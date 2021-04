Z toho lepšolidi klepne. Černý kůň voleb může jít do příští vlády. Názor

Fascinuje vás boj o první místo v předvolebních průzkumech, drazí čtenáři? Jestli to hnutí ANO Andreje Babiše udrží, nebo ho předběhne koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. Je tu ale ještě jedna volební veličina, která je podobně zajímavá. Nazývá se SPD.

Jsou to ale nervy, co? Bude nám dál vládnout Andrej Babiš, který ani teď, ani na podzim nesestaví většinovou vládu? Nebo všehoschopní Piráti, kteří nabírají preference, ale s dobrozdáním od pana prezidenta Miloše Zemana nemohou počítat?

Sledovat předvolební průzkumy je věru zajímavá činnost. Zejména pro lepšolidi, kteří se jimi opíjí a s radostí sledují pokles preferencí vládního hnutí ANO a vypařování ČSSD z Poslanecké sněmovny.

Mezi těmito vlnami preferencí, které se pro jedny zvedají a pro druhé klesají, stojí ostrůvek, který lepšolidem nahání větší strach než opět vládnoucí Babiš. SPD. Strana je v předvolebních průzkumech zajímavým jevem. Nehne se, a když, tak jedině nahoru.

Podle výzkumné agentury Median má SPD volební potenciál až 14,5 %. A to je už síla. Bez toho, abychom nějak silně fantazírovali, si můžeme představit, že po podzimních volbách bude pan prezident Zeman spíš preferovat vládní koalici ANO s SPD než Pirátů, STANu, ODS, lidovců a TOP 09. Udělejte si zásobu popkornu. Lepšolidi budou při takové vládní konstelaci v médiích hlavního proudu předvádět tanec svatého Víta.

Na tichý úspěch SPD, kterého se obávají lepšolidi, se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Obavy koalice SPOLU z jejího volebního výsledku jsou do značné míry opodstatněné. A nesouvisí pouze s vývojem preferencí SPD, ale s jejími vlastními chybami a s jejím vlastním nesourodým charakterem a vnitřním napětím.

Na rozdíl od koalice Piráti-STAN se v případě koalice SPOLU totiž volební potenciály subjektů, které ji tvoří (ODS, TOP 09, KDU-CSL) nesčítají a neumocňují, ale - naopak – vedou k odlivu voličů, kteří společnou kandidaturu nepřijali, resp. vadí jim, že by svým hlasem podpořily i kandidáty stran, které jsou pro ně nepřijatelné.

A tyto animozity panují ve všech vztazích mezi naprosto všemi subjekty koalice. Mezi ODS a lidovci, mezi ODS a TOP 09 i mezi lidovci a TOP 09, kde jsou i stále živé vzpomínky na dobu, kdy se v roce 2009 TOP 09 od KDU-ČSL oddělila, což mj. způsobilo skutečnost, že se lidovci v roce 2010 vůbec nedostali do Sněmovny.

Jsou zde i věcné rozpory, například v otázce podoby daní, jak jsme viděli nedávno, když se v Parlamentu hlasovalo o zrušení tzv. superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu fyzických osob.

A tak zatímco prostý součet hlasů pro tyto tři strany ve volbách v roce 2017 činil cca 22 % - a totéž platí i o součtu jejich současných preferencí, pokud se zkoumají jednotlivě, pro všechny subjekty zvlášť – preference koalice jako celku se pohybují mezi 16-18 procenty.

Takže jediným výsledkem této spolupráce může být záchrana a zachování přítomnosti TOP 09 a KDU-ČSL ve Sněmovně a oslabení ODS, které samozřejmě i zcela znemožní její ambice, resp. ambice Petra Fialy na premiérský post, a ambice na její případné silné vládní zastoupení. Samozřejmě, včetně té varianty, že slabý výsledek koalice SPOLU může zapříčinit i to, že společně s koalicí Pirátů a STAN nakonec po volbách nedají dohromady více než 100 poslaneckých mandátů a tím pádem ani většinu ve Sněmovně," popisuje situaci expert.

Co stojí za podporou SPD? Kdo a co tvoří to stabilní desetiprocentní jádro?

„Tady můžeme identifikovat více příčin a faktorů: dlouhodobě jasné a čitelné postoje – tvrdý euroskepticismus (v souběhu s množícími se selháními Evropské unie a jejím vrchnostenským a arogantním přístupem vůči zemím střední Evropy), důraz na důležitost národní suverenity, hodnotový konzervatismus, silné sociální cítění v ekonomických záležitostech atd.

Názorově a politicky pevné postoje v přístupu k epidemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením, kdy je mj. jedinou relevantní politickou silou, která v této době hodnověrně hájí ústavnost a základní lidské svobody a práva - a také prostor pro kritické myšlení.

Nepřehlédnutelné pracovní a legislativní aktivity a úspěchy některých představitelů a poslanců hnutí, např. v souvislosti s finanční pomocí živnostníkům, občanům a rodinám postiženým dopady nouzového stavu, kde vyniká zejména poslankyně Lucie Šafránková.

V nejlepším slova smyslu lidovost hnutí SPD a široká síť jeho členů a podporovatelů po celé republice, včetně venkova, o kterou se lze opřít nejen v horké fázi volební kampaně a která pomáhá zajišťovat viditelnost a přítomnost hnutí po celou dobu volebního cyklu mezi lidmi," míní pan Doležal.

Za jakých okolností může podpora SPD růst? K jaké společenské události by muselo dojít? Nebo stačí koronavir?

„Letošní volby budou atypické i v tom smyslu, že mnoho voličů bude i z důvodů epidemie koronaviru a toho, co přinesla či způsobila, hlasovat jinak, než byli tradičně zvyklí. Například to bude platit v případě živnostníků zasažených dopady vládních omezujících opatření, za jejichž zájmy SPD v Parlamentu silně kope. Jinou volbu budou hledat i mnozí zklamaní voliči hnutí ANO a sociální demokracie, pro které může být SPD též alternativou. A mnozí někdejší voliči malých vlasteneckých a národoveckých mimoparlamentních stran a hnutí již také letos budou hlasovat tak, aby jejich hlas už nepropadl. Což je opět šance pro SPD.

Doba je turbulentní a dynamická sama o sobě, ale lze si např. představit, že další významnější růst preferencí pro hnutí SPD by mohl nastat v tom případě, pokud by stát, potažmo Evropská unie, začaly výrazně a hmatatelně podmiňovat přístup lidí k některým službám či aktivitám dokladem o povinném očkování či testování, což není nereálné," říká politolog Tomáš Doležal.

