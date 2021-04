Češi nepoklekli na podporu BLM, na Západě z toho hysterčí

Kdybychom tento článek zveřejnili prvního dubna, nikdo by nám nevěřil. Ale žijeme ve zvláštní době, která převrací z noh na hlavu. Fotbal není sport, je to pokračování politiky na pažitu. O co jde?

Čeští fotbalisté ve třetím z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa prohráli ve Walesu 0:1 a ve skupině utrpěli deset minut před koncem utkání první porážku. To se ví a je to smůla pro fanoušky českého fotbalu.

Smůla pro naši republiku je skutečnost, že v souvislosti se zápasem se hovoří o triviální věci. Než poprvé zazněla píšťalka rozhodčího, čeští hráči odmítli pokleknout na podporu politického hnutí Black Lives Matter. A na Západě je z toho chytil hysterák.

Všimla si toho britská média, která celou věc navíc spojují s nedávnou aférou okolo obránce pražské Slavie Ondřeje Kúdely, který se rovněž objevil na trávníku v základní sestavě.

„Podle mnohých jde o naprosté pokrytectví,“ komentuje předzápasové vystupování české reprezentace například deník Daily Record. Ten rovněž připomíná, že rozhodnutí českého týmu – nepokleknout – je na hřišti v poslední době k vidění spíše ojediněle.

„Ondřej Kúdela a jeho spoluhráči z České republiky se rozhodli nepokleknout v zápase proti Walesu, ten samý (Kúdela) byl přitom obviněn z rasismu vůči hvězdě Rangers Glenu Kamarovi," upozorňoval po zápase bulvární list The Sun.

Tyto a další publikace se objevily i přesto, že vedení fotbalové reprezentace a česká fotbalová asociace upozorňovali, že se k pokleku nepřipojí. „Český národní tým svoji podporu v boji proti rasismu, ale i dalším projevům nesnášenlivosti, xenofobie nebo antisemitismu, vyjádří poukázáním na nápis UEFA Respect na levém rukávu dresů, odkazující na stejně nazvanou kampaň UEFA, která se těmito tématy zabývá," uvedla česká fotbalová reprezentace v prohlášení před zápasem.

Ale kdo slyší hlas rozumu, když v první řadě jde o spekulování s politickými gesty, které jen okrajově mají něco společného s bojem proti rasismu.

Nejsme v tom sami. Zdravý rozum projevili i naši severní sousedé. Polští fotbalisté v duelu s Anglií před zápasem napodobili český tým a rovněž odmítli pokleknout.

Dnes už nejde kopnout do míče bez povinného politického gesta? O tom Sputnik hovořil s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Přeji našim fotbalistům, aby veškeré tyto nesmyslné politické nátlaky i do budoucna doslova ustáli. Klečení a podobné nesmysly do sportu zkrátka nepatří a my se koneckonců nemusíme nikomu zpovídat. A ačkoli náš tým zápas fakticky nevyhrál, bude to nejspíš poprvé, kdy u lidí za svůj postoj zvítězil. I proto se těším na dobu, kdy bude fotbal opět o sportu," říká politička.

Není škoda a možná až zbytečné, že sport je dnes plný podobných pseudoafér a pseudoskandálů, kdo poklekl a kdo ne?

„Je to škoda. Kdyby bylo na mě, neukazovala bych ani na rukáv s nášivkou Respect, jako to udělali naši fotbalisté. První mezinárodní fotbalový zápas se hrál před 149 lety a 148 let z toho nikdo neklečel.

Mimochodem naše fotbalová asociace kromě podpory UEFA Respect programu propaguje skrze reprezentační tým dlouhodobě celou řadu dalších sociálních programů, od podpory nevidomých, neslyšících, zdravotně a mentálně postižených až po seniorský a veteránský fotbal, stará se mimo jiné i o popularizaci fotbalu v dětských domovech. Je dobré to vědět, ale cílem fotbalu není na to vše poukazovat," míní paní Vachatová.

Anebo by se Česko mělo připojit k trendu BLM, aby byl klid?

„Nemělo. Požadavků bude přibývat a BLM žádný klid ještě nikam nevneslo," říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj Natálie Vachatová.

