Opozice na briefingu o Dukovanech nasadila Rusku psí hlavu. Co Pirát Bartoš odpověděl na dotaz Sputniku?

Reportér Sputniku vyslechl briefing předsedů Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k tendru na dostavbu Dukovan. Opozice míní, že ministr Havlíček obešel vládu, když přizval Rusko do tendru a odvolal zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Co Pirát Ivan Bartoš odpověděl na dotaz Sputniku?

Fiala (ODS): Toto je vážná věc. Rusko se pokouší posílit vliv ve střední Evropě. Používá k tomu různé nástroje. Pustit ho do tendru je nebezpečné. Co se dnes děje v Rusku? Navalnyj drží hladovku. Je odsouzen na základě vykonstruovaného procesu poté, co byl předtím otráven. Každý, kdo sem chce pustit ruské firmy, hazarduje s naší bezpečností. To nemůžeme připustit. Proto od nás zaznívá náš hlas.

Na briefingu opozice také znělo: „Za poslední roky nejlevější jaderné bloky dokázali vystavět dodavatelé z Jižní Koreje. Proto kulhá argument, že do bezpečnostního screeningu musíme pustit Rosatom. Ano, cena je pro nás důležitá, ale bezpečnost důležitější.“

„Dostavba jaderné elektrárny u nás by byla drahá, kdyby byla vykoupena bezpečností. Vyzveme A. Babiše, aby byl Karel Havlíček z vlády odvolán. Vyzýváme k tomu, aby do tendru nepouštěla uchazeče z Ruska či Číny. Požadujeme, aby tito zájemci ani nebyli oslovováni. Říkáme to konzistentně několik měsíců. Trváme na tom.“

„V dostavbě chceme pokračovat s firmami, které nepředstavují bezpečnostní riziko pro ČR. Chceme, aby ČR spolupracovala se zeměmi, které nevedou proti nám hybridní útoky, které by se mohly stát ČR partnery. Z toho jasně vyplývá, že nebudeme počítat s firmami, které přichází z Číny…“

Sputnik, dotaz na Piráta Bartoše: Je tady skutečně obava, že by Rosatom vyhrál tendr? Ještě krátký dotaz – domníváte se, že jsme v předválečném stavu s Ruskou federací?

Ivan Baroš (Piráti): „Druhé otázce moc nerozumím. Nemyslím si, že by se vyhlašovala nějaká válka. Bezpečnost je normální parametr řešení, ať stavíte silnici či navrhujete počítačový program. Pokud je parametr bezpečnosti vyhodnocen jako negativní směrem k ruským či čínským dodavatelům, ve strategickém projektu plánovaném na 80 let dopředu, tak to zodpovědný politik nemá opomíjet.“

Bartoš si dále přisadil, že bychom v tomto směru měli závazně dodržovat názor komunity. Říká, že se posuzovaly technické parametry projektu dostavby Dukovan, z čehož vyplývá údajně, že oním řešitelem by neměl být Rosatom.

