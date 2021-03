„Nečekaný obrat.“ Hypersonické rakety budou rozmístěny v Tichém oceáně

Pomocí tří zdokonalených Zumwaltů (z nichž dva už byly zařazeny do výzbroje a třetí se zkouší) hodlá Washington vyvíjet nátlak na pravděpodobné nepřátele ve světovém oceáně.

Dlouhé hledání

Epopej s volbou zbraní pro Zumwalty trvá už přes deset let. Původně konstruktéři sázeli na dělostřelectvo. Předpokládalo se namontovat na každou loď dvě elektromagnetická děla (railguny). Tento projekt byl ale odsouzen k nezdaru, protože by tato zbraň spotřebovala celý výkon palubních generátorů. Torpédoborec s railgunem by se fakticky změnil v plovoucí lafetu pro elektromagnetické dělo a byl by „odpojován od elektrické sítě“ po každém výstřelu. Později byly zvoleny dva 155milimetrové kanóny AGS s netradičním aktivně-reaktivním schématem a dostřelem až 148 kilometrů. Jejich střely LRLAP jsou podle slov vývojářů z koncernu Lockheed Martin tak přesné, že mohou „zasáhnout cíl v kaňonech pobřežních měst s minimální vedlejší škodou“. To by bylo dobré, jenomže cena jednoho kusu munice přesahuje 800 tisíc dolarů. Projekt se stával stále nákladnějším, počet naplánovaných Zumwaltů se snižoval, a to velmi znepokojovalo velení amerického vojenského námořnictva. Supertorpédoborce neměly v podstatě zbraň, která by ospravedlňovala jejich existenci. Osmdesát Tomahawků ve vertikálních šachtách je trochu málo pro lodě, z nichž stojí každá čtyři miliardy dolarů. Pro srovnání křižník třídy Ticonderoga schopný nést až 122 okřídlených raket stojí asi jednu miliardu.

Řešení napověděly Rusko a Čína, které aktivně rozvíjejí hypersonické technologie. Američané hodlají už do konce tohoto roku uskutečnit zkušební start superrychlé rakety mořské dislokace IRCPS (Intermediate Range Conventional Prompt Strike – rychlý konvenční útok na střední vzdálenost). Nosiči těchto raket se měly stát víceúčelové atomové ponorky třídy Virginia páté série s dodatečnou raketovou sekcí Virginia Payload Module, teď se ale pro ně adaptují také Zumwalty. IRCPS bude námořní verzí pozemního komplexu LHRW. Rychlost přes 5 Ma. Dostřel podle odhadů odborníků tři až čtyři tisíce kilometrů. Před konstruktéry vyvstala otázka, jak mají rozmístit perspektivní rakety v Zumwaltech. Bylo oznámeno, že jejich vertikální odpalovací zařízení, i když jsou větší, než vertikální odpalovací zařízení Mk 41, která jsou pro americké námořnictvo standardní, mohou používat munici o průměru až 28 palců (71,12 cm), zatímco IRCPS má průměr nejméně 30 palců. Uvažuje se o několika variantách konstrukce. Zvětšená odpalovací zařízení se mohou namontovat na místo 155milimetrových kanónů AGS, jejichž střely jsou pro Pentagon příliš drahé.

Zadržet Čínu

Podle názoru amerického vojenského velení se Zumwalty s hypersonickými raketami změní z lodí bez účelu a úkolu na efektivní prostředky zadržování. Málo viditelné, vybavené superrychlými dalekonosnými zbraněmi a nacpané tou nejmodernější elektronikou, budou skutečně vážnou hrozbou pro jakéhokoli pravděpodobného nepřítele. Podle názoru mnoha odborníků zahájil Washington modernizaci Zumwaltů především kvůli Číně.

„Tyto lodě bude nejlepší využívat v západní části Tichého oceánu,“ říká vědecký pracovník s Pentagonem spojeného analytického střediska Hudson Institute Bryan Clark. „V tomto případě mohou zasahovat cíle na čínském území a zůstávat přitom málo zranitelnými pro nepřátelské rakety. Důležité je ale něco jiného. Ponorka s hypersonickými raketami se dá těžko zachytit a torpédoborec je možné sledovat. Mění ho to v mohutný činitel zadržování a zastrašování nepřítele. Čínské úřady si to desetkrát rozmyslí, když uvidí nedaleko svých břehů tyto lodě,“ dodal.

Podle Clarkova názoru tři torpédoborce úplně stačí k neustálému hlídkování v blízkosti územních vod Číny. Jeden je na moři, druhý se připravuje na plavbu, třetí se obsluhuje nebo opravuje. Bude-li třeba, vpluje loď do Jihočínského moře a vystřelí na cíle v ČLR. Anebo samotnou svou přítomností udělá Peking ústupnějším.

Lasery a drony

Uvažuje se i o jiných variantách bojového využití Zumwaltů. Odborníci podotýkají, že USA mají dostatek lodí s okřídlenými raketami a že hypersonickými raketami by bylo lepší vybavit nové ponorky a perspektivní „torpédoborec budoucnosti“ DDG(X). A zároveň díky výkonné pohonné jednotce mohou Zumwalty nést zbraně, které neunesou jiné lodě. Admirál Vojenského námořnictva USA Mike Gilday novinářům oznámil, že na torpédoborce mohou být namontovány laserové zbraně. Pak se změní Zumwalty na lodě protivzdušné obrany a budou chránit loďstvo před hrozbou ze vzduchu.

Další koncepce předpokládá využití těchto lodí jako „torpédoborců převahy na moři“ (Maritime Dominance Destroyer). V tomto případě budou Zumwalty prakticky odzbrojeny a bude na ně instalován bojový informační a řídicí systém Aegis, který je pro americké hladinové lodě standardním. Podle názoru šéfa obranné poradenské agentury The FerryBridge Group Bryana McGratha se podobné torpédoborce stanou velitelskými stanovišti pro vzdušné a mořské bezpilotní platformy.

Už v příštím měsíci bude tato koncepce vyzkoušena v praxi. Tichomořská flotila USA uspořádá rozsáhlá cvičení za použití dronů. Celkovým řízením vyčleněných sil a prostředků je pověřen v pořadí druhý Zumwalt – torpédoborec Michael Monsoor. Bude-li tato koncepce schválena, dostane americké vojenské námořnictvo univerzální málo viditelnou loď schopnou plnit široký okruh úkolů díky celé letce dronů různého určení.

© AP Photo / Robert F. Bukaty Americký torpédoborec USS Michael Monsoor

Připomeneme, že program výstavby perspektivních torpédoborců byl zahájen v roce 2007, kdy Kongres vyčlenil 2,6 miliardy dolarů na výstavbu prvních dvou Zumwaltů. Americké vojenské námořnictvo počítalo s tím, že dostane 32 lodí této třídy za maximálně 40 miliard. Cena lodí tohoto projektu však začala růst astronomickým tempem, jakmile se pokusili američtí inženýři vyhovět vysokým požadavkům vojáků. Objednávku snížily nejdříve na 24 torpédoborců, pak na sedm. V konečném důsledku v roce 2008 námořnictvo rozhodlo, že se omezí na pouhé tři lodě. Podle nejnovější informace stála každá z nich státní pokladnu 4,4 miliardy dolarů.

