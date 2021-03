Erik Best: Začal bych se bát, kdybych byl závislý na penězích USA. Biden nechce, aby obyvatelstvo tohle vědělo…

Jak vidíte předvolební situaci v ČR na pozadí epidemie covidu-19? Dokonce i naše opozice je rozpolcena. Různé skupiny ve společnosti i politické strany hledají těžko shodu. Jakou roli zde sehrává SPD? Kromě KSČM je i tato strana jazýčkem na vahách…

Best: Je otázkou, co je opozice. Máme totiž jinou opozici dnes, než jsme měli před covidem. Minulý pátek například část opozice opozicí nebyla, protože se zdržela hlasování a podpořila vládu, která její hlasy ani příliš nepotřebovala.

Také SPD hraje jinou roli teď než dřív. SPD chápe, že tu žádná skutečná opozice vlastně není, a tak se snaží od ostatních opozičních stran odpoutat. Figuruje tudíž jako fakticky jediná strana v opozici a jako taková hlasuje proti nouzovému stavu. Politicky snad souhlasí s vládou, pokud jde o důchodce, platy atd., vymezuje se však proti tomu, jak vláda řídí covidovou politiku. U komunistů je evidentní, že se snaží získat nějaké výhody, a to je pochopitelné. Ve hře je například dostavba Dukovan Rosatomem.

A celkově sílí protestní hlasy občanů, nespokojených s vládními proticovidovými opatřeními. V situaci před volbami jsou takové hlasy k dispozici. Je zvláštní, že bývalá tzv. demokratická opozice se ani nesnaží tyto hlasy získat. Covid je stále určitou neznámou, která může preferencemi ještě výrazně zamíchat. Je docela možné, že díky vakcíně bude už v září z hlediska epidemie všechno růžové. Pak se už politici nebudou moci vymlouvat na covid. Těžko odhadovat, jestli s tím Babiš počítá. Zatím to ale vypadá, že se příliš nesnaží získat voliče, kteří jsou proti vládní covidové politice.

Babišův kabinet se jevil jako zdatný v ekonomice. Pak ale přišel covid a následná opatření. Upřesním: vláda vydala mnoho protichůdných opatření v potírání nemoci covid-19. Máme jeden z nejtvrdších lockdownů, přitom nejhorší smrtnost v přepočtu na milion obyvatel na světě… Uvedu příklad. Andrej Babiš tolikrát mění názor na ruskou vakcínu Sputnik V. Jedná se přitom o vakcínu, jejíž kvality i bezpečnost potvrdil časopis The Lancet. Podobně vláda promrhala prostředky na polní nemocnici v Letňanech, kde se neléčil žádný pacient, zároveň propadly i licence na infrastrukturu této nemocnice, viz rozvod kyslíku apod.

Někdy je těžké rozeznat, co je selhání a co je záměr. Jedna věc je vymýtit covid. Obávám se ale, že vymýcení covidu není skutečným cílem. A pokud to není cíl, potom by bylo dobré ono selhání hodnotit jinak. Celý západní svět řídí boj proti covidu špatně. Přitom máme k dispozici poznatky ze 2000 let dějin epidemiologie. Ale jakoby nám to nebylo nic platné. Cožpak jsme se z minulosti nic nenaučili? Někdy to vypadá, jakoby to byl záměr a nikoli selhání, a o to je to horší.

Vladimír Franta Novinář a politický analytik Erik Best

Řekněme, že situace kolem covidu halí nějaká mlha. I tak bych ale čekal, že premiér-podnikatel Babiš je z byznysu zvyklý postupovat jasně a přehledně. Že by ta politická schválnost byla tudíž až tak prvoplánová? Je stejně tak zarážející postup komunistů. Zdá se mi, že vláda vodí komunisty trochu za nos. Armádě totiž stejně tečou peníze na zbraně, které komunisté prý chtěli použít na boj s covidem… Proč vládu tedy podporují?

