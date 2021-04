Ivan David: Vražda donbaského dítěte o Velikonocích válečné štváče na Ukrajině nezastaví…

Ivan David: Pokud jde o vraždu pětiletého chlapečka a těžké zranění jeho babičky (*1954), jde podle informací, které jsem získal, zcela nepochybně o válečný zločin, neboť šlo o útok na civilní cíl, navíc s použitím velkorážné zbraně. Kromě toho jde o porušení minských dohod, podle nichž nelze v této oblasti používat těžké zbraně. Vím, že je dnes bohužel úsměvné odvolávat se na mezinárodní právo, ale v takové době žijeme. Ti, kteří nepochybují, že budou vítězi, spoléhají na platnost Hitlerovy argumentace, že vítěze nikdo nesoudí.

Bombardování Jugoslávie (1999: tehdy Srbsko a Černá Hora) bylo rovněž agresí podle mezinárodního práva. Jenže jako obvykle jde o dosahování cílů, nikoli dodržování mezinárodních závazků, které jsou dnes ještě méně vynutitelné, než tomu bylo dříve. Vzpomeňme na G. W. Bushe a jeho veřejné prohlášení, že usnesení OSN je irelevantní.

Vzpomeňme nejprve, jak 12. května 1996 vystoupila Madeleine Albrightová v rozhovoru v televizi CBS. Moderátorka Lesley Stahl se jí zeptala: „Dověděli jsme se, že v Iráku zemřelo půl milionu dětí. To je víc lidí, než kolik zemřelo v Hirošimě. Stojí to, paní Albrightová, za tu cenu?“ – Madeleine Albrightová odpověděla: „Je to velmi obtížná volba, ale – musím říct – za tu cenu to stojí.“ (viz Jiří Mašek: Mráz přichází z Bílého domu, Praha 2004).

Nyní pojďme k přítomnosti, vražda dítěte pomocí tureckého dronu (Ukrajina používá turecké drony), k němuž se v rámci dosahování svých cílů uchýlila Ukrajina, těmto nelidům to asi za to stojí, podobně jako v předešlém příkladu. Tím cílem má zřejmě být vyprovokování války s Ruskem…

Je to skutečně tak vážné a zašlé tak daleko?

Na 15. dubna připravuji panelovou on-line diskuzi o vojenskopolitické situaci. Účast vedle vojenských odborníků přislíbil také historik a diplomat Jaroslav Bašta. Od panelistů se veřejnost dozví víc, než kolik v tuto chvíli mohu povědět já. Akci jsme začali připravovat ještě před zostřením bojů na východě Ukrajiny. Všichni víme, jak je Ukrajina vydíratelná a že má loutkovou vládu. O snaze Spojených států vyprovokovat konflikt si nemusíme dělat iluze. Vražda dítěte o Velikonocích válečné štváče nezastaví.

Velvyslanectví Ukrajiny ostře reagovalo na váš příspěvek o smrti 5leteho chlapečka v Donbasu…

Uvažování podniknutí právních kroků Ukrajiny proti mně - to je právo Ambasády Ukrajiny.

Je zde paralela, ovšem s opačným znaménkem, s běženeckým syrským chlapečkem, kterého vyplavilo moře. Co soudíte o způsobu medializace těchto dvou událostí?

Jediná paralela snad spočívá v tom, že jde o dítě. Tam šlo o nezodpovědnost osob, které se s ním vydaly na moře. Propagandistické zneužití ponechávám stranou. Zavražděné dítě na Ukrajině občany západních zemí nedojme už proto, že se o něm na Západě sotva dozvědí.

Děkujeme za rozhovor.

Úmrtí dítěte na Donbasu

3. dubna Národní milice Doněcké lidové republiky informovala o úmrtí dítěte po útoku ukrajinského dronu.

„V důsledku trestných činů ukrajinských vojáků zemřelo dítě narozené v roce 2016 a zranění různého stupně utrpěla místní občanka, která byla přepravena do nemocnice, kde ji byla poskytnuta veškerá nutná lékařská péče,“ uvedla Národní milice.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že nepochybuje o důvěryhodnosti informací DLR o úmrtí dítěte na Donbasu. Zároveň upřesnil, že Kreml tyto informace nemá potvrzené.

Vyšetřovací výbor Ruska zahájil trestní řízení o použití zakázaných metod v ozbrojeném konfliktu. Podle předsedy ruské Státní dumy Vjačeslava Volodina rétorika vedení Ukrajiny vůči konfliktu na Donbasu zašla daleko a může vést k nejtěžším následkům.

