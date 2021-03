Evropská národnost? Je to zrada českého národa

Myslíte, že problémy s elektronickým formulářem je jediná kontroverze, která postihne sčítání? Tak to se hluboce mýlíte. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny a tak se různí političtí filutové činí. Třeba Piráti.

„Národnost? EVROPSKÁ! Připojte se s námi ke sčítání lidu a do kolonky národnost uveďte hrdě: EVROPSKÁ!" To napsal na Facebooku europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa. Citace je přesná, evropský politik se nebojí zmáčknout Caps Lock, když jde o důležitou věc.

Europoslanec si vysloužil za svou lásku k evropanství něco přes 300 lajků a skoro tisíc smajlíků s výsměchem. S eurohujerskou výzvou Peksa viditelně neuspěl. Problém tkví v něčem jiném.

Piráti, alespoň to ukazují současné průzkumy, mají velkou šanci porazit hnutí ANO premiéra Andreje Babiše v nadcházejících sněmovních volbách. A jelikož je Peksa garantem zahraničního týmu Pirátů, může se stát, že bude příštím ministrem zahraničí. A to pak ta láska k evropské národnosti dostává jiný rozměr, že?

A co je vůbec ta evropská národnost? Evropská unie není federací. V unii se národní státy dobrovolně nerozpustily, i když by si to tam v Bruselu přáli. Jednotná unijní identita neexistuje. Naše kulturní kořeny a historické zkušenosti jen stěží nachází shodné body s Poláky a vůbec se neprotínají s Portugalci nebo Finy.

Evropská národnost je umělý výtvor nerespektující dějinný vývoj evropských států, které bojovaly za svou suverenitu. Evropská národnost tuto suverenitu odjímá. Češi jsou Evropané, ale především jsou Češi. Naopak to nefunguje.

O evropské národnosti Sputnik hovořil se známou advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.

„Jsem ze staré školy, a pojmy národ a národnost vnímám a nakládám s nimi s vážností, kterou si zaslouží. Proto odmítám jejich zlehčování až bagatelizaci v tom smyslu, že „je přece jedno, co do kolonky národnost vyplníme“. Třeba i národnost vymyšlenou a neexistující, jako je ona evropská. Národnost stojí na pěti pilířích – národní historie, historické území, společná kultura, občanská sounáležitost a společný jazyk. Umělý stát tedy sice vzniknout může, ale umělý národ nikdy.

Národ je otázka vnímání srdcem. Pokud někteří politikové vyzývají k tomu, aby lidé vyplňovali do kolonky národnost evropská, tak jednak zapomněli na svůj slib, kde slibují věrnost České republice, tedy jako by tento slib odvolali, jednak tím říkají – českou národností pohrdáme, není nám dost dobrá, my máme ve svém srdci národnost evropskou. Tedy národnost, která logicky nemůže existovat. Jedná se tedy o pouhé teatrální gesto, které je ale ve své podstatě velmi nebezpečné," říká expertka.

Je za tím politický kalkul nebo záměrná urážka české národnosti?

„Odpovím jinak. Politický kalkul by mi nevadil, každý má právo se historicky znemožnit, jak uzná za vhodné. Pohrdání českou národností mne naopak velmi uráží, a lidmi, kteří se české národnosti zříkají takto v přímém přenosu, hluboce pohrdám. Zapřít svůj národ je podobné, jako zapřít svou mámu. Je tu ale ještě něco důležitějšího než tyto pocity, nad kterými bychom mohli také mávnout rukou a pomyslet si něco o nezralém mládí. Je to jasný vzkaz, co by tito politikové udělali, kdyby měli tu moc – naše hlavní město by přestala být Praha, přestali bychom rozhodovat sami o sobě, naše území by přestalo být naším územím, zkrátka rozpustili by nás na území Evropy do jedné velké evropské říše, jejíž pravidla bychom museli plně respektovat, a kde by postupně mohlo být otázkou, zda máme právo mluvit česky.

Proto tyto signály vnímám se vší vážností, protože vážné opravdu jsou. Oni politikové nám mezi řádky vlastně říkají, jaké jsou jejich plány. A to, s jakým sebevědomím to říkají, svědčí o tom, že tomu všemu opravdu věří a půjdou za tím. Pro mne je každý politik, který vyplní národnost evropská, navždy nevolitelný," míní držitelka ocenění Právník roku 2019.

Existuje vůbec něco jako evropská národnost?

„To už jsem vlastně odpověděla. Žádná evropská národnost neexistuje. Existuje zde uměle vytvořený útvar Evropská unie, jehož bohulibým cílem byla užší evropská spolupráce mnoha národností, ale kde se nyní prakticky vede boj o to, zda bude či nebude jakási evropská diktatura – od hloupostí po vážné věci – třeba nelegální migraci. Tedy Evropská unie, namísto, aby vystupovala jednotně navenek a bránila sebe samu a své zájmy, což by bylo skvělé, se pere uvnitř sebe sama, a její akční impotence se projevila i při aktuální pandemii covidem, což je naopak tragické. Aby mohla být evropská národnost, musel by tu být evropský národ, a ten pochopitelně na mapě nenajdete.

Od českých politiků proto očekávám, že budou hájit zájmy našeho českého národa, a pokud tuto národnost necítí, a nepřihlásí se k ní, ať položí mandát. Chceme v čele jiné politiky, kteří budou kopat všude, kde se ocitnou, za český národ, ne za onu evropskou byrokratickou mašinerii, která nás chce připravit o národní svébytnost. Přihlášení se k evropské národnosti považuji proto za zradu českého národa," říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

