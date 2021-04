Bezpečnostní analytik: Chtít nás Rusové vydírat Dukovany, už by to dělali

Proč antiruský humbuk kolem tendru na dostavbu Dukovan? Bezpečnostní analytik Jan Schneider soudí, že za mediální hysterií mohou být ohrožené zájmy lobbistů, ti nesmí Rusy za žádnou cenu pustit do elektrárny. Schneider zmínil také plynovod Nord Stream 2. Podle analytika to v tomto regionu NATO roku 1983 už jednou přehnalo.

Americký diplomat Griffin Rozell pro Seznam Zprávy: „Jakákoli rozhodnutí o tendru v Dukovanech jsou jen na České republice. Zároveň ale naléhavě žádáme českou vládu, aby vedla transparentní výběrové řízení, které má za prioritu národní bezpečnost.“ Antony Blinken na summitu NATO v Bruselu: „Peking a Moskva stále více využívají přístup ke kritickým zdrojům, trhům a technologiím, aby vytvářely nátlak na naše spojence. Nesmíme oddělovat ekonomický nátlak od jiných forem nátlaku.“ Vidíme zde úsilí USA vnutit své zájmy spojencům v Evropě? Mohlo by to potenciálně vést k růstu již napjatých vztahů s Ruskem?

Schneider: Mně připadá, když to tak poslouchám a sleduji, že po vojenskoprůmyslovém komplexu (proti jehož vzrůstu a moci varoval před 60 lety končící americký prezident a generál Eisenhower) nabývá na významu energeticko-průmyslový a farmaceuticko-průmyslový komplex. Teď tu máme synergii těchto dvou nových konkurentů, kteří se spolu s vojáky perou o peníze, kterých není nikdy dost. Začíná být poměrně těsno. I lobbisté se střídají, rvačka přestává mít nejen pravidla, ale i jakoukoli slušnou formu. Pokládám to za typicky orwellovský výrok, abych tedy neurážel Orwella, kdy slyšíme [Američany] říkat – „udělejte to, jak chcete, ale dopadnout to musí tak, jak chceme my“. Připomíná to, jak jednou Karel Velebný krásně pointoval situaci, kdy se nějakého nastávajícího otce ptali, co by si přál, zda chlapečka nebo holčičku, tak odpověď začal obvyklým klišé „to je jedno, hlavně ..“ a místo obvyklého „ať je zdravé“ řekl „..ať je to kluk!“.

Přesně takto mi připomíná výrok Griffina Rozzela situaci, kdy USA tvrdí, že vše má být na jednu stranu transparentní, na druhou stranu se má držet jedině amerických priorit, kteréžto nám USA stanoví… Jakákoli samostatnost, suverenita, zde nehrají roli. Je tu projekce západního zájmu, když nám Západ říká, že Peking a Moskva získávají přístup ke kritickým zdrojům a technologiím. Sám to tak dělá. Pokládám to za velmi nestoudné.

Příkladem anglosaského tlaku na nás je dopis velvyslance Kinga našim poslancům ohledně zdanění mezinárodních korporací. Takto se přece chová protektor. Dokážete si představit tu „hrůzu“, že by se tak třeba choval ruský velvyslanec, resp. že by poslal českým poslancům nějaký „naléhavý“ dopis? Toto Rusové nedělají. Co se týče Číňanů – čínská ambasáda, vím-li, vydává jen tisková sdělení ohledně toho, co se ČLR nelíbí, tzn., dělá přesně tu diplomatickou funkci, již by také plnit měla. Tlačit na poslance, dovolovat si takovéto věci, viz velvyslanec King – to je daleko přes čáru. Takže žádný nátlak ze strany ani Rusů, ani Číňanů nevidím. Mám pocit, že Rusové i ČLR se snaží dodržovat ještě ta klasická pravidla volného trhu, tzn., že se snaží uplatnit kvalitou. Propagují své výrobky, na nikoho při tom [vydíráním] netlačí. Vyzdvihují svou produktivitu, upozorňují třeba, že dokáží vyrobit vakcínu, umí stavět jaderné elektrárny, každý si tedy z takto široké produkce může vybrat.

