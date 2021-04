Sílí požadavek na konec tolerance. Vláda to má nahnuté

Protože oproti slibu vládní kabinet vrátil deset miliard korun resortu obrany. A nesplnil ani slib sloučit Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnu.

Nespokojenost s tolerancí vlády mezi komunisty narůstá již delší dobu. Poslední kapkou se stalo právě pondělní rozhodnutí vlády o vrácení i druhých pěti miliard do rozpočtu armády. Ačkoli snížení armádního rozpočtu o deset miliard, které KSČM prosadila při jednání o státním rozpočtu, není součástí tolerančního patentu, komunisté se cítí podvedeni. Šlo o nepsané ujednání, o kterém věděli všichni, včetně české veřejnosti.

KSČM není součástí vlády, strana jen ukázala státotvornou tvář, aby v době krize naše republika nemusela čelit politické krizi kvůli neschválení státního rozpočtu. Něco za něco nevyšlo. Babiš svůj slib porušil. Jen aby si zachoval tvář a asi i ministra obrany Lubomíra Metnara, který hrozil odchodem z vlády, pokud nedostane peníze, které mu nepatří

KSČM s hnutím ANO uzavřely dohodu o toleranci před třemi lety s důrazem na sedm priorit, komunisté v ní žádali trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů „před zcizením do zahraničních rukou“, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále měl menšinový kabinet, kterému zbývá do voleb půl roku, podle toleranční dohody zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Dohoda umožňuje komunistům přidat se v hlasování proti kabinetu ke stranám, které hlasování vyvolaly. Naplňování toleranční dohody komunisté s premiérem pravidelně hodnotí každý půlrok.

O nekorektním jednání vlády Sputnik hovořil s místopředsedkyní poslaneckého klubu KSČM Miloslavou Vostrou.

„Osobně jsem z rozhodnutí vlády zklamaná. Zejména, když si uvědomím, jak jsou nákupy vojenské techniky procesovány. Tím narážím například na pokutu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci nákupu vrtulníků – půl miliardová pokuta, to není málo, zálohové platby na vojenskou techniku zahraničním zbrojařským firmám, která by měla být dodávána v průběhu příštích let apod. Částka 10 mld. Kč se podle mě mohla využít v této době pandemie, daleko efektivněji a pro občany účelněji. Třeba na nákup vakcín, léků, testů do škol, na kompenzace uzavřeným podnikům, OSVČ a tak bych mohla pokračovat. Na to jsme nechali vládě peníze v rozpočtové rezervě – na „boj“ s Covidem.

Z toho, jak jsem měla možnost s některými našimi členy hovořit, vnímám i jejich rozčarování. Cítí se opravdu podvedeně a sílí požadavek na ukončení tolerance této vládě,“ říká místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru.

Jaké důsledky z toho KSČM vyvodí? Do voleb Poslaneckou sněmovnu čeká ještě nemálo důležitého hlasování…

„Širší vedení KSČM bude ve čtvrtek, tj. 1. 4. 2021, rozhodovat o tom, zda bude vyvoláno tzv. dohadovací řízení v rámci Dohody uzavřené s hnutím ANO o toleranci vlády. Nevylučuji, že toto jednání může skončit vypovězením tolerance této vládě.

Chci upozornit, že však nejde pouze o peníze pro armádu, ale musím připomenout například neplnění uzavřené dohody v bodě zdravotnictví – vytvoření jedné státní zdravotní pojišťovny nebo neochotu schválit náš návrh novely Zákoníku práce, kde požadujeme pět týdnů dovolené, projednávání ústavní ochrany vody také, jak to vypadá, ztratilo prioritu u této vlády. Je toho více a musíme si to rychle vyhodnotit a vydiskutovat náš další postup v rámci KSČM a přijmout rozhodnutí,“ říká paní poslankyně.

Proč vláda preferuje armádu? Česko je v krizi, finanční podporu potřebují třeba živnostníci…

„Toto je otázka spíše pro vládní představitele, vláda své nákupy zdůvodňuje jednak zastaralou technikou a také tím, že musíme plnit své závazky vůči NATO. Nechci zpochybňovat výměnu zastaralé techniky, ale kladu si otázku, zda to musí být v této pandemické době, zda to nelze odložit např. o rok, zda při zadávání zakázek je nutné finančně podporovat zahraniční dodavatele zálohovými platbami a zda by nebylo lepší zapojit více české firmy.

Když už ministerstvo obrany chce za každou cenu realizovat své nákupy, tak alespoň ať co nejvíce peněz zůstane v české ekonomice. Naše ekonomika je opravdu bude potřebovat, zejména v době, kdy budeme nuceni konsolidovat vysoké schodky státního rozpočtu,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Miloslava Vostrá.

