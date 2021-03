Ruský expert: Rosatom si hlavu z tendru na dostavbu Dukovan nedělá

K dnešnímu dni jsou ve hře celkem čtyři potenciální účastníci, včetně Rosatomu. Čínská společnost China General Nuclear Power byla hozena přes palubu. Vybraní uchazeči musí do konce listopadu předložit souhrn svých bezpečnostních požadavcích. Jaké záruky může Rosatom zapsat do bezpečnostního dotazníku, který spolu s dalšími možnými účastníky soutěže obdrží od českého zadavatele? K celé věci se pro Sputnik vyjádřil Stanislav Mitrachovič, hlavní expert z ruského Fondu národní energetické bezpečnosti a Finanční akademie při ruské vládě, a to následovně:

Rosatom má oproti konkurenci zjevné výhody, pokud jde o bezpečnostní záruky, jelikož jsou Dukovany postaveny podle sovětského průmyslového designu a palivo je do něj dodáváno z Ruska. Je to naše technologie – kdo ji tedy může znát lépe než Rusové?

Ano, v minulosti byly případy, kdy se Američané pokoušeli dodávat České republice „kopii“ našeho atomového paliva, ale moc se jim to nepodařilo. Společnost Westinghouse má ve Švédsku továrnu, která vyrábí palivo pro jaderné elektrárny sovětského průmyslového designu. Všichni dobře víme, že takové palivo bylo dodáváno do České republiky, a proto v jaderných elektrárnách vznikaly technické problémy.

Nemám nic proti technologiím a procesům výroby analogů paliv. Samotné Rusko vstupuje na trh s jaderným palivem a snaží se jej dodávat do zemí, v nichž jaderné elektrárny fungují podle návrhu někoho jiného. Například, máme takové palivo TVS-KVADRAT, které lze použít až na 100 reaktorech v EU a USA. TVS-KVADRAT je projekt ruského paliva pro jaderné elektrárny západního designu. To v podstatě znamená, že se snažíme dělat totéž, o co se snaží Američané v České republice. Toto je forma mezinárodní soutěže. Ale… Pokud bych stál v čele jaderné elektrárny nebo jaderného průmyslu v České republice, pak bych dal přednost v práci těm, kteří tuto stanici navrhli a postavili. Takové řešení je totiž nejlogičtější a nejbezpečnější.

To však není vše. Domnívám se, že by Češi měli vzít v potaz také fakt, že je Rusko nyní lídrem v exportních jaderných projektech. Nikdo dnes nemá tak velké portfolio zakázek jako Rosatom. Společnost Westinghouse prošla bankrotem a zakázky má nyní omezené. I francouzská EDF má méně objednávek než my. Rosatom buduje jaderné elektrárny ve Finsku, v Maďarsku, Indii, Bělorusku a dalších zemích. Náš koncern má obrovské zkušenosti a vynikající bezpečnostní „airbag“, přičemž ekonomické podmínky jsou vždy příznivější než u konkurence. Nicméně to, o čem mluvím, není pro odborníky žádnou novinkou.

Spoustu lidí v České republice však do rozpaků neuvádí bezpečnost jaderného zařízení jako taková, ale spíše problém národní bezpečnosti a politické závislosti na státu, který toto zařízení buduje. Jak bylo uvedeno na tiskové konferenci po pondělním zasedání vlády, bude se konat bezpečnostní posouzení čtyř uchazečů na dostavbu Dukovan. Jak víme, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nazývá účast Rosatomu v tendru za nepřípustnou. Kolik je v tom politiky a kolik rozumných obav?

Nejprve se zaměřme na dodávky plynu. Ano, s Českou republikou u nás v této oblasti existuje vzájemná závislost a vzájemný prospěch. Připomenu, že nedávno zprovozněný 150kilometrový plynovod v České republice, který je napojen na německou hlavní linku EUGAL, je pozemním rozšířením plynovodu Nord Stream 2.

Česká republika bude přes své území pumpovat plyn a bude na tom vydělávat, to znamená, že ve skutečnosti pokryje náklady na nákup plynu. Je to výhodné nebo ne? Rozhodně ano. Přispívá to ke sbližování zemí v jiných oblastech, včetně jaderné energie? Odpověď zní ano. Zjevně to však nevyhovuje všem v zemi našich partnerů.