Ti, kteří se nechali koupit Američany, hrají na to, že potřebují vyloučit konkurenty ze soutěže. Tendr proběhne jistě dle pravidel, ale až poté, co konkurenti vypadnou ze hry. [Nekalé] praktiky vidíme ve výpadech proti plynovodu Nord Stream 2. Na tuto stavbu se již i fyzicky útočí. V prostorech okolo potrubí kladoucí soustavy se objevují válečná plavidla cizích zemí, jejich ponorky… Polské lodě se snaží přímo taranem poškodit potrubí kladoucí loď… Je to opravdu nechutné. Že je z nekalosti osočována druhá strana [Rusko], to svědčí o tom, že protihráči Ruska mají omezený arzenál prostředků, že jim teče do bot, že nemají, s čím by nás přesvědčili, tak se snaží nás přesvědčit ideologickým nátlakem.

Projevuje se tu ještě jedna nechvalná praktika. Konkurenti Ruska proti RF argumentují informacemi z tajných služeb. Jejich materiály ale nikdy nejsou určeny ke zveřejnění, jedná se jen o podklad pro rozhodovací činnost exekutivy. Výroky tajných služeb nejsou trestněprávně přezkoumatelné, tzn., tajné služby si mohou napsat do zpráv, co chtějí, což bylo vidět v roce 2003 před agresí do Iráku, kdy tajné služby kompletně dezinformovaly celý svět. Když chcete znát důvody protiruské rétoriky, většinou se někdo ožene zprávou tajné služby, již ale citovat nelze, jelikož „je to tajné“. Tyto nechvalné praktiky by měl přezkoumat Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), protože lobbisté z řad poslanců a další politici se odvolávají právě na tyto tajné informace, což je však naprosto nekorektní praktika.

Za útok na Irák je mimochodem odpovědna administrativa G. Bushe mladšího; tehdejším předsedou Senátního výboru pro zahraniční vztahy byl právě současný americký prezident Joe Biden (říkám to v kontrastu na jeho výrok o Putinovi, ke kterému Bidena dotlačil novinář ABC George Stephnopoulos; Putin zareagoval velmi zdrženlivě).

Ještě k tomu vojenskoprůmyslovému komplexu, abychom to dokončili: dlouhodobě zde sleduji podivuhodný kolotoč. Navazuje to na výrok Dwighta Eisenhowera, a sice že vojenskoprůmyslový komplex potřebuje všechny lidi vystrašit, resp. aby urval z rozpočtu co nejvíce. Pak ale nastane tragická fáze, kdy jejich řeči vezmou politici vážně a začnou uvažovat o politickém využití vojenské síly. V ten okamžik se role obrací a vojáci začnou politikům vysvětlovat, že nevědí, o čem mluví, že válka je příšerná věc. Někdy se z generálů stanou mírotvorci. Jenže i to má své meze, vojáci si zase vzpomenou, že jsou vojáci, když se začne jednat o rozpočtu. Armáda si pak stojí za tím, že mír je sice krásná věc, ale kdo jej chce, musí být připraven na válku.

Teď jsme zřejmě ve fázi, kdy se západní politici zbláznili a jejich uvažování už je za hranou. Připomíná mi to cvičení NATO z roku 1983 Able Archer 83. Tehdy to NATO přehnalo: nebýt Olega Gordijevského (příslušník KGB, který dlouhodobě pracoval pro britskou MI6), mohlo to dopadnout zle. Gordijevskij varoval Západ, aby raději dal nohu z plynu, protože by opravdu mohl vyvolat válku. Za tuto informaci byl po svém útěku na Západ oceněn i britskou královnou. Zřejmě šlo tehdy o ještě kritičtější okamžik, než byla tzv. kubánská krize. Moc se o tom nemluví, ale parametry jsou podobné. Roku 1983 se cvičení odehrávalo na Baltu.

A co dnes? V oblasti to zase z vojenského hlediska houstne. Přes Slovensko jezdí vojenské konvoje, covid necovid. Teď si myslím, že nastal čas, kdy na jedné straně Biden neví asi, co občas říká, na druhé straně se důraz přesouvá na armádu.

