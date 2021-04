Štěpánek o vysílání ČT: V demokratické zemi by žádná organizace neměla hledat dezinformaci, obzvlášť za veřejné zdroje

Moderátoři veřejné televize v pondělním pořadu informovali o výsledcích ročního průzkumu institutu Evropské hodnoty, který byl věnován dezinformacím v průběhu dvou vln koronaviru v roce 2020. Jedním z výsledků byl mimo jiné seznam politiků označených neziskovkou za „nejvýraznější dezinformátory“. Důvody pro uvedení žebříčku údajných šiřitelů falešných zpráv v podání neziskovky ve veřejnoprávním médiu pro Sputnik okomentoval Petr Štěpánek, hudebník, mediální analytik a předseda odborné komise Trikolóry pro média.

„Dělá to proto, že je zcela ve službách jedné názorové skupiny. Česká televize bojuje za ideje a politiku téhle názorové skupiny a naopak eliminuje, kritizuje, ostrakizuje, zesměšňuje jiné názory i jejich nositele. To, co Česká televize dělá, už ale není zpravodajství ani publicistika, nýbrž čistokrevná propaganda. Neexistuje žádný důvod, proč bychom my, televizní poplatníci, měli něco podobného financovat. Veřejnoprávní televize dlouhodobě porušuje ustanovení zákona o České televizi i zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která jí ukládají objektivitu, pluralitu, vyváženost a všestrannost,“ uvedl mediální expert.

Průzkum bezpečnostního centra podrobně vyšetřoval tzn. dezinformační narativa v médiích během dvou vln pandemie covidu-19 a za probíhající vakcinace. V závěrečné části průzkum uvedl žebříček pěti českých politiků, kteří dle jeho autorů nejčastěji šířili dezinformační zprávy. Autoři průzkumu však na prvních čtyřech místech seznamu dezinformátorů umístili vedení a poslance strany SPD.

Poněkud jednostranný výběr v tomto seznamu vysvětlila analytička Evropských hodnot Veronika Víchová, a to jejich „způsobem politické komunikace“ využívaným i před pandemií. K úzkému výběru politiků se Štěpánek vyslovil poněkud skepticky, stejně jako i k hodnotě průzkumu. Dle Štěpánka „o ně je hanbou opřít si kolo, natož se jakkoli seriózně bavit o jejich pochybných výplodech. Jediné, co si podobní zlovolní názoroví úchylové zaslouží, je ignorace“.

Evropské hodnoty se přitom prezentují jako nevládní nezisková odborná instituce, která není spojena s žádnou politickou stranou. Instituce přitom není veřejným zastoupením zvolených občanů. Ve svém poslání přitom píše, že její vizí je Česko jako „součást transatlantického společenství opírající se o pevné spojenectví s USA“, popisuje i „prvky fungující liberální demokracie“. Vzhledem k „volbě“ hlavních dezinformátorů lze ale jen stěží hovořit o nestrannosti institutu.

Sputnik se ptal Štěpánka, zda sdělením podobných seznamů ČT24 nepřímo podporuje závěry zmíněného průzkumu. Analytik upozornil, že podle něho jde o finančně hodnocenou práci, jejíž část je financována ze zdrojů daňových poplatníků.

Svůj názor vysvětlil slovy: „Hoši a děvčata z Evropských hodnot nechť si, pro mě za mě, dělají, co chtějí, ale ať to dělají za své. Jenže oni jsou z podstatné části financováni z veřejných rozpočtů, tzn. také z našich daní. Navíc nejsou ani nevládní, neb jsou přisátí na stávající režimní struktury, ani neziskoví, neb z toho, co dělají, mají osobní finanční profit, a už vůbec nejsou odborní, natož nestranní.“

Zajímalo se nás proto, jaká organizace by v ČR mohla, nebo již může, uvádět objektivní a nezávislé úvahy o dezinformacích v českém mediálním prostředí. Dle Štěpánka by se tímto neměla zabývat žádná struktura spojená s veřejným financováním.

„Ve svobodné demokratické zemi by to neměla provádět žádná organizace, a obzvláště pak žádná, která je napojená na veřejné rozpočty. Pokud je v naší Ústavě napsáno, že v České republice je svoboda slova, pak dělání podobných seznamů jde přesně proti smyslu Ústavou zaručených práv. Je opravdu na pováženou, že Evropská unie podobné úlety toleruje, ba dokonce si je sama objednává. Potlačováním nepohodlných názorů začínala každá totalita. Ani tentokrát to není jiné,“ míní.

Kromě bezpečnostního centra Evropské hodnoty se problematice dezinformací o covidu-19 v Česku věnuje i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které je součásti Ministerstva vnitra České republiky. Bránění šíření dezinformací na úrovni Evropské unii je ve vedení Evropské komise, která vypracovala vlastní postup monitorování dezinformací v online prostoru.

