USA opět chtějí všechny učit žít. Zvlášť to platí pro Rusko a Čínu

Což, nápad nové washingtonské administrativy není špatný, myšlenka podobné akce je velmi vtipná, poněvadž má za cíl nechytit dva, ale hned celou desítku zajíců.

Téma klimatu umožní demokratům zdůraznit rozdíl s politikou předcházejícího prezidenta, který všemožně vyjadřoval opovržení nad ekologickými problémy. Po návratu USA do Pařížské dohody o klimatu, ze které vystoupil Trump, bude mít Joe Biden na summitu možnost ukázat, že USA jsou připraveny kráčet dál a znovu se chopit v této otázce úlohy světového lídra.

Ale z klimatické problematiky se již dávno stala pouta, s jejichž pomocí se Američané a Evropané snaží zadržet rozvoj svých konkurentů, jak ekonomických, tak geopolitických. Navíc v současném světě, kde Západ rychle přichází o vedoucí postavení, zůstalo téma ekologie jedním z mála, v němž má zatím monopol, a jako následek se toho snaží maximálně využít.

V roce 2023 EU například plánuje zavést uhlovodíkovou daň z importované produkce s velkým výronem skleníkových plynů. Patří k tomu mezi jiné ropa, plyn, kovy, hnojiva, cement, zkrátka značná část ruského exportu, což vážně ohrozí místní výrobce.

Ale kromě globálních dlouhodobých aspektů má připravovaný summit také ty akutní, ze kterých se Bílý dům snaží získat maximální výhodu.

Ruský a čínský prezidenti dostali pozvání na summit ve chvíli, kdy se nejen vztahy obou zemí se Západem nacházejí na nejnižším bodu za mnoho desetiletí, ale také ve chvíli, kdy dochází k obrovským špatným změnám v mezinárodních vztazích vůbec, když se transformují představy o tom, co je v nich přípustné, slušné a možné.

Není nic zvláštního na tom, že mezi státy existují tvrdé třenice v jedněch otázkách a produktivní spolupráce v jiných. Naopak je to celkem normální. Jenže to, co se děje dnes, daleko přesahuje rámec staletých tradic. Ruský ministr zahraničí v komentáři k posledním událostem řekl, že se na Západě prostě „odnaučili používat klasickou diplomacii“, která znamená „umění se navzájem poslouchat a umění nacházet rovnováhu zájmů“.

A když podivuhodná prohlášení Joea Bidena o ruském prezidentovi v jeho rozhovoru se dají jakžtakž vysvětlit individuálními vlastnostmi amerického prezidenta, pak porušení protokolu a nezastřené sprostoty ministra zahraničí USA na adresu Číny během bilaterální schůzky v Anchorage se nedají zhodnotit jinak než záměrná politika Washingtonu.

Pro Čínu je to tím spíš nepříjemné, že vkládala do nástupu nového prezidenta USA jisté naděje na zrušení, nebo aspoň zmírnění protičínského kursu předcházejícího prezidenta. Také samotný Joe Biden mluvil o záměru zříct se Trumpovy záliby v konfliktech a zahájit ve vztazích s Pekingem „největší konkurenci“.

Zatím se situace pouze zhoršila. Přičemž, pokud Trump hrál hlavně v ekonomickém prostoru, zejména šlo o ochranná cla na čínské zboží, pak demokraté se dostali ke svému oblíbenému koníčku jediné správné ideologie a zase se snaží učit ostatní demokracii, lidským právům a ekologické zodpovědnosti.

Čína byla zahrnuta novou vlnou obvinění, hlavně na ujgurské téma. Peking nezůstává dlužen, v důsledku čehož přichází vlna nových vzájemných sankcí. USA označily jako obvykle odvetné čínské sankce za neodůvodněné. Přičemž nejtěžší následky nehrozí ani tak úředním osobám, jako spíš značkám, které podpořily protičínskou kampaň. H&M, Nike a Adidas jsou na pokraji ztráty obrovského trhu.

Organizovaný klimatický summit přijde Washingtonu vhod také proto, že ochrana životního prostředí patří k základním hodnotám a klišé liberální globalistické ideologie a zajišťuje dodatečné páky vlivu na oponenty. Pozváním na summit se administrativa USA tedy snaží vytvořit pro ruskou a čínskou vládu naprosto nevýhodnou situaci.

Když Putin a Si budou konferenci ignorovat, bude je možné obvinit z nezodpovědnosti, opovržení zájmy lidstva a vlastních zemí a také ze zbabělosti, protože prý neriskli se zúčastnit dané schůzky jen proto, že ji svolaly USA.

Když se ale ruský a čínský lídr zúčastní summitu, pak Američané nepochybně udělají všechno možné, aby ukázali vlastní převahu a dokonce vytvořili jisté situace ponižující Moskvu a Peking.

Po skandálních jednáních na Aljašce se prostě nedá počítat s tím, že USA budou dodržovat diplomatický protokol, tím spíš, že formát online s živým přenosem poskytne Washingtonu jako organizátorovi spoustu možností pro sprosté kousky.

Jenže USA zapomněly ve svém chytrém plánu na jeden velmi důležitý aspekt. Svými posledními aktivitami dosáhl Západ upevnění svazku mezi Ruskem a Čínou. Nedávná návštěva Sergeje Lavrova v Číně to ukázala maximálně jasně.

Takže Rusko a Čína budou čelit jakýmkoli intrikám a léčkám Washingtonu společně, následkem čehož budou nepříjemná překvapení pro samotné Američany.