Nicméně zpět k Dukovanům, může tahanice kolem dostavby bloku v Dukovanech vést i třeba k záměrným průtahům, abychom se v ČR nechali natlačit k získávání energie z jiných zdrojů? Hrozí nám do budoucna závažné výpadky v dodávkách elektřiny (blackouty)? Varovným příkladem je jaderná elektrárna v Litvě – EU si vynutila její zavření…

Co se týče záměrného zdržování – vyloučit se to samozřejmě nedá. Myslím, že tahle otázka je tak složitá, že to ani není potřeba nijak zvlášť zdržovat. Možná se dají některé průtahy malinko zvětšit, ale sama věc má tak obtížný průběh, že tam asi není třeba vyvíjet žádné mimořádné aktivity.

Pak je tu konkurence tzv. zelené energetiky, myslím, že je dobře, když se situace s jádrem protahuje. Proč? Tzv. zelená energetika se aspoň zprotiví mnoha lidem. Postupem času totiž vyplyne na povrch, že tam klasicky běží o obrovský byznys. Na druhou stranu v kapitalistické společnosti je všecko byznys. To samo o sobě není zavrženíhodné. Lidé spíše budou překvapeni, zjistí-li, o jak velký byznys se ve skutečnosti jedná. Krom toho se určitě také prokáže nesmyslnost elektromobility obecně. Je to cesta do pekel, mohla by se zhroutit celá energetika. Představte si, kdyby si majitelé elektromobilů začali dobíjet své miláčky v jednu a tutéž dobu…Co se týká této otázky, studoval jsem automobilovou průmyslovku a jsem zastáncem spalovacích motorů, myslím si, že se auta s klasickými motory dají udělat dobře. Co bych ještě tak skousl, jsou hybridní řešení, kde běží spalovací motor ve stacionárním režimu. Výsledkem jsou nejmenší emise, v případě potřeby se dobije baterka. Pokud auta na elektriku pojedou po městě, je to ideální, na dálnici se zapne spalovací motor. Tohle je myslitelné. Celkově zelená řešení mají spoustu dalších záludností. Auta založená pouze na elektrické energii? Představte si, že budou na dálnici v koloně několik hodin, to pak osádky elektromobilů zmrznou. Prostě špatný nápad.

Zpět k otázce. Ptal jste se na průtahy v jaderném řešení. Možná je zdržování paradoxně ku prospěchu, třeba to nakonec bude mít benefit ten, že se nevydáme špatnou cestou. Co se týká blackoutů, ještě těžíme z mohutně dimenzované socialistické rozvodné soustavy. Na rozdíl od jiných zemí jsme na tom docela dobře. Obranu proti blackoutům vidím následně v tom, že se budou dělat úspory. Nelíbí se mi společnosti, které začínají být příliš energeticky náročné. Měli bychom možná trošku přibrzdit, třeba to naši společnost učiní méně přitažlivou pro migranty. Hlavně bychom byli mnohem odolnější vůči všem těmto změnám. Společnosti, které budou vysloveně závislé na energetice a elektrice, na digitalizaci, riskují. Když systém spadne, bude to mít dominový efekt. Nynější společnost je opravdu tak křehká (viz covid atd.), že se tu mohou odehrát společensky nebezpečné, ba kritické situace.

Jde-li o Němce a Rakušany – na jednu stranu vyhoví ekologicky založeným lidem, když protestují proti našim jaderným elektrárnám. Na druhou stranu jsou blaženi, když si elektriku od nás kupují, konkrétně v případě jejího nedostatku… Je to taková schizofrenní pozice. V očích těch, kdo si to umí spočítat, se politici vyloženě ztrapňují. Je to nedospělá pozice.

Firma Westinghouse se prý nepředvedla v Temelíně. Je šance, že zvládne Dukovany? Krom toho již existující dukovanské bloky (typ Voroněž), využívají ruské palivo. To se nakupuje obvykle najednou a na určitou dobu dopředu. Rusové nás zas až tak přes jaderné palivo přece vydírat nemohou. Potažmo neměl by elektrárnu dodělat ten, kdo ji technologicky vyprojektoval?

