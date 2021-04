Noční vlci zvou motorkáře z Evropy do RF. Cíl motozávodu Cesta vítězství – účast na přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě

„Tentokrát zveme motorkáře z Evropy k nám do Ruska, aby se zúčastnili společného motocyklového závodu. Očekáváme, že k nám přijede 20 motocyklistů z České republiky a 30 ze Slovenska,“ řekl pro Sputnik prezident pobočky „Noční vlci. Cestami vítězství“ Andrej Bobrovskij.

„V Rusku se nakonec, navzdory covidu-19, objevila příležitost uspořádat hromadnou akci. Vlna nemocnosti u nás prudce poklesla a probíhá očkování. Proto jsme se rozhodli pozvat naše přátele z Evropy, aby zavítali do Ruska, abychom společně, ve společné koloně, projeli místy bitev Velké vlastenecké války.

Rovnou řeknu, že nyní není snadné získat vstupní vízum. To se ale již řeší a očekáváme celkem 100 motorkářů z Evropy, ale někteří mohou přijet i autem. Start motocyklového závodu je naplánován na 1. - 2. května z Palácového náměstí v Petrohradě. Mezinárodní jízdy se zúčastní naši partneři nejen z České republiky a Slovenska, ale také ze Slovinska, Německa, Litvy, Lotyšska, Polska a Holandska. Celková délka trasy je více než 10 000 kilometrů.

Navštívíme místa, na kterých se na území Ruska odehrály ty největší bitvy s nacistickými útočníky. Jedná se o města Luga, Velikij Novgorod, Staraja Russa, Pskov, Velikije Luki, Ržev, Vjazma, navštívíme Borodino a tato etapa závodu skončí v Moskvě. Doufáme, že se naši hosté z Evropy zúčastní Přehlídky vítězství na Rudém náměstí. V jakém formátu – to vám ještě neřeknu, ať mám nějaké tajemství…“

Jak uvedl Andrej Bobrovskij, evropští hosté mají možnost připojit se k druhé etapě závodu s názvem Rusko-jih. Pokud má někdo dostatek síly a technický stav motocyklu mu to umožňuje, může se dostat až do Volgogradu, tam navštívit slavnou Mamajevovu mohylu nebo zamířit do Krasnodaru, navštívit město hrdinů Novorossijsk, kde sovětská vojska zmařila německý útočný plán operací v kavkazském směru, nebo se projet po dalších památných místech uplynulých bitev na ruské půdě. To vše je samozřejmě pro těch 100 evropských motorkářů, kteří přijmou pozvání a přijedou do Ruska. Ale Noční vlci v Evropě mají tisíce přátel a obdivovatelů, kteří se rok od roku společně s Rusy účastní historického motokrosu Cesty vítězství. Co si pro ně letos připravili organizátoři akce?

„Letos budou naši evropští společníci sami cestovat po místech vojenské slávy ve svých zemích,“ pokračuje Andrej Bobrovskij a dodává: „Trasy jsou již známé a dohodnuté. Například v České republice účastníci navštíví Starovički, Ořechov, Brno, Prusinovice, Hradec Králové, Praha Ostrava, Hřivínův Újezd. Na Slovensku to budou Michalovce, Zemplínska šírava, Svidník, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Bratislava, Zvolen.

Slavný Prapor vítězství - analog, vytvořený na základě originálu, bude vlát v koloně na evropských silnicích. Kromě legendárního transparentu navíc budou vlát i prapory zahraničních vojenských jednotek. Včetně 1. československého armádního sboru a 1. československé smíšené letecké divize, 1. tankové brigády pojmenované po „hrdinech Westerplatte“ (polsky 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterow Westerplatte), 1. varšavské pěší divize pojmenované po Tadeuszovi Kościuszko (polsky 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) a další jednotky z dob druhé světové války, jejichž vojáci a důstojníci bojovali se společným nepřítelem bok po boku s vojáky a důstojníky Rudé armády.“

Boj s hitlerovským fašismem spojil národy SSSR a Evropy, vítězství ve válce se stalo naším společným vítězstvím. Dnes jsme se ale, de fakto, ze spojenců stali oponenty. Takto, v každém případě, definuje Severoatlantická aliance Rusko, která jej přímo nenazývá nepřítelem, ale… „hlavní vojenskou hrozbou“. Berete v potaz tuto situaci při organizování mezinárodního závodu Cesta vítězství?

„Každý náš pochod s mottem je ve skutečnosti projevem národní diplomacie, příležitostí promluvit si, vzájemně si porozumět a konečně si uvědomit, že vítězství ve druhé světové válce je tím velkým okamžikem v historii, který nás spojuje, nikoli rozděluje a rozhádává. Víte, čím více se v Evropě hromadí nenávist k Rusku a čím více fanoušků přepisuje historii vítězství, historii osvobozování evropských zemí sovětskou armádou, tím více spojenců máme mezi obyčejnými lidmi. V jejich rodinách se z generace na generaci předává vděčná vzpomínka na sovětské vojáky, kteří porazili (samozřejmě, společně se spojenci) Hitlerovu armádu, a do Evropy přinesli svobodu a vysvobození z ‚hnědého moru‘.“

Andrej Bobrovskij požádal o předání pozdravu dlouholetému příteli Nočních vlků, poslanci Jaroslavovi Foldynovi, který v jednom ze svých rozhovorů pro Sputnik vysvětlil, proč se každoročně připojuje k motocyklovému závodu Cesta vítězství a vzdává hold památce sovětských vojáků, odpočívajícím na Olšanském hřbitově:

„Já to považuji za výraz slušnosti a důstojnosti. Oba moji rodiče byli v lágru, můj tatínek byl ročník 1920, matka 1921. Oba byli věznění a osvobodila je právě Rudá armáda. Nemám důvod tam nejít. Ta podstata, že Rudá armáda osvobodila většinu Evropy a Československo, položila tady 140 tisíc životů, to je prostě realita, se kterou se ta česká propaganda neumí popřát. A čím víc do toho kope, tím větší zájem veřejnosti to vzbuzuje. Takže ono to má efekt. Já se na to setkání s motorkáři u příležitosti Dne vítězství každý rok těším a věřím, že to proběhne dobře.“