Je to možné. Nevíme, na co armáda peníze skutečně použije. Jisté je, že vojáci teď asistují policistům na hranicích okresů. To mně vadí, že vojáci dělají zrovna tuhle práci. Každopádně se domnívám, že komunisté dobře vědí, co chtějí. Sputnik V je jednou z těch věcí. Takže na tom všem pracují a zohledňují i názor voličů. Pochopili, že kdyby byli jen opozicí, vypadali by špatně pro starší občany, jelikož z této skupiny se rekrutují i voliči Babiše. Proto musí s Babišem spolupracovat. Občas ale chtějí, aby to vypadalo tak, že umí dobře reagovat. Chtějí získat další hlasy.

Vláda se už jednou při prodloužení nouzového stavu obešla naprosto bez parlamentu. Navíc během prolongace se systémově nic nezlepšilo. Kdybychom to porovnali s Moskvou: v Rusku hrají divadla, restaurace jsou otevřené, vakcinuje se několika národními vakcínami. Ukázalo se skutečně, že tvrdost lockdownu nemusí být v korelaci se smrtností.

Už jsem to naznačoval. Hledejte za tím vším jen politiku, vůbec ne medicínu. Postup není od začátku založen na medicíně. Někteří epidemiologové i s panem Milanem Kubkem (ČLK) by ve škole propadli, kdyby při zkoušce tvrdili to, co teď podsouvají národu. Je tedy třeba hodnotit věci jinak. Někteří politici chtějí uzavřít podniky. Havlíček i Babiš zatím ne. Tlak je ale obrovský. Tlačí média (ČRo, ČT), tlačí banky. Prominentní vědci podepsali petici, ve které požadují uzavření podniků na 40 dní. Ale neuvádějí se žádné důvody. Je tu jasná snaha odpoutat průmysl od společnosti. Způsobit tím o to větší škody. Není ani jasné, kdy by se ty podniky měly znovu otevřít. Je to nepochopitelné, jak něco takového mohou někteří politici podporovat.

Jaký máte názor na covid obecně? I doktorka Peková, i profesor Flegr, i exministr zdravotnictví Prymula připustili, že se jedná o umělý konstrukt. Vlastně by to potvrzovalo vaše slova.

Já to vidím tak, že neumíme řešit krizové situace. Špatně jsme zvládali i různé krize v minulosti. Nejsme pružní v myšlení, opakujeme stejné chyby. Západ navíc neumí vést své války tak, aby se dalo hovořit o úspěchu. I teď se používá stejný protikrizový mustr. Politici se nesnaží krizi ukončit. Nahrává jim to, že se lidé nebouří. Do toho se nám prolínají finanční a válečné krize s podobným způsobem politického uvažování.

Neumíme dělat správná rozhodnutí a každý to dělá špatně z jiného důvodu. Někdo třeba jen proto, že chce vystupovat v televizi a dále o tom nepřemýšlí. Jiní zase nemají vůli, aby odolali tlakům. Mezitím kvete byznys se zdravotnickým materiálem. A soustředíme se na nesprávné cíle. Zanedlouho se budou muset děti něčím šťourat v nose, aby vůbec mohli chodit do školy. Přitom riziková skupina je úplně jiná.

My to teď máme nastaveno tak, viz Kubkova představa, že se máme starat spíše o kolektiv, nedbáme přitom o jednotlivce. Tím pádem se plamenně brojí pro masové očkování hlava nehlava, ani se neřeší, kdo vakcínu vlastně dostává. Upozorní-li profesor Jiří Beran na to, že u některých lidí může vakcinace způsobit komplikace, naráží na téměř nechápavé reakce. Odkdy je masa důležitější než jeden člověk? Západní tradice by přitom měla ctít lidskou individualitu. Každý jednotlivý život je důležitý. Najednou to má být obráceně? Připomíná mi to stalinskou rétoriku: ztráta jednoho života - tragédie, ztráta mnoha životů – statistika.

V našich nemocnicích zabírají kapacitu někteří nemocní, kteří nemusí v nemocnici vůbec být. Ti, kteří by se tam léčit měli, se do nemocnic nedostanou.