Politika není sprosté slovo, je to boj o strategická rozhodnutí. Samozřejmě, pokud si země vybere protistranu, dodavatele pro stavbu jaderné elektrárny, pak učiní také politické rozhodnutí. Pokud Rosatom zvítězí ve výběrovém řízení na Dukovany, tak to samozřejmě více propojí Rusko a Českou republiku. To znamená, že poroste vzájemný obchod, vědecká a technická výměna a obecně se zlepší vztahy mezi zeměmi. Pro někoho jsou takové vyhlídky děsivé, já si ale například myslím, že jsou vynikající!

Bylo také oznámeno, že čtyři účastníci tendru od Prahy obdrží bezpečnostní dotazník. Jedná se o normální proceduru před tendrem?

Ano, takový požadavek, pokud mluvíme o bezpečnosti budované jednotky, je srozumitelný a běžný: budoucí dodavatel musí přesvědčit zákazníka, že objekt obdrží s vysokou mírou bezpečnosti. Rosatompodobné záruky vždy vyjednává s partnerem, ať už s běloruskými úřady, tureckými úřady nebo s jakýmkoli jiným zákazníkem. Je jasné, že nikdo neposkytuje 100% záruku, dochází k excesům. Teď nemluvím o velkých nehodách, jako je ta ve Fukušimě. Mluvím o velmi minimálních, které nejsou považovány za nebezpečné pro radiační pozadí.

Rosatom není o nic horší, dokonce je lepší než mnozí. Dnes může poskytnout záruky bezpečnosti jaderných elektráren, které buduje. Nové ruské reaktory, které jsou v současné době ve výstavbě, mají vysoký stupeň ochrany. Například na Leningradské jaderné elektrárně byl právě uveden do komerčního provozu energoblok č. 6 L s reaktorem VVER-1200. VVER, tedy tlakovodní reaktor, je nejbezpečnějším a nejspolehlivějším na světě. Jaderné palivo a voda, kterou ohřívá, jsou zcela izolovány od ostatních systémů.

Čeští ekologové se domnívají, že je nutné přehodnotit celou energetickou budoucnost země, a že je žádoucí zvolit cestu bez jaderných elektráren. Co si myslíte o zelené alternativě pro Českou republiku?

Domnívám se, že budoucnost spočívá v kombinaci různých zdrojů energie. Na zelenou alternativu budou moci úplně přejít pouze země jako bohaté Dánsko. I když mluvíme o blízké budoucnosti, nepůjde o Německu, kde již téměř 40 % spotřeby elektřiny zajišťují obnovitelné zdroje energie, zatímco v České republice je to jen 14%. Otázka je jednoduchá – jste připraveni na vyšší odpočty elektřiny nebo ne? Německo se rozhodlo pro aktivní rozvoj obnovitelné energie, zkrátka si to může dovolit. Obyvatelé se smíří s vysokými cenami elektřiny. Pokud to srovnáme s ekonomicky slabými evropskými zeměmi (například s Rumunskem), ceny se liší jen občas. Stručně řečeno, to, co si mohou dovolit bohatí Němci nebo, například, Dánové, si nutně nemusí dovolit jejich sousedé

V Polsku, kde nejsou žádné jaderné elektrárny, spoléhají na uhlí. A navzdory všem pokusům Evropské komise a německých politiků donutit Poláky, aby se vzdali uhlí, tak zatím neučinili. Každý to má jinak. Francouzi obecně vyrábějí až 80 % své elektřiny v jaderných elektrárnách. Britové budují novou jadernou elektrárnu Hinkley Point s využitím čínských půjček a francouzských technologií. Pro Čechy je vývoj atomové generace v dohledné dekádě správným a racionálním řešením.

Mimochodem, v jaderné energetice se technologie zlepšují. Není tedy vyloučeno, že například za 30 let bude mít jaderná energetika novou konkurenceschopnou technologii, která třeba umožní opětovné použití vyhořelého jaderného paliva v reaktorech na rychlých neutronech. Jedním slovem, jaderná energetika má obrovský potenciál. A pokud Česká republika nepodlehne nějakému velkému tlaku ze strany evropských byrokratů, pokud ponechá dvě stávající jaderné elektrárny jako základní generaci a přidá k ní teplo a plyn, pak tím jenom získá.

Znovu tedy opakuji, bylo by absurdní, aby tato země očekávala, že obnovitelné zdroje energie zcela nahradí alespoň uhelné elektrárny a teplárny. Podle mých odhadů bude jaderná energetika v České republice hrát významnou roli ještě nejméně půl století.

