premiér bude mať všetky tromfy vo svojich rukách. Neporovnateľne vyššia sociálna inteligencia je tiež argumentom v jeho prospech. V jeho neprospech, naopak, hovorí jeho zjavná neschopnosť oponovať svojmu straníckemu šéfovi. História takýchto neprirodzených kohabitácií nám však jasne naznačuje, že nemajú dlhšie trvanie. Ako vieme, krachom sa skončil politický vzťah premiérky Ivety Radičovej a predsedu ich strany Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu, ktorý v jej vláde zastaval post ministra zahraničia. Ešte vypuklejšie to bolo vidieť na vzťahu Roberta Fica, šéf strany SMER-SD, a premiéra Petra Pellegriniho. Keďže Peter Pellegrini mal silné osobné politické ambície, nemohlo to dopadnúť inak ako štiepením strany. V tomto zmysle sa zdá, že Eduard Heger nebude mať dostatočnú guráž, je však možné, že extrémne škriepna a deštruktívna povaha jeho straníckeho šéfa Igora Matoviča ho k politickej emancipácii priam donúti.

Myslieť si, že touto rošádou sa hlboká vládna kríza raz a nadobro skončí, je veľmi naivné. Skôr možno predpokladať, že je to len time out a v septembri sa kríza znova vráti. A možno ešte s podstatne fatálnejšími dôsledkami.