Mimochodem Milan Kubek nazval profesora Berana v televizi dezinformátorem. Vadí to, že profesor Beran hovoří více o tom, jak při onemocnění postupovat než o vládních opatřeních? (CNN Prima NEWS, 28. 3. 2021: Milan Kubek: „Už jsme pochopili, proč je pan profesor hvězdou dezinformačních webů.“)

Kubek na Rádiu Plus řekl, že lidé vezmou vše do svých rukou, pokud se situace nezmění…

Kubek je hlavně zastánce radikálního lockdownu, rád by uzavíral podniky. Je signatářem zmíněné petice akademiků, kde ale nejsou žádná jiná opatření na zvážení. Já to reflektuju tak, že ti, co pochopili, jaká rizika hrozí kvůli uzavřeným podnikům, že ti projeví svou nespokojenost. A nejlepším řešením by byla kolektivní vůle skoncovat s lockdownem.

Musíme analyzovat: kdo je nemocný, odkud pochází, kolik mu je, kolik váží, jaké má jiné zdravotní potíže. Měli bychom vědět, kdo z rizikových lidí kde bydlí, abychom jim pomohli v trasování kontaktů. Má se to dělat s rozmyslem a na základě solidních dat. Je nesmyslné zavřít celou ekonomiku. Velkou chybu jsme udělali loni v březnu. Bylo to částečně také kvůli Číně, kde primárně vypukla velká panika. Teď už máme určitý odstup. Já se na to dívám podobně jako prof. Beran.

Když se testovalo ve fabrikách, pozitivních výsledků bylo asi 1 %. (Časopis Respekt /10. 3. 2021/ se ptá: „Kde jsou nakažení zaměstnanci z firem?“) Podobně tomu bylo na Slovensku při plošném testování populace. Mně osobně tohle fascinuje, vztáhneme-li to k celkové informační kampani o covidu. I toto podporuje vaši reflexi.

Všimněte si, jak reagoval ministr Havlíček, asi ho ty jednoprocentní výsledky vyděsily. Trvá na ještě horečnatějším testování. Já bych naopak plédoval pro to, aby se testy posílaly převážně těm lidem, kteří jsou v ohrožené skupině. Jinak totiž plýtváme miliardami a stovkami tisíci testů na ty, kteří to nepotřebují. Proč bych se já měl testovat 2krát týdně? Jsem zdravý, nejsem starý, nemám kontakt s lidmi z ohrožené skupiny. Mám plýtvat svými i státními penězi? Proč peníze radši nepošleme těm, kdo je potřebují?

Miroslav Kalousek, Václav Klaus ml., Mikuláš Minář, Pavel Novotný… se jakoby stahují z politiky, přitom máme před volbami? Co by mohlo být jejich motivem?

Tito lidé jsou v různých situacích a různé jsou i jejich motivy: Miroslav Kalousek se evidentně snaží zjistit, jestli bude moci kandidovat na prezidenta České republiky. Snaží se zjistit, jestli při změně politického stylu voliči dokáží do dvou let zapomenout na jeho minulost. Když se tak na něj dívám, skoro si myslím, že se mu to může podařit.

Pokud jde o Mináře: asi poznal, že nemá politický talent, že se možná věci vyvíjejí jinak, než jak si předsevzal. Nemyslím si, že kdyby se vrátil, že by udělal kdovíjakou díru do světa. Pak jste zmiňoval Pavla Novotného. Ten řekl, že odchází z ODS. Nevyloučil připojení k jiné straně, prý ale nechce být jedním z politických přeběhlíků. Nenastínil, že by chtěl z politiky zmizet nadobro. S ním bych ještě počítal.

A Václav Klaus mladší? Chápu to tak, že by si jeho otec přál jakousi syntézu SPD a Trikolóry. Ale spolupráci s Tomiem Okamurou si Václav Klaus ml. asi představit neumí, tak odešel, protože Okamura neodejde. SPD má stále „jen“ kolem 10 %. Očekával bych dokonce, že bude mít více vzhledem k odhadovanému počtu nespokojených. Velké procento lidí totiž nemá koho volit. Vše komplikuje covid, vnáší do hry prvek nestability, což může nahrávat Andreji Babišovi. Tady spatřujme jeho důvod pro protahování nouzového stavu. Bez covidu by například opozice mohla být jednotnější. Síla proti Babišovi by narostla.