Blud je to, co pouští z úst někteří zlobbovaní politici. Kdyby nás Rusko chtělo vydírat či tlačit ke zdi, mohlo to udělat již dávno. Dostavba Dukovan v tom nehraje sebemenší roli. Ukazuje se, že Rusové jsou mimořádně spolehliví a kvalitní dodavatelé.

A nejenom to, vstoupili jsme do vojenské aliance, jež prohlásila Rusko za nepřítele, přesto se Rusové chovají ryze kapitalisticky, když nám palivo dodávají. V tomhle případě bych opravdu neviděl sebemenší bezpečnostní riziko. To jsou vylhané věci, pod ideologickým diktátem. Co se týče společnosti Westinghouse, slyšel jsem, že kdyby neměla vojenské zakázky, tak by dávno zkrachovala, protože v jaderné energetice nepředstavuje konkurenci.

Existuje názor, že ruské technologie se mohou do Dukovan dostat skrze západní firmy, které spolupracují s Rosatomem, což nás ve výsledku přijde daleko dráž. Opozice soudí, že lepší je si připlatit, než si zadat s „Rusy“…

Je to trapné, co vám mám povídat. Předpokládají tu bezpečnostní hrozbu, proto bych tento swapový obchod nevyloučil. Vydělali by tu sponzoři, kteří takto radí některým politickým stranám. Ve finále by si daňový poplatník sáhl daleko hlouběji do kapsy. Přišlo by to dráž. Údajné bezpečnostní riziko by stejně odstraněno nebylo. Je to nechutné, trapné. Ani nevím, jak se k tomu dále slušně ještě vyjádřit.

Když slyším formulace o bezpečnostním riziku, běhá mi mráz po zádech. Tohle je vlastně válečnická rétorika…

Je to ona mantra, která se nezdůvodňuje. Je to jedno z novodobých dogmat. Takové dogma se nastolí a „platí“. Maximálně se vždy někdo odvolá na údajná zjištění tajných služeb, která se nesmí zveřejnit „protože jsou tajná“. Nemá smysl se ptát ani proč. Zřejmě se jedná o povšechný blud, dobře zaplacený. Zpravodajské služby neodvádí dobrou práci, pokud je jejich činnost takto mediálně prezentována. Politikové jsou v návaznosti na to nechutní. Již od dob Mnichova si pamatujeme, že leckteří naši politici přivítali Mnichov. Upoutal mě výrok lidovce Jana Bartoška, který Havlíčkovo rozhodnutí zapojit do tendru Rusy přirovnal ke „zvacímu dopisu“ z roku 1968. Já být lidovcem, tak jsem ticho a do minulosti nešťourám. Minulost lidovců by se neměla moc ventilovat.

Václav Klaus v 90. letech jednou poslal lidovce, „ať si jdou zaplavat…“

Měli by být ticho a při zdi. Je vidět, že jim teče do bot. Že se dopouští výroků nehorázných, neodůvodnitelných. Je to politický póvl… Není ani důvod vyřazovat ČLR. Havlíček se zachoval jako kapitalista, jako příznivec volného trhu. Já naprosto schvaluji tohle stanovisko přizvání Rusů...

Z hysterické reakce vidím, že ve vzduchu jsou obrovské peníze, někteří lidé vzali už zálohu na to, že to dopadne podle představ těch, kteří to platí. Teď začínají hysterčit, protože vidí, že jim ujíždí půda pod nohama a nedej bože budou muset zálohy vrátit. Nevím, jak to chodí v této branži. Hysterie svědčí asi o tom, že jdeme dobrou cestou. Vicepremiér Havlíček tím, že obeslal bezpečnostním dotazníkem i Rusy, nasadil vysoko laťku, což je dobré pro kvalitu. Určitě se to promítne do výsledného produktu. V tomhle bodě, přiznám se, panu Havlíčkovi tleskám.

Mohlo by jít třeba o Havlíčkův pokus tlačení ceny dolů, tím že přizve Rusy? Zní hlasy, že Havlíček má být odvolán…

Přiznám se, že mě vicepremiér příjemně překvapil přizváním Rusů. Nečekal jsem, že mě takto překvapí. Konkurenti Rusů půjdou dolů s cenou, nebudou moci konkurovat kvalitou. Tím pádem vznikne tlak i na ruskou stranu, aby sama šla s cenou dolů. Všestranně je to prospěšné. Aby si vláda obrazně nevykoledovala být postavena před popravčí zeď (metafora, pozn.), měla by zajistit tzv. cost-benefit analýzu (CBA): zvážení kladů a záporů. Měla by zvážit nabízející se kvalitu a cenu. Ukazuje se, že to nejlevnější nemusí být nejkvalitnější. Když si vezmete laciné řeči populistických politiků, nebývají nejkvalitnější. Naopak bývají nejhorší. Za kvalitu je třeba si připlatit. Obojí musí být v rovnováze. Musí tu být prostředí, kde je možno srovnávat technologie, kdo jak výkonné bloky v minulosti dělal. Jsou tu i ti, kteří nabízí něco, co v minulosti nedělali…

Na tiskovce opozice stran Dukovan zaznělo, že nejlevnější nabídku mají Jihokorejci.

Zajímavě předtím mluvila ředitelka Drábová. V podstatě neprojevila preference vůči americké či francouzské firmě, zmínila Jihokorejce, což je zajímavé. Pokud tam budou i Jihokorejci, pak výběr určitě bude celkově velmi kvalitní.

Trochu futurologie – jak se díváte na fúzní reaktory? Jakou roli v tom hrají Rusové? Co je pravda o tom, že Rusko vyřešilo mini reaktory pohánějící jeho zbraňové systémy? Nebylo by lepší spolupracovat i s Ruskem, abychom získali povědomí o nových postupech/možnostech v nukleárním odvětví?

Považuju to za věrohodné, že se nejedná o propagandu. Třeba Američané už desítky let používají ruské raketové motory. USA je závislá na ruských raketových technologiích. Rusové jsou dobří v technologiích. Vidíme to i na jejich vakcínách. Závěrem bych chtěl říci, že by si ČR neměla kopat žádné příkopy na Východ. Nechtěl bych, aby se zkazily vztahy s Ruskem, které mohou vyústit v to, že budeme žít na poušti bez vody, zato naplněnou vlastní nenávistí, jak řekl Václav Bělohradský, postkomunistických antikomunistů… Tito lidé zasmraďují vzduch tím, že bojují buď s vlastní minulostí, nebo s vlastními předsudky. Předsudky bývají dobře zaplaceny.

Shrnu to: tajné služby, pokud by měly být hodny své role, měly by exekutivě radit, abychom si nechali východní mosty otevřené a průchozí. Mohli bychom tak ze Západu i z Východu čerpat to nejlepší. Pokud jde o rok 1968, jeho dědictví jsme se za poslední léta značně sami zpronevěřili.

Závěrem otázka z jiného soudku. Vy jste člověk spojený i s hudbou. Kde najdeme na síti ukázku vaší hudební aktivity?

Je pár ukázek na YouTube. Jsem milovníkem stylu, který se jmenuje free jazz. Naše příležitostné seskupení nese název Jazz Khonspiracy. Jak víte – „con spiro“ odkazuje na společné dýchání (con spirare, inf.) jazzových muzikantů. Se saxofonistou Míšou Hrubým a kontrabasistou Petrem Tichým jsme vytvořili trio, někdy vystupujeme s mým bývalým spoluhráčem z Plastic People Vráťou Brabencem. Mejla Hlavsa nám s Vráťou tehdy zakazoval hrát jazzově. Tak si na stará kolena děláme radost a hrajeme to, co nám Mejla zakazoval. Krom toho dělám jazzové okénko na webovém časopisu Argument. Kromě jazzu miluju i vážnou hudbu. Spektrum muziky je veliké. Muzika prolamuje hranice a udržuje člověka při zdravém rozumu.

Děkujeme za obsáhlý rozhovor.