Současný americký prezident se velmi nelichotivě vyjádřil o Vladimíru Putinovi (17. 3. 2021 na kanálu ABC). Dříve se podobnými slovy o ruském prezidentovi vyjadřoval John McCain, viz Deutsche Welle, 12. ledna 2017. Z 80. let si pamatujeme telemosty mezi USA a SSSR. Putin v tomto smyslu nabídl dialog, vyslyšen nebyl. Jak byste to komentoval?

Západ dělá soustavně špatná rozhodnutí. USA vedou války, Biden začíná používat podobnou terminologii jako Trump, viz koncepce nekonečné války. Covid stojí hodně peněz, které se musejí pumpovat do ekonomiky. Je možné, že nadejde den, kdy dolar už nebude mít takovou sílu. Prezident nechce, aby tohle řadový občan pochopil. Vnímám to, protože jsem mimo Spojené státy. Když tam bydlíte, některé skutečnosti můžete přehlédnout, je těžší to poznat. V analytických diskuzních fórech na ruské televizi o tom hovoří neustále. Když Biden označuje Putina za zabijáka, odpoutává pozornost od skutečných problémů. Zároveň to způsobuje odpoutávání se Ruské federace od USA. Proces se tím urychluje. Proces vzájemného oddalování je však oboustranný.

Rusko-americké vztahy byly v první půli 20. století dobré. Můžeme se o tom přesvědčit v knihách Edgara Snowa – The Pattern of Soviet Power (Američan se dívá na Sovětský svaz) či Josepha E. Daviese – Mission to Moscow (Poslání do Moskvy). Jakýmsi zlomem je rok 1945… V nedávné době se Ruská federace vyrovnala s USA, jde-li o dluh plynoucí z Lend Leasu… Někteří se obávají, že by jaderná tlačítka mohla být zmáčknuta omylem. Je zapomínající a klopýtající Biden obdobou Leonida Brežněva? Západ se bál, že se Brežněv splete a zmáčkne jaderné tlačítko… Co Biden?

Ano, bývali jsme partnery, spojenci… Ptáte-li se, zda jsme v předválečném stavu, nemůžu to vyloučit, ale ani nejsem přesvědčen, že to nyní zašlo až tak daleko. Možné to je. Spíše ale myslím, že se současná tenze promítne do nového rozdělení světa. Biden před měsícem vysvětloval pozici USA, dokonce řekl, že se Amerika svým způsobem stahuje, tedy ve smyslu projekce vojenské síly. Tím ale také přiznává, že diplomacie přichází o určitou výhodu ve vyjednávání. Začal bych se bát, kdybych byl závislý na penězích Spojených států. Američané jistě zredukují financování. Biden nechce, aby obyvatelstvo tohle vědělo, proto zaujímá na jednu stranu postoj konfrontační, na druhou stranu se současně „stahuje“. Výsledkem je jiný typ studené války. Tvrdím však, že USA teď nemají takovou pozici síly, ze které se mohly těšit před nějakými deseti dvaceti lety.

Na závěr, pane Beste, jak se máte? Jak vnímáte život v České republice? Co jste si tu oblíbil. Jak se mění Česko?

Před třiceti lety jsem se rozhodl, že přijedu sem. Nikdy jsem nelitoval. Osobně mě nejvíce těší děti. Proto bych uvítal, aby se děti vrátily do škol a dělaly ty aktivity, které jim z povahy jejich dětství přísluší. Na začátku covidu se říkalo, že virus nejvíce přenáší právě děti, že ty jsou příčinou krize. Tyto proklamace považuji za zločinné, doslova nelidské. Každý rodič to přirozeně určitě chápe. Vlády ve světě jdou proti normální logice. Zde bychom měli trvat na vysvětlení. Chyba ani příčina našich problémů není vůbec v dětech. S dětmi si spojuji veškeré naděje, a i to, nač se těším. Přeji si, aby děti covid neomezoval. Těším se na to, až nás přestane omezovat všechny.

Díky moc za rozhovor.

